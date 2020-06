Sociální demokracie se chystá předložit poslanecký návrh, který má obcím usnadnit bydlení. Cílem je zlevnit byty, podle mínění ČSSD by mohly náklady klesnout zhruba o 30 procent. Novela by měla umožnit obcím, aby si založily veřejně prospěšnou společnost, do které by daly volné pozemky a která by si vzala úvěr na výstavbu, jejž by posléze spláceli obyvatelé jednotlivých bytů.