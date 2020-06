Naše služby fungují i v těchto složitých dobách díky odhodlání našeho týmu. Přesně v takových chvílích prokazuje pojišťovna svou kvalitu, říká v rozhovoru pro Zlatou korunu prezident České asociace pojišťoven a generální ředitel Kooperativy Martin Diviš.

Co je podle vašeho názoru zdrojem úspěchu v pojišťovnictví?

Před rokem jsem řekl, že zdrojem úspěchu je fér hra a dlouhodobá kvalita produktů i služeb. A Kooperativa je, věřím, firma, která to dokazuje. Letos bych to ještě doplnil o odhodlání, kvalitu a odvahu našich lidí. Klienti se přesvědčili, že jsme tady skutečně pro ně, a to v dobách dobrých i těžkých, které zásadním způsobem prověří každou pojišťovnu a vlastně každou firmu.

Chtěl bych proto poděkovat přepážkovým a klientským pracovníkům, ale i kolegyním a kolegům v IT, Centru zákaznické podpory, na likvidacích a všude jinde. Všichni jsou symbolem toho, že Kooperativa plní svoji roli, chce pomáhat a chce být spolehlivým partnerem. Speciálně přepážkoví pracovníci, jsou vlastně "první linie". Vždycky jsem tvrdil, že máme nejlepší přepážky v českém pojišťovnictví, ale dnešní těžká doba ukázala, že máme sílu i odhodlání této pověsti dostát.

Jakou roli hraje produkt a jak hodnotíte vaše úspěchy ve Zlaté koruně?

Produkt a služba jsou zásadní faktory našeho úspěchu. Když si od nás klient koupí pojištění, svěřuje nám svůj klid a bezpečí. Také ale věří naší značce, tomu, že splníme, co jsme slíbili. Že mu poradíme. Že to, co si kupuje, má pro něj cenu a smysl. To je pro mě velmi důležité.

Raději své služby nenabídnu, když si nejsem jistý, že mají pro klienta tu správnou přidanou hodnotu. A dlouhodobost je základní atribut. Zvláště v pojištění, kde se na nás klienti spoléhají desítky let a věří, že stále budeme silní a úspěšní, je dlouhodobá kvalita zcela zásadní. Základem jsou samozřejmě produkty. A proto nás všechny úspěchy v bohaté historii soutěže Zlatá koruna tolik těší.

Pojištění TREND opět zvítězilo jako už mnohokrát v minulosti. Můžete tento produkt přiblížit?

Na úspěchu TRENDu je pozoruhodná právě jeho dlouhodobost − ve Zlaté koruně se stal koneckonců produktem desetiletí. Přičítal bych to zejména jeho srozumitelnosti a flexibilitě, které oceňují nejen zákazníci, ale soudě podle počtu Zlatých korun i odborná veřejnost. Snažíme se zejména dbát na to, aby naši klienti − podnikatelé od nás dostali skutečně komplexní pojistné řešení.

To samozřejmě zahrnuje pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a pokrytí dalších základních rizik. Naši zákazníci od Kooperativy jako jedničky v oblasti pojištění podnikatelů a průmyslu koneckonců špičkové služby právem očekávají. A je celkem jedno, jestli je to malá firmička či živnostník nebo velká mezinárodní korporace. Máme pochopitelně řešení pro každého.

Ovlivňuje zájem o pojištění současná situace?

Je zjevné, že když se neprodávají auta a necestuje se do zahraničí, adekvátně se to promítá do oblasti pojištění vozidel či cestovního pojištění. Ne každý ale ví, že si může sjednat pojistku i na tuzemské pobyty, tedy na úraz, zavazadla, odpovědnost, ale také třeba sportovní výbavu, jako jsou kola nebo nosiče.

Co se týče životního pojištění, o to je trvalý zájem, který se i my snažíme motivovat. Pravidelně u některých připojištění nejzávažnějších rizik nabízíme zvýhodnění, třeba dvojnásobné plnění, díky kterému chceme lépe a efektivněji ovlivnit celkovou rekonvalescenci a léčbu. Teď například všem, kteří do 31. července letošního roku nově sjednají pojištění vážných nemocí a úrazů v rámci kteréhokoliv pojištění typu FLEXI, nabízíme potenciální výhodu výplaty dvojnásobku pojistné částky až do výše jednoho milionu korun v případě vzniku infarktu myokardu.