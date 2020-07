◼ EVROPA

Policie prolomila tajnou komunikaci zločinců

Evropská policie prolomila šifrovanou komunikační síť využívanou organizovaným zločinem. Zadrženy díky tomu byly stovky lidí a zabaveny v přepočtu stovky milionů korun a desítky zbraní, informovala unijní agentura pro justiční spolupráci Eurojust. Policisté získali informace o chystaném pašování drog, prodeji zbraní, ale i o zabíjení či mučení. Platformu využívalo po celém světě 60 tisíc lidí, z toho podle britské policie 10 tisíc jen v Británii.

◼ ČESKO

Nemocnice dostaly 1130 dávek léku Remdesivir

Do českých nemocnic bylo podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv dodáno zatím 1130 dávek Remdesiviru. Lék dostaly čtyři nemocnice, tři v Praze a jedna v Brně. Podaly ho zatím šesti pacientům, léčit má koronavirovou nákazu. Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Původně měl sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu. Ve firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře.

◼ ČESKO

Liga kvůli viru v Karviné odložila utkání o záchranu

Kvůli nákaze koronavirem v týmu Karviné se o víkendu v první fotbalové lize nebudou hrát tři zápasy skupiny o záchranu, další utkání se uskuteční podle plánu. Ligová fotbalová asociace chce navzdory této komplikaci sezonu dokončit. Nyní čeká na vyjádření hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Před restartem první ligy se objevila nákaza v týmu Mladé Boleslavi a Slavie. Identitu testovaných kluby nezveřejňují.

◼ ČESKO

Praha navrhne sněmovně regulaci ubytování Airbnb

Pražský magistrát v rámci své zákonodárné iniciativy navrhne poslancům změnu živnostenského zákona, která by samosprávám umožnila regulovat krátkodobé ubytování typu Airbnb. Obce by mohly určit období, kdy by bylo ubytování zakázáno, omezit počet ubytovaných osob či určit maximální počet dní v roce, kdy by bylo možné byty takto využívat. Ubytování typu Airbnb vyvolává kritiku místních, kteří si stěžují na hlučné chování hostů.

V krajských volbách nebudu. Asi budu nějakou chvíli působit v soukromé sféře.

Petr Vokřál

Bývalý brněnský primátor a někdejší místopředseda hnutí ANO uvedl, že po svém nedávném odchodu z hnutí nebude figurovat na žádné kandidátce v podzimních krajských volbách.

◼ RAKOUSKO

Startuje sezona formule 1, přibrzděná koronavirem

S téměř čtyřměsíčním zpožděním a bez fanoušků odstartuje nedělní Velkou cenou Rakouska mistrovství světa formule 1. Kvůli pandemii koronaviru zatím bylo zveřejněno jen osm závodů upraveného kalendáře, šampionát bude provázet řada bezpečnostních opatření. Sezona měla startovat v březnu v Austrálii, ale sedm závodů z původních 22 bylo zrušeno, včetně návratu Velké ceny Nizozemska po 35 letech. Další byly odloženy.

◼ ČESKO

Antimonopolní úřad schválil zdravotnickou fúzi

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení litoměřické nemocnice a společnosti Krajská zdravotní, jejímž jediným akcionářem je Ústecký kraj. Nemocnice bude začleněna do páteřní sítě krajských nemocnic. Litoměřice o změně vlastníka zdravotnického zařízení uvažovaly delší dobu. Důvodem je nutnost investovat do zařízení, které je spádové pro 150 tisíc pacientů. Krajská zdravotní by měla převzít nemocnici od začátku roku 2021.

◼ NĚMECKO

V reakci na virovou krizi odmítlo Německo šetřit

Německý spolkový sněm schválil druhou úpravu letošního státního rozpočtu kvůli opatřením souvisejícím s koronavirovou krizí. Zadlužení země by se tak v letošním roce mělo zvýšit o rekordních 218 miliard eur (zhruba 5,8 bilionu korun). Německo se rozhodlo například na půl roku snížit daň z přidané hodnoty a poskytnout rodinám jednorázový příspěvek 300 eur (zhruba osm tisíc korun) na každé dítě.

◼ ČESKO

Pracovníci sociálních služeb mají nové odbory

V Česku od čtvrtka fungují nové odbory pracovníků v sociálních službách. Usilovat chtějí o růst výdělků, zajištění větší bezpečnosti v práci a zvýšení prestiže oboru. Podle poslední statistické ročenky pracuje v sociálních službách v domovech i v terénu asi 135 tisíc lidí. Průměrné výdělky jsou hluboko pod celostátní průměrnou mzdou. Pracovníky v sociálních službách zastupuje dosud svaz zdravotnictví a sociální péče.

◼ ČESKO

Příspěvek na obyvatele by mohly dostat i kraje

Vedení Prahy a některých dalších krajů navrhnou, aby vedle obcí dostaly příspěvek na obyvatele nahrazující výpadek z daňových příjmů i kraje. Kraje včetně Prahy, která je obcí a zároveň krajem, by podle návrhu získaly 500 korun na jednoho obyvatele. Sněmovna v polovině června schválila návrh Senátu, podle kterého dostanou obce 1200 korun na obyvatele jako kompenzaci za výpadek příjmů kvůli kompenzačnímu bonusu pro podnikatele.

◼ ČESKO

Policie bude moci namístě odebrat registrační značku

Policisté a celníci by měli mít od poloviny příštího roku možnost namístě odebrat registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou botičku v případě, že má řidič nebo provozovatel vozidla nesplacený dluh za dřívější dopravní přestupek. Počítá s tím návrh zákona, který připravilo ministerstvo vnitra a je připravený k projednání vládou. Nový právní předpis má především pomoci vymáhat pokuty od cizinců.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Hudebníci vyzvali vládu, aby pomohla překonat krizi

Paul McCartney, Ed Sheeran či kapela The Rolling Stones se připojili k výzvě britských hudebníků, která žádá vládu, aby pomohla hudebnímu průmyslu překonat následky koronavirové krize. Vládní podpora bude podle nich klíčová, aby se zabránilo zániku celého odvětví.

◼ ČESKO

Stát chystá tendr pro stanici na rychlodráze

První terminál pro vysokorychlostní železnici získá konkrétnější obrysy. Správa železnic začala připravovat architektonickou soutěž na podobu nádraží Praha-východ poblíž Nehvizd ve Středočeském kraji, vypsat by ji měla na podzim. Terminál bude součástí rychlodráhy mezi Prahou a Brnem, jejíž první část by se měla začít stavět v roce 2025. Připravovaný terminál bude sloužit jako nástupní bod pro obyvatele okresu Praha-východ a dalších částí kraje a severovýchodu hlavního města.

"

Nárůst platů učitelů za tento rok není definitivní a čísla za celý rok budou vyšší.

Aneta Lednová