V příštím školním roce vyrazí do škol kamion vyslaný ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO). V přívěsu nákladního auta bude provizorní dílna s lektorem, který učitelům a žákům názorně ukáže, proč by se děti měly učit techniku. Nový předmět by se měl na školách začít objevovat už za pár let. Kamion by měl v průběhu roku obrazit stovky škol po celém Česku.