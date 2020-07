Procházet pololetní bilanci státního rozpočtu položku po položce, to může i rozené optimisty uvést do deprese. Všechny skupiny daní přinesly do státního rozpočtu méně než loni. Jakžtakž solidní je jen výběr "pojistného", tedy peněz plynoucích z přímého zdanění práce, kde se stále projevuje dřívější růst mezd, a suma směřující do státního rozpočtu je tak i v koronakrizi a způsobené vyšší nezaměstnanosti podobná té, která držela státní finance nad vodou loni. Když tuto stálici odečteme, snížil se výběr daní meziročně téměř o 13 procent. To nemá obdoby. Jediný podstatný příjem, kde je vidět nárůst, jsou evropské peníze, ale celkovou bilanci zvrátit nemohou.