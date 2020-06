Generální ředitel mBank pro Českou republiku Paweł Kucharski prozrazuje, co stojí za opakovaným úspěchem banky i jaké novinky si klienti mohou vyzkoušet u mKarty Svět.

V anketách Zlaté koruny získala letos mBank první místo za běžný i podnikatelský účet. Vnímáte, že lidé vaše produkty oceňují?

Určitě ano. Ocenění Zlaté koruny bereme jako velmi hodnotnou zpětnou vazbu naší práce právě díky tomu, že tato cena přichází od samotných klientů. Máme z toho obrovskou radost a rozhodně to pro nás neznamená stát na místě. Snažíme se držet krok jak s aktuálními trendy, tak potřebami zákazníků. A už teď mohu prozradit, že i letos je čeká několik novinek.

Je vidět, že mBank na vavřínech neusíná. V čem vidíte její největší přednost?

Už delší dobu se snažíme stavět na přístupu "Život na prvním místě". Většina klientů totiž od banky chce, aby byla jednoduchá a výhodná. Jinak o ní moc nechtějí slyšet. S tímto přístupem jsme se pustili do postupných inovací a musím říct, že se nám to vyplácí. Dnes chtějí lidé vědět, že něco půjde snadno a rychle. A my jsme schopni jim to zajistit.

Orientujeme se hodně na internetové a mobilní bankovnictví, které se bezpochyby bude stále rozvíjet. V současné době nabízíme svým zákazníkům možnost využívat služby Google Pay i Apple Pay. K oběma mobilním službám pak v srpnu 2019 přibyla i možnost bezkontaktní platby prostřednictvím systémů Garmin Pay a Fitbit Pay. Lidé tak mohou mít svůj život na prvním místě a zároveň finance řešit z pohodlí domova. Letos v únoru také oslavila roční výročí naše mKarta Svět, která nás přesvědčila, že přemýšlet nad rámec běžných služeb se jednoznačně vyplatí. Což je určitě naše další přednost − víra, že na první pohled netradiční nápady mohou "dobýt svět".

Zmíněná mKarta Svět se může pochlubit velmi výhodným kurzem, je něco dalšího, co jste za poslední rok u karty vylepšili?

Kromě zmíněného kurzu, který běžně nenabízejí ani ty nejlepší směnárny či pobočky bank, si klienti v mobilní aplikaci mohou sami zablokovat několik funkcí, které mnohdy nahrávají podvodníkům. V zahraničí by si lidé měli dát pozor na službu s názvem Dynamic Currency Conversion, kterou nabízí provozovatel bankomatu nebo terminálu. S vysokou pravděpodobností bude totiž kurz použitý pro přepočet na koruny výrazně horší, než je kurz banky, která kartu vydala.

My nyní umožňujeme, aby si klienti konverzi měn DCC na své kartě předem zablokovali. Funkce je zatím dostupná v mobilní aplikaci, protože mobil si s sebou lidé berou do zahraničí vždycky. Během letošního roku ji chceme ale přidat i do internetového bankovnictví. Dále klientům umožňujeme zablokovat si v mobilní aplikaci výběry kartou z bankomatů, při kterých se účtuje dodatečný poplatek. Jeho výše může být i více než 200 korun za jednu transakci. A z hlediska bezpečnostních novinek mohou klienti banky také zakázat použití magnetického proužku na své kartě.

V České republice se s těmito transakcemi už moc nesetkáte, ale v zahraničí, hlavně mimo Evropu, je to ještě běžným zvykem. Touto blokací klient zabrání tomu, aby podvodníci skrze zařízení nainstalované na nějakém českém bankomatu magnetický proužek zkopírovali a v zahraničí přes něj vybrali peníze z jeho účtu. Jak vidíte, je naší snahou stále více tlačit na bezpečnost. Kde je to možné, přidáváme funkce, které naše klienty i jejich finance ochrání.