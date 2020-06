◼ EVROPSKÁ UNIE

Brusel zkoumá státní podporu pro Českou poštu

Evropská komise (EK) začala podrobně prověřovat, zda Česká pošta nedostává od státu příliš velké kompenzace za to, že poskytuje povinné poštovní služby. Komise zkoumá, zda částka až 7,5 miliardy Kč, kterou české orgány poště na období let 2018 až 2022 hodlají přidělit, neporušuje unijní pravidla o státní podpoře. Brusel reaguje na stížnost dvou konkurenčních podniků a může Česku nařídit omezení podpory.

◼ ČESKO

ANO nepostaví kandidáty do voleb ve Zlínském kraji

Hnutí ANO nepostaví své kandidáty do letošních senátních voleb ve Zlínském kraji. V regionu se bude na podzim volit v obvodu číslo 78 ve Zlíně a v obvodu číslo 81 v Uherském Hradišti. První kolo voleb do třetiny Senátu se uskuteční 2. a 3. října, druhé kolo je naplánováno na 9. a 10. října. "Vlastní kandidáty mít nebudeme. Prozatím nevím, že bychom měli vyjádřit podporu někomu jinému," uvedl krajský šéf ANO Pavel Pustějovský.

◼ ČESKO

Víceletá gymnázia by se mohla omezit

Kapacity víceletých gymnázií by se do budoucna mohly omezit. Ještě předtím by se ale měla zlepšit kvalita výuky na druhém stupni základních škol, měla by se vyhodnotit výběrovost gymnázií a změnit dlouhodobé záměry vzdělávání v krajích. Řekl to ministr školství Robert Plaga (ANO). Případné omezení víceletých gymnázií by podle něj mohlo přispět ke snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání.

◼ ČESKO

V centru chytré karantény bude 12 lidí

Takzvané chytré karanténě se má podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové v pohotovostním operačním centru při ministerstvu zdravotnictví věnovat 12 lidí místo původně plánovaných 17. Místo toho o pět lidí posílí ministerský odbor ochrany veřejného zdraví, zejména oddělení epidemiologie. Personálního posílení se dočkají krajské hygienické stanice, a to o 134 lidí.

Prodloužení Baťova kanálu je vize, kterou se teď budeme snažit naplnit.

Pavel Šoltys

náměstek hejtmana Olomouckého kraje Memorandum o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje včera podepsali zástupci olomouckého a zlínského hejtmanství, Přerova, Kojetína, Tovačova a dalších deseti obcí.

◼ ČESKO

Zaorálek chystá pomoc zpravodajským médiím

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) potvrdil ČTK přípravu dotačního programu na pomoc zpravodajským médiím. Server Neovlivní.cz informoval, že by mohlo jít až o dvě miliardy korun, kritériem při rozdělování by mohla být výše tržeb daných médií. "Na pomoc by tak dosáhly velké mediální domy, včetně premiérovy Mafry," uvedl server. Premiér Andrej Babiš ČTK napsal, že jde o nesmysl a lež.

◼ RAKOUSKO

Vídeň bude mít nový památník holokaustu

Ve Vídni začala výstavba nového památníku holokaustu. Jako první v Rakousku na něm budou jména všech 64 259 obětí vyvražďování Židů v zemi. Památník má být otevřen příští rok na podzim. Kruhová zeď se jmény obětí holokaustu vyroste v parku vedle budovy centrální banky. Má být připomenutím do budoucna, že je třeba bojovat proti antisemitismu, zdůraznil včera předseda rakouské Národní rady Wolfgang Sobotka.

◼ USA

Google upozorňuje na problematické obrázky

Technologická společnost Google ve svém vyhledávači obrázků začala speciálním štítkem označovat některé fotografie, u nichž jsou pochybnosti o pravosti. Popisek "fact-check" se objeví uživatelům z celého světa u obrázků, o nichž se mluví v článcích prověřujících sporné snímky či tvrzení, informoval deník The Washington Post. Nový štítek Google připojuje pod náhledy fotografií v nabídce výsledků vyhledávání.

◼ ŠPANĚLSKO

V USA poničili i památník spisovatele Cervantese

Španělské ministerstvo zahraničí začalo s iniciativou, která má zmírnit nevraživost některých lidí vůči obrazu této země v USA, kde byla v rámci protestů za rasovou rovnost poničena řada soch španělských historických osobností. O víkendu například vandalové v San Francisku poničili památník spisovatele Miguela de Cervantese, který postříkali červenou barvou a napsali na něj "bastard".

◼ ČESKO

Zeman jmenoval profesorkou Šinkorovou z obrany

Prezident Miloš Zeman jmenoval profesorkou pro obor ochrana vojsk a obyvatelstva Zuzanu Šinkorovou z Univerzity obrany v Brně. Jmenování podléhá kontrasignaci předsedy vlády, jmenovací dekret Šinkorové předá ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Šinkorová působí jako vedoucí katedry radiobiologie na Fakultě vojenského zdravotnictví sídlící v Hradci Králové. Je také místopředsedkyní výboru Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

◼ ČESKO

Ropák roku má 12 nominací, jedna je i pro Babiše

Do ankety o antiekologický čin Ropák roku se letos sešlo 12 nominací, je mezi nimi například ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) či generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. V anketě o antiekologický výrok Zelená perla postoupilo ze 44 výroků do finále 18, z toho čtyři z úst předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Uvedl to předseda sdružení Dětí Země Miroslav Patrik. Sdružení ankety pořádá. Vítězové budou známi v pátek.

◼ ČESKO

Etický kodex soudců je hotový, dostala ho Benešová

Skupina třiadvaceti soudců pod vedením nynějšího předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho dokončila etický kodex justice. Pracovali na něm několik měsíců. Angyalossy kodex předal ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a poslal také předsedům všech soudů. Jejich prostřednictvím by kodex měly schválit soudcovské rady. Médiím zatím Angyalossy nechce kodex poskytovat. Soudci by se s ním prý měli seznámit "úřední cestou" přes soudcovské rady nebo předsedy soudů.

◼ ČESKO

Případ špinavých peněz z lihu se vrací k soudu

Krajský soud zrušil část zprošťujícího rozsudku prvoinstančního soudu v kauze praní špinavých peněz. Přes půl miliardy korun pocházelo podle obžaloby z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny, hlavního organizátora obchodů s nezdaněným lihem. Před zlínským okresním soudem znovu stanou Březinův otec Vladimír a bývalá manželka Stanislava. Asistentky Kateřinu Míčkovou a Kristýnu Mazurovou odvolací soud obžaloby zprostil.

Přes 50 firem a institucí se přihlásilo o cestu na Tchaj-wan. Ze zájemců vybereme v červenci.

Miloš Vystrčil

Předseda Senátu od cesty očekává prohloubení spolupráce ve vědě a výzkumu, technologiích, cirkulární ekonomice nebo odpadovém hospodářství.

◼ ČESKO

Nákupy plynu pro Pražskou plynárenskou šly k soudu

Pražský městský soud se začal zabývat kauzou související s nákupy zemního plynu pro Pražskou plynárenskou. Brit Lakhbir Singh Sandhu, který podle státního zástupce prostřednictvím Pražské plynárenské vylákal od České republiky DPH ve výši 200 milionů korun, odmítl, že by se dopustil něčeho protiprávního. Pražská plynárenská v případu figuruje jako poškozená, v minulosti uvedla, že se stala obětí podvodu. Hlavní líčení je naplánováno do čtvrtka.

◼ ČESKO

V ulicích zazní nahrávky z procesu s Horákovou

Nahrávky ze soudního procesu s Miladou Horákovou uslyší v pátek v Praze cestující v metru a chodci v ulicích. Vysílání ze sirén a hlásičů připomene osud a odkaz právničky, od jejíž popravy po vykonstruovaném soudu uplyne 27. června 70 let. Portréty Horákové s nápisem "Zavražděna komunisty" jsou k vidění na významných budovách v hlavním městě. Praha se tak připojuje k iniciativě Milada 70: Zavražděna komunisty.

◼ ČESKO

Šumperský Blues Alive bude, i s cizími kapelami

Největší středoevropská přehlídka bluesové hudby, Blues Alive, se bude v Šumperku konat v původně plánovaném rozsahu. Jubilejní 25. ročník se uskuteční od 12. do 14. listopadu a i přes potíže v přípravě kvůli pandemii koronaviru přivítá hosty z USA, Rakouska či Velké Británie. Základ programu měli organizátoři připraven už před vypuknutím pandemie. Řadu programových bodů však museli s ohledem na situaci v zahraničí zrušit nebo přesunout.

◼ ČESKO

Policisté obvinili chovatelku psů z týrání zvířat

Z týrání zvířat a neoprávněného podnikání obvinili kriminalisté osmašedesátiletou ženu ze Zlatých Hor na Jesenicku, v jejímž domě loni objevili téměř 40 psů ve zbídačeném stavu a v nevyhovujících podmínkách. Žena se psy obchodovala. V případě odsouzení jí hrozí až pětileté vězení. Policisté zajištěné psy předali spolku zabývajícímu se ochranou týraných zvířat, odkud putovali k novým majitelům. Za týrání zvířat je trestní sazba až pět let.

◼ ČESKO

Experti posoudí případ údajného udání v Lidicích

Experti na historii mají nezávisle posoudit případ údajného udání v Lidicích několik dní před vyhlazením obce v roce 1942. Iniciátorem práce odborníků je ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. Podle něj postupně ryze odborná argumentace přerostla v mediální a politickou kauzu. Jde o případ, na který upozornila loňská reportáž České televize o případu, kdy matka jednoho z přeživších lidických dětí údajně udala četníkům svou židovskou podnájemnici Štěpánku Mikešovou.

◼ ČESKO

Praha 2 rozjíždí opatření na boj se suchem

Praha 2 plánuje ve spolupráci s Centrem pro vodu, půdu a krajinu ČZU zefektivnit zavlažování v Havlíčkových sadech. Nový systém bude stát asi pět milionů korun. Bude se i vysazovat zeleň na vybraných místech. Cílem je boj s klimatickou změnou a suchem. Ve vinici Grébovka v Havlíčkových sadech budou instalována podzemní čidla, která umožní efektivní řízené zavlažování. K zavlažování se nově bude používat dešťová voda svedená do retenční nádrže.

◼ ČESKO

Film Meky ukazuje cestu Žbirky do O2 areny

Střihový dokumentární film Meky, který natočil režisér Šimon Šafránek, ukazuje cestu zpěváka Mira Žbirky z bratislavských klubů do pražské O2 areny. Film, který vznikl na základě knihy Zblízka od autora scénáře, hudebního publicisty Honzy Vedrala, využívá současné záběry i rozsáhlý archivní materiál. Dokument o autorovi písní jako Biely kvet, Atlantida, Čo bolí, to prebolí nebo Len s ňou dorazí do českých kin 9. července.

◼ SVĚT

Zlato překonalo osmileté maximum

Cena zlata překonala osmileté maximum. Troyská unce se na promptním trhu prodávala podle agentury Reuters téměř za 1769 dolarů, což byla nejvyšší hodnota od roku 2012. Zlato tak od začátku roku zdražilo o více než 16 procent. Za růstem v poslední době jsou podle analytiků především obavy z příchodu druhé vlny pandemie i přetrvávající nízká úroveň úrokových sazeb. Poptávka po zlatých fondech stoupá u investorů všeho druhu.

Pandemie zřejmě způsobí největší propad ekonomiky od založení Spolkové republiky.

Lars Feld