Poslanci opozičních starostů, Pirátů a lidovců se pokoušejí zvrátit návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. V současné podobě by podle nich mohl pomoci premiéru Andreji Babišovi (ANO) v kauze střetu zájmů. Požadují proto, aby sněmovna vyškrtla pasáž, díky které by Babiš ve zmíněném rejstříku nemusel být zapsaný jako majitel holdingu Agrofert. Podniky v něm sdružené by tak mohly dál brát stamilionové dotace a ucházet se o státní zakázky. Pokud by naopak premiér byl jako vlastník zapsaný, Agrofert by na peníze nedosáhl. Předseda vlády odmítá, že by sporné ustanovení vzniklo na jeho popud.