Pražský mezinárodní maraton letos nebude. Po přesunu z jara zrušili organizátoři i říjnový termín. Nikdo neví, zda budou podmínky na podzim takové, aby umožnily konání akce s desetitisíci účastníků. Podobně reagují i organizátoři dalších velkých městských běhů, v Berlíně, New Yorku či v Bostonu, kde se legendární maraton nepoběží poprvé po 123 letech. Je to samozřejmě pro běžce obrovské zklamání a musím privátně poznamenat, že i pro mě. Pražského maratonu se účastním každý rok, pokud to zdravotně jen trochu jde, a letos to pro mě mělo obzvláštní význam, neb to měla být patnáctá účast, po které vzniká nárok startovat zadarmo a rovnou za elitními běžci, takže člověk nemusí čekat po výstřelu dlouhé minuty, než se vůbec dostane na startovní čáru. Inu, snad za rok.