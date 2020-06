Pandemie koronaviru zasáhla do životů všech Čechů. Tisíce nakažených, stovky mrtvých, zavřené podniky, chybějící příjmy. Právníci, krizový manažer, personalisté, kouči i psycholog radí, co dál.

Když někteří podnikatelé loni začali mluvit o tom, že se už chystají na příchod ekonomické krize, určitě netušili, že přijde tak rychle a v důsledku pandemie koronaviru. Ta v Česku, snad, odeznívá. Vláda v květnu zrušila nouzový stav, kdo mohl, znovu otevřel svůj podnik nebo se mu do práce začali vracet zaměstnanci, kteří předtím museli doma hlídat děti. A co teď? Zeptali jsme se odborníků na to, jak se mají živnostníci, malí a střední podnikatelé poprat s krizovým řízením, na jakou pomoc od státu mají nárok či jak se postarat o své zaměstnance. A taky, jak se s tím vším psychicky vyrovnat.

Na tuto podporu máte nárok

Zorientovat se v tom, na co máte právo, pokud vaše podnikání zasáhla vládní opatření proti šíření koronaviru, bylo v uplynulých měsících složité. "Něco je dáno zákonem, něco jsou programy různých ministerstev a pravidla pro ně se liší. Pro podnikatele není jednoduché se v nich orientovat," popisuje zkušenosti z praxe Jitka Mihulková, právnička z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti. Podle ní je nejlepší projít si před žádáním o některou z podpor zákon, pročíst si články a poradit se s právníkem.

Obecně je podle Petra Kadlece, společníka advokátní kanceláře Havel & Partners, třeba dbát na splnění formálních náležitostí a dodat úřadům všechny požadované dokumenty. "Žádostí je hodně, úřady je posuzují zrychleně a i kvůli relativně drobným nedostatkům je zamítají nebo vyzývají podnikatele k doplnění, což získání pomoci protahuje," míní Kadlec.

Kompenzační bonus

Pokud jste museli úplně nebo z části přestat podnikat, ať už jste OSVČ nebo máte takzvané malé eseróčko (tedy jste fyzickou osobou, která je společníkem v malé společnosti s ručením omezeným), jež mělo loni obrat alespoň 180 tisíc korun, můžete si požádat o kompenzační bonus za druhé období. Kdo měl tedy zavřený obchod, sníženou poptávku nebo musel pečovat o dítě od 1. května do 8. června, může od ministerstva financí získat příspěvek do výše 19 500 korun. K tomu je třeba vyplnit čestné prohlášení a doložit, že podnikání bylo zasaženo omezeními od státu. Žádost musí být odeslána na finanční úřad elektronicky nebo poštou do 7. srpna.

"Není zde celkový limit podpory, každý, kdo splní podmínky, by ji měl od státu dostat," říká Kadlec. Podle Mihulkové musí OSVČ často bonus vracet a ještě zaplatit penále, protože nesplňují podmínky. K 5. červnu dostal berní úřad podle jeho ředitelky Tatjany Richterové 832 tisíc žádostí o vyplacení bonusu, vracet ho muselo 1154 lidí.

Antivirus

Pokud máte zaměstnance, můžete požádat o částečnou náhradu mezd v programu Antivirus. Do 31. srpna je možné požádat si o režimy A i B. Antivirus A se vztahuje na situaci, kdy byli nebo jsou zaměstnanci doma v karanténě nebo podnik měl omezený provoz či byl úplně zavřený. Ministerstvo práce a sociálních věcí v tomto režimu vyplácí příspěvek ve výši 80 procent mzdy. O Antivirus B, tedy příspěvek do 60 procent mzdy, si lze požádat tehdy, pokud opatření způsobila podniku potíže z jiných důvodů, měl třeba nedostatek surovin, pracovníků atd. Žádost se podává v aplikaci na webu ministerstva, kam dodáte vyúčtování o zaplacení mezd a odvodů za zaměstnance.

"Nově je připravován také režim C, a to kompenzace pro zaměstnavatele, kterým sice klesly příjmy, ale zaměstnance nenechali doma. Těmto podnikatelům by měly být odpuštěny odvody. Plánovaný režim má platit od června do srpna," dodává Mihulková.

Úvěry Covid

Úvěry na provozní výdaje malých a středních podniků mimo hlavní město (Covid II) nebo pro podniky do 500 zaměstnanců v celém Česku (Covid III) řeší komerční banky. Za splatnost těchto úvěrů ručí Českomoravská záruční a rozvojová banka, kterou vlastní stát. Úvěry by tak měly být dostupnější. Podle Kadlece je ještě šance získat Covid III. "Celková úvěrová kapacita dosahuje 500 miliard korun a bude o ně možné žádat do konce roku, pokud se nevyčerpá dříve," říká Kadlec.

Nájemné

Už brzy by mělo být možné požádat si také o státní příspěvek na nájem podnikových prostor, pokud jste museli zavřít a pronajímatel vám sleví na nájemném 30 procent. Stát by měl hradit polovinu celkového nájmu v období od dubna do června, nejvýše do částky 10 milionů korun. Jak bude žádost o příspěvek vypadat a dokdy ji bude možné podat, bude zveřejněno na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.

Úvěry a insolvence

Pokud jste si před 26. březnem vzali úvěr a začali jste ho čerpat, máte možnost odložit si splátky buď do 31. července, nebo do 31. října a poté musíte úvěr splácet. Úroky platíte celou dobu. Pokud jste se kvůli opatřením proti šíření koronaviru dostali do insolvence, nemohou na vás do 31. srpna věřitelé podat insolvenční návrh. Do té doby také můžete požádat soud o mimořádné moratorium, které vám zajistí ochranu před prohlášením úpadku a exekucí majetku.

Další podpora Daně

Lhůta pro daňové přiznání k dani z příjmů byla prodloužena do 18. srpna. Podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí jde do 31. prosince. Stát také promíjí některé pokuty, například pokud podnikatel pozdě podá přiznání k DPH či kontrolnímu hlášení. EET

Živnostníci a podnikatelé, kteří měli letos v poslední vlně najet do systému elektronické evidence tržeb, mají díky koronaviru čas. Zařídit si pokladny musí k 1. lednu příštího roku. Ostatní podnikatelé nemusí tržby evidovat do konce roku. Zálohy OSVČ

Stát odpustil minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v období od března do srpna. Po podání přehledu za rok 2020 doplatíte za toto období pouze rozdíl mezi vyměřenou a minimální zálohou. Pokud jste měli platit pouze minimální zálohu, nebudete doplácet nic. Ošetřovné

Pokud jste nemohli poslat dítě ve věku do 13 let do školy, můžete si požádat o ošetřovné pro OSVČ. Nárok máte na 500 korun za každý den pečování o potomka. Žádost se podává na ministerstvu průmyslu a obchodu přes datovou schránku nebo poštou, zatím každý měsíc. Ošetřovné za květen můžete žádat do 10. července.

Šetřit jde i bez propouštění

Naprosto zásadní je podle personálně krizového manažera Petra Kmoška rychle analyzovat a pochopit, co se s vaším podnikáním kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru stalo. "Vítězi krize se stávají firmy, které reagují rychle. Vedou si mnohem lépe než ty, které čekaly a otálely," říká Kmošek. Právě pochopení situace, tedy jaké potíže opatření přinesla a jaký vliv budou mít na podnikání, podle něj pomůže předejít přijímání unáhlených kroků a fatálním chybám. "Mezi nejnebezpečnější patří neefektivní řízení likvidity," dává příklad Kmošek. Důležité je podle něj nejdříve rozhodnout, co přesně by se mělo udělat, aby podnik situaci zvládl. Pak určit, kde a jak tyto kroky udělat. "Dále je nutné odhadnout dopad kroků na tržby, marže, příjmy, náklady, zisky a likviditu," popisuje Kmošek.

Pokud máte zaměstnance, hlavní roli hraje komunikace. O situaci ve firmě s nimi mluvte a dejte jim potřebné informace, třeba o tom, jak opatření proti koronaviru ovlivní finanční výsledky. Podle Lucie Spáčilové, výkonné ředitelky společnosti Performia, která firmám pomáhá s personalistikou, by podnikatelé měli svým lidem poděkovat, ať už za nasazení či loajalitu, a tím uzavřít celou situaci.

"Měli byste zaměstnance utvrdit, že je firma potřebuje, aby se vše dostalo do normálu. Pokud plánujete propouštět, doporučuji to otevřeně a včas zaměstnancům sdělit," radí Ivana Martinková, personální poradkyně v advokátní kanceláři Vilímková Dudák & Partners. Důležitý je individuální přístup a zjistit u každého spolupracovníka zvlášť, jak situaci zvládal i v osobním životě. Psycholog Dalibor Špok se domnívá, že lidé v únoru a březnu vyčerpali své kapacity odolnosti proti stresu a kvůli tomu se u nich nyní začnou projevovat dříve upozaděné charakterové rysy. "Někdo má například více úzkosti, někdo je hádavější, někdo se bude více izolovat, bude se bát, někdo bude vztahovačný. S tím by měli lidé v řídicích pozicích počítat a brát to vážně," míní Špok. Měli byste se také připravit na to, že toho zaměstnanci nemusí zvládnout tolik co dříve. Jak dlouho by takový stav mohl trvat, záleží na tom, jak dlouhé bylo vyčerpání u jednotlivých zaměstnanců. "Může to být měsíc a půl nebo půl roku. Rozhodně to nebude týden," upozorňuje Špok.

Pokud musíte šetřit, ne vždy je propouštění to nejlepší řešení. Znamená to také náklady na odstupné a do budoucna i na nábor a zaškolení nových pracovníků. Pokud k tomuto kroku sáhnete, udělejte si analýzu produktivity pracovníků. "Je dobré nechat jít ty, kteří jsou nejslabší. A to i v případě, že u vás pracují dlouho nebo s nimi máte osobní vazby. Základní parametr, podle kterého bychom se měli rozhodovat, je prokazatelný přínos jedince firmě," míní Spáčilová z Performie. Pokud propouštět budete, dejte si záležet na tom, jak a co zaměstnanci řeknete. Důležitá je otevřenost, respekt a férovost.

Místo propouštění se můžete se zaměstnanci dohodnout na snížení mezd po určenou dobu nebo zkrácení pracovní doby. "Můžete také vyjednat lepší podmínky u zákazníků, dodavatelů či odběratelů. Někteří jsou vždy ochotni jednat a pravděpodobně dají přednost běžícím obchodním vztahům před vyhledáváním nových," radí Kmošek.

Asi každý si vzpomene na dobu před pár měsíci, kdy byla nezaměstnanost v Česku na rekordně nízké úrovni. Ještě v říjnu loňského roku to bylo 2,6 procenta. Sehnat lidi se zdálo jako nemožný úkol, takže klíčové zaměstnance se nyní snažte udržet. "Dejte jim jasně najevo, že si jejich práce vážíte, a oceňte je. Nemusí jít jen o peníze, většinu lidí povzbudí i projev důvěry," myslí si Michal Novák z pracovního portálu Profesia. Martinková radí třeba příspěvek na internetové připojení, pokud pracují z domova, či kvalitní on-line vzdělávání.

Zjistěte, co se vám děje v hlavě

Podle Kmoška hodně podnikatelů spoléhá na to, že se nyní vše vrátí do stejných kolejí jako před koronavirem. "Pokud máte pocit, že jste už nějaké krize překonali a všechno se postupně vrátí do normálu, tak se mýlíte. Toto není pouze ekonomická krize. Tato krize má dopad na zdraví, vyvolává strach a postihla celý svět. Propadla se kupní síla, nebylo kam vyvážet, změní se obchodní modely atd. Nyní musíte najít energii a být otevření novým věcem," doporučuje Kmošek. Jednou z nich podle něj může být i naprosté překopání podnikání.

Také podle psychologa Špoka je potřeba dívat se na současnou situaci z vyšší perspektivy a uvědomit si, že se nejde vrátit zpátky − svět před touto krizí už neexistuje. "Reagujte na to, jak se změnily potřeby zákazníků a co se změnilo ve vašem oboru podnikání. To pak může vést k tomu, že upravíte své fungování a proměníte svůj byznys," míní Špok. Vezměte krizi jako příležitost k tomu, naučit se něco nového, a začněte přemýšlet jinak. "Je to prostor pro to 'uklidit si v hlavě'. Nejvíce se v životě posouváme, když nám teče do bot," připomíná koučka a mentorka Nikola Šraibová.

Je také důležité přijmout to, že máte strach a necítíte se kvůli krizi dobře. "Díky tomu se dostanete do většího klidu a můžete začít hledat nová řešení. Mluvte o svých pocitech a starostech i s ostatními podnikateli," doporučuje Šraibová. Zaměřte se také na to, jak krize změnila vás. Ptejte se sami sebe, zda se proměnily vaše hodnoty, očekávání, potřeby či zkušenosti. A změňte podle toho své podnikání. "Získáte tím lepší motivaci, protože zareagujete na komplexní potřeby a zkušenosti své duše," radí Špok.

Pokud se vám nedaří udržet motivaci, zamyslete se nad tím, co vás ženě dopředu a jaká je vaše podnikatelská sebehodnota. Pokud je to jen pocit úspěchu nebo dobrá výsledovka, změňte to − drajv musí fungovat i tehdy, když se nedaří. "Samotné slovo podnikání redukujeme pouze na ekonomickou stránku, ale znamená to něco podnikat se svým talentem a umem. Přestaňte se definovat majetkem, úsporami či postavením, protože to můžete lehce ztratit a vaše sebehodnota bude na nule," říká Špok.

Psychickou pohodu si udržujte stejně jako před krizí. "Svým klientům doporučuji vést si pravidelně deník, kam mohou zaznamenávat vše, o čem přemýšlí a co cítí. Vidíte v něm, co se vám děje v hlavě, a můžete na to pak lépe reagovat," říká Šraibová.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Podnikání.