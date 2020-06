Těžko to mohlo dopadnout jinak. Vláda dala zelenou tomu, aby i firmy podnikající v cestovním ruchu a dopravě mohly žádat o úvěry se státní garancí. Tím pádem se o velkou půjčku budou moci ucházet také Smartwings, jediný významný letecký dopravce v Česku, kterému by bez finanční injekce v krátké době hrozila platební neschopnost. Sláva! Ti z dovolenkářů, kteří preferují při letech k moři české letadlo a česky mluvící posádku, mohou doufat, že o svou oblíbenou aerolinku nepřijdou. Tedy ne že by na česky mluvící letecký personál byl nějaký nárok. Ve světě, kde se boeingy i airbusy běžně pronajímají i s obsluhou, se vám klidně mohlo přihodit, že při cestě "za hranice všedních dní" od letušky či kapitána uslyšíte nepříliš srozumitelnou východoevropskou verzi angličtiny, ale čistě statisticky je to pravda: šance, že na palubě Smartwings (a jejich dceřiných ČSA) uslyšíte češtinu, je vyšší než v letadlech jiných společností odlétajících z tuzemských letišť. A také tento argument při debatách o tom, komu poskytnout státní garance, zazníval. Že mohou na otázku "Kávu, nebo čaj?" odpovědět v mateřštině, je pro řadu Čechů zjevně důležité i 30 let po pádu železné opony a přechodu školství z preferované ruštiny na angličtinu.

To ale samozřejmě při zdůvodnění změny v programu Covid plus, z něhož peníze poplynou, nezaznělo. Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček včera jen zmínil, že vláda o úpravě rozhodla jednomyslně, a vyslyšela tak doporučení hospodářského výboru sněmovny. Proč vlastně prvotní varianta programu uvedeného v život před pouhým měsícem pomoc pro velké podniky z tak důležitých oborů jako doprava a cestovní ruch explicitně zakazovala, se taktně přešlo. Veselo sice bude ještě kolem definice vývozu, který, vzhledem k tomu, že za úvěry ručí státní exportní pojišťovna EGAP, byl a zřejmě dál bude podmínkou, aby se firma vůbec kvalifikovala k podání žádosti, ale nešť. Hlavně že je tu obecný nástroj, a ne "lex Smartwings", tedy program ušitý na míru jedné firmě. Noční můra ministryně financí Aleny Schillerové, která v poslední fázi diskuse vystupovala jako pověstný zlý policajt a byla na rozdíl od Havlíčka proti pomoci Smartwings, se nenaplní. Nic takového nebude muset před poslanci obhajovat.

Smartwings shodou okolností včera oznámily masivní propouštění. Těžko jim vyčítat, že se přizpůsobují výjimečné situaci na leteckém trhu. Kdyby to neudělaly, jsou odsouzeny k zániku. Současně tím ukazují, jak mimo realitu byl ministr Havlíček, když před dvěma týdny podmiňoval pomoc letecké společnosti tím, že se přejmenuje na ČSA (stále nevíme proč), zruší na deset let dividendy (na jak dlouho že měl být poskytnut úvěr?) a hlavně že nezruší jediné pracovní místo. Smartwings prostě nyní bojují o přežití a státem garantovaný úvěr je jen jednou z podmínek úspěšného vyústění dramatu. Ani po včerejšku navíc není jisté, že s žádostí o něj uspějí. Kdybyste byli na místě bankéřů, půjčili byste Smartwings?