◼ ČESKO

Dostálová připraví reakci na rezoluci o Babišovi

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) chce připravit premiérovi Andreji Babišovi reakci na páteční nezávaznou rezoluci Evropského parlamentu. Ta se týkala Babišova možného střetu zájmů. Podle Dostálové se EP vměšuje do záležitostí Česka a jeho vyjádření jsou za hranou. Babiš o víkendu řekl, že za rezolucí stojí čeští europoslanci, kteří dělají vše, aby Česko v Bruselu poškodili.

◼ ČESKO

Do voleb pošlou Piráti 13 kandidátů

Piráti pošlou do podzimních senátních voleb 13 kandidátů. Chtějí získat alespoň tolik senátorů, aby mohli sestavit vlastní senátorský klub. Nyní mají v horní komoře Lukáše Wagenknechta, další tři senátoři byli dříve zvoleni s podporou Pirátů. Ti například v centru Prahy nasadí zastupitele Roberta Veverku, v Plzni zastupitele Daniela Kůse a v Kladně Alenu Šípovou, jež se v mezinárodní advokátní kanceláři zabývá právem veřejného zadávání.

◼ ČESKO

Zahraniční dluh stoupl téměř na 4,5 bilionu

Zahraniční dluh Česka vzrostl v letošním prvním čtvrtletí o 112,1 miliardy korun a ke konci března činil 4,4954 bilionu korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl vyšší o 103,5 miliardy korun. Dluh vůči cizině odpovídá 79,2 procenta HDP. Zhruba tři čtvrtiny zahraničního dluhu připadaly na soukromý sektor. Předběžné údaje zveřejnila ČNB.

◼ SLOVENSKO

Divadlo v Košicích uvede představení o Horákové

Představením pod názvem Milada Horáková si Státní divadlo v Košicích na východním Slovensku v sobotu připomene 70. výročí popravy české političky, kterou v roce 1950 odsoudila československá komunistická justice. Multižánrové taneční představení režiséra a choreografa Ondreje Šotha se uskuteční pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputové, divadlo jej věnuje Janě Kánské, dceři Horákové.

Důvodem mimořádného znepokojení je zapojení státního aktéra. Zákeřné činnosti v kyberprostoru, jež jsou zaměřeny na kritickou infrastrukturu, jsou zcela nepřijatelné. Česko plně podpoří Austrálii v úsilí dovést původce této činnosti k odpovědnosti.

ministerstvo zahraničí

Česká diplomacie odsoudila kybernetické útoky na australské instituce a podniky z minulého týdne.

◼ USA

Virus se potvrdil u více než devíti milionů lidí

Nákaza koronavirem se od začátku pandemie po celém světě potvrdila již u více než devíti milionů lidí. S odkazem na vlastní statistiky to včera uvedla agentura Reuters. Poslední milion potvrzených nálezů SARS-CoV-2 se přitom objevil za méně než týden. Rychlý nárůst případů je způsoben především prudkým šířením viru v Brazílii a Indii.

◼ ČESKO

Katolíci nebudou žádat náhradu za ztráty

Česká katolická církev vyčíslila své ztráty za dobu pandemie koronaviru na 220 milionů korun. Suma je předběžná a zahrnuje výpadek zisku z kostelních sbírek, výpovědi z pronájmu provozoven a bytů, které katolická církev spravuje, ztráty na vstupném do muzeí či z provozování hotelů a restaurací. Čeští a moravští biskupové nebudou žádat o náhradu z programu Anticovid, i když by na to měli nárok.

◼ ČESKO

Faltýnek byl v nemocnici, do sněmovny chce přijít

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek byl kvůli zdravotním potížím v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. Informoval o tom včera server Seznam Zprávy. Faltýnek webu řekl, že se mu udělalo v neděli špatně a v nemocnici podstupuje některá vyšetření. Dnešní mimořádné schůze sněmovny ke zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun se hodlá zúčastnit.

