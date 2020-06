Paušální daň, kterou podle resortu financí podporuje 78 procent živnostníků a její navržená výše je přijatelná pro dvě třetiny z nich, prošla po letech dohadů schválením vlády. Takže existuje jistá pravděpodobnost, že začne platit od příštího roku. Připomeňme, že paušální daň má mít negativní dopad na rozpočet a že sám rozpočet v příštím roce má mít opět deficit minimálně půl bilionu korun. Přesto kdyby paušální daň nabízela to, co politici tvrdí, pořád by jako další minusová položka rozpočtu stála za to. Ani po změnách za to ale nestojí.