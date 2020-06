Podle ruského podnikatele Ilji Čecha budeme mít do 20 let všichni těla vylepšená technologiemi. Už teď dávají chytré zdravotnické pomůcky handicapovaným schopnosti, které běžní lidé nemají.

Ilja Čech dělá z lidí s postižením kyberlidi. Mladý Rus založil firmu Motorica, která vyrábí chytré protézy rukou. Prostřednictvím nich se dá telefonovat, platit nebo hrát počítačové hry. Je možné je připojit k chytrým zařízením a informace z nich posílat do cloudu.

"Jejich uživatelé získají schopnosti, které běžní lidé nemají. V budoucnu budou díky protézám moci třeba zvedat těžší břemena než ostatní, běhat rychleji nebo řídit auto na dálku. Chytré zdravotnické pomůcky z nich dělají superhrdiny a kyberlidi," líčí Čech.

Ruský podnikatel je přesvědčený, že takzvaný bodyhacking, tedy vylepšování lidí pomocí technologií, bude brzy naprosto běžný. "Investujeme hodně do vývoje různých senzorů, které dokážou propojit člověka s technologiemi. Do 20 let bude mít implantované čipy nebo jinak vylepšená těla 80 procent z nás," říká Ilja Čech.

Děti si samy navrhují design

Jeho podnikání začalo před sedmi lety jako výzkumný projekt. Pracoval jako robotický inženýr a s kamarádem se rozhodli ukázat možnosti 3D tisku. "V té době se tak vyráběly jen jednoduché součástky. My jsme ale chtěli vytvořit složitý finální produkt. Protézy jsme si vybrali proto, že jsem se jim věnoval už v rámci studentského projektu," líčí podnikatel.

Ze začátku se soustředili pouze na dětské protézy, které rozdávali malým pacientům. Zjistili přitom, že ani v Rusku, ani ve světě neexistuje mnoho firem, které by pro děti nabízely zajímavé a funkční produkty. To je inspirovalo, aby projekt přetavili v podnikání.

Ilja Čech (30 let) Spolumajitel a ředitel ruské společnosti Motorica, která vyrábí chytré protézy rukou. Než začal podnikat, pracoval několik let jako robotický inženýr v různých společnostech. Vystudoval mechatroniku a robotiku. Letos zvítězil v národním kole soutěže EY Podnikatel roku.

"Děti moc nezajímá, jak protéza funguje, ale hlavně jak vypadá. Proto jim dáváme možnost vybrat si vlastní design, třeba s nejrůznějšími postavičkami od Hello Kitty až po Batmana. Většinou jde o mechanická zařízení, letos jsme ale dokončili i vývoj robotických rukou pro děti," líčí Čech.

Protézy programují přes telefon

Dnes firma vyrábí protézy i pro dospělé, které jsou většinou robotické. Zatímco mechanická zařízení ovládají uživatelé pohybem zápěstí či lokte, ta robotická řídí senzory na svalech uživatele.

"Fungují pomocí takzvaných myosignálů. Prsty či zápěstí aktivujete pohybem svalů. Senzory tuto aktivitu zachytí a na základě toho poskytují informace pro řídicí jednotku robotických prstů či zápěstí," vysvětluje Čech.

Uživatelé si sami mohou zařízení snadno přeprogramovat. Přes telefon mohou například udělat změny některých gest.

Umělá ruka stojí i 600 tisíc

Protézy, které Motorica vyrábí, stojí od dvou tisíc až po 25 tisíc amerických dolarů (v přepočtu zhruba od 47 tisíc do 600 tisíc korun). "Nejdražší jsou robotické prsty, které jsou pouze nástavbou na zápěstí. Není tam moc místa, kam dát motůrek a elektroniku. Musíte tam tedy implementovat malé robotické zařízení. Kromě nás to umí jen dvě firmy v Evropě. My je ale dokážeme oproti konkurenci vyrobit za půlku," říká Rus.

Motorica dosud vyrobila dva tisíce protéz, z toho 250 robotických. Klienty má ve 12 zemích včetně Česka, Francie či USA. Většina produkce ale putuje do Ruska a postsovětských států. Letos se firma chce soustředit na expanzi do Indie, příští rok do Evropy a na Střední východ. I díky expanzi Čech očekává, že se obrat firmy zvýší z loňského 1,5 milionu na pět milionů dolarů (přes 100 milionů korun).

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Podnikání.