◼ FINSKO

Finové se chystají na tropické teploty

Zatímco střední Evropa má za sebou spíše deštivý měsíc, severské Finsko míří k nejteplejšímu červnu v zaznamenané historii. Dosavadní rekord drží červen roku 1961, ale podle meteorologů bude ten letošní ještě teplejší, uvedla finská televize YLE. Do středy dosáhne teplota 30 stupňů Celsia, o víkendu pak bude 31 či 32 stupňů. Očekávány jsou v tomto týdnu i tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů.

◼ ČESKO

Téměř pětina žáků letos neprošla maturitními testy

Z didaktických testů státní maturity propadlo letos 17,7 procenta středoškoláků. Je to o 3,6 procentního bodu víc než loni. Vyplývá to z analýzy výsledků, které zveřejnil Cermat na svém webu. Podle něj souvisí letošní zhoršení s mimořádnou situací kolem koronaviru, kdy se výuka po uzavření škol několik týdnů konala na dálku a nikdo z maturantů na konci druhého pololetí nepropadl. Ke zkoušce mohli jít i ti, kteří by k ní běžně kvůli špatnému prospěchu nebyli připuštěni.

◼ ČESKO

Zeman chce po Bartíkovi omluvu dopisem a 5 milionů

Prezidentská kancelář už nechce po bývalém radním Brna-střed Svatopluku Bartíkovi (za Žít Brno) omluvu přes sociální síť Facebook, ale dopisem. Trvá ovšem na pěti milionech korun odškodného. Kancelář prezidenta republiky Bartíka zažalovala kvůli jeho tvrzení, že prezident Miloš Zeman má rakovinu. Sporem se včera znovu zabýval Městský soud v Brně, jednání odročil na 21. červenec, Bartík musí doložit své majetkové poměry.

◼ ČESKO

Vláda projedná kompenzaci pro dohodáře 350 Kč na den

Lidé, kteří pracují na dohodu a platí sociální odvody, by mohli za dobu nařízených omezení získat kompenzace od státu. Zpětně za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do 8. června by mohli dostat za den 350 korun, celkem tedy přes 31 tisíc. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připraví návrh zákona. Dohodla se na tom s poslancem Pirátů Mikulášem Ferjenčíkem. Piráti by naopak neměli bránit rychlejšímu projednání rozpočtu s navýšeným schodkem ve sněmovně.

◼ ČESKO

Kadlec z Čepra si odpyká sedm let vězení

Bývalý šéf Čepra Tomáš Kadlec si ve vězení odpyká sedm let. Trest za daňový únik a za porušení povinností při správě majetku státního distributora paliv mu potvrdil pražský vrchní soud. Kadlec v odvolání neúspěšně argumentoval mimo jiné tím, že soudy otočily důkazní břemeno a chtěly po něm, aby prokazoval svou nevinu. Součástí pravomocného verdiktu je i půlmilionový peněžitý trest, jenž mu v případě nezaplacení prodlouží pobyt za mřížemi o dalšího půl roku.

Jde o důvěryhodnost našeho právního státu.

Horst Seehofer

Německý ministr vnitra se jel podívat na místo nepokojů, které o víkendu zachvátily Stuttgart na jihozápadě Spolkové republiky. Nepokoje odsoudila kancléřka Angela Merkelová.

◼ ČESKO

V Česku vznikla Síť pro ochranu demokracie

V Česku vznikla iniciativa Síť pro ochranu demokracie, kterou koordinuje organizace Rekonstrukce státu. Tvoří ji přes 60 organizací a 50 expertů. Jejich úkolem je sledovat a vyhodnocovat hrozby pro demokracii v osmi klíčových oblastech a navrhovat řešení. Vyhodnocují hrozby v oblastech politických stran a voleb, obrany, bezpečnosti a zahraničních věcí, ústavního systému, státních zastupitelství a soudnictví, lidských a politických práv, veřejné správy a médií.

◼ ČESKO

Digitální pohotovost by se mohla stát součástí výuky

Projekt Digitální pohotovost 4.0 by se mohl stát součástí běžné výuky. V době nouzového stavu pomohl školám při výuce na dálku. Při návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) v základní a mateřské škole v Teplicích nad Metují na Náchodsku to řekl zakladatel projektu a učitel školy Tomáš Hamberger. Hlavním nástrojem vyučování na dálku v projektu jsou videokonferenční aplikace.

◼ USA

Virgin Galactic podpoří soukromé lety na ISS

Firma Virgin Galactic miliardáře Richarda Bransona oznámila, že podepsala s NASA smlouvu o připravení programu na podporu soukromých misí na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Bransonova společnost zaměřená na vesmírnou turistiku bude v Houstonu identifikovat zákazníky se zájmem o soukromé mise. Kromě toho připraví výcvikový program, pomoc s dopravou a také se zdroji na oběžné dráze a na Zemi.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

U Stonehenge byla objevena další tajemná stavba

Archeologové objevili poblíž megalitické stavby Stonehenge v Anglii další kruhovou stavbu. Jedná se o řadu velkých jam, uspořádaných do kruhu kolem někdejší svatyně ležící asi tři kilometry od Stonehenge. Podle agentury Reuters se tím otevřou opět debaty o původu slavné prehistorické památky. Stonehenge je jednou z nejvýznamnějších atrakcí v Británii. Tajemný kamenný kruh láká z celého světa turisty i lidi hledající duševní spojení s minulostí.

◼ DÁNSKO

Firmy budou platit daň za vypuštěný oxid uhličitý

Většinová dánská vládní koalice v neděli schválila zavedení daně na emise oxidu uhličitého a skleníkových plynů. Plán emise do roku 2030 zredukovat o 70 procent oproti stavu v roce 1990 a být do roku 2050 klimaticky neutrální patří k těm nejambicióznějším na světě. Dánsko chce snížit emise uhlíku o 3,4 milionu tun. Na základě takzvané zelené daňové reformy budou firmy platit daň za množství oxidu uhličitého, které vypustí do ovzduší.

◼ ČÍNA

Čína vyšle další satelit, dokončí vlastní GPS systém

Čína se připravuje vypustit do vesmíru poslední satelit a dokončit tak svůj navigační systém Pej-tou. Cílem Pekingu je získat vlastní navigační systém nezávislý na obdobném americkém systému GPS. Jde o důležitý posun, který zajistí, že čínské vojenské systémy budou fungovat i v případě konfliktu s USA. Zároveň tím hodlá Peking ukázat svůj narůstající vliv v této oblasti, napsal server CNBC s odvoláním na experty.

◼ KAMBODŽA

Premiér vzkázal opozici, že si musí počkat na příští život

Autokratický kambodžský premiér Hun Sen se opřel do opozice a prohlásil, že jeho vládnoucí strana bude dominantní silou na politické scéně celé století. Opozičním představitelům vzkázal, že si musí počkat až na svůj příští život, jestliže chtějí převzít moc, napsala agentura Reuters. Před volbami v roce 2018 nechal premiér rozpustit hlavní opoziční stranu CNRP, vládní Strana kambodžského lidu (CPP) tak hlasování drtivě vyhrála.

◼ RUSKO

Prokurátor žádá pro režiséra šest let vězení

Ruský prokurátor včera v závěrečném návrhu požádal moskevský soud, aby známého režiséra Kirilla Serebrennikova potrestal šesti lety odnětí svobody. Serebrennikov je obžalován z krádeže 129 milionů rublů (asi 44 milionů Kč) poskytnutých státem na divadelní projekt. Kritik korupce, byrokracie i ruského vedení vinu popírá.

◼ KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Microsoft koupil firmu CyberX. Podíl v ní měl i ČEZ

Energetická společnost ČEZ prodala firmě Microsoft minoritní podíl v izraelské společnosti CyberX, která je dodavatelem řešení v průmyslové kybernetické bezpečnosti. ČEZ část firmy vlastnil 15 měsíců prostřednictvím svého investičního fondu Inven Capital. Microsoft se stal jediným majitelem CyberX, odkoupil podíly všech ostatních investorů. