Speciální vlak firmy RegioJet včera vezl české turisty do Chorvatska. Ve slovinské Lublani do něj měl v rámci slavnostní ceremonie přistoupit také tamní ministr hospodářského rozvoje a technologií Zdravko Počivalšek. Jenže to už nestihl − o den dříve byl policií zatčen a vzat do vazby. A to kvůli údajnému zapojení do podezřelého nákupu plicních ventilátorů, které Slovinsko, podobně jako řada dalších zemí, v minulých měsících shánělo pro pacienty nakažené novým koronavirem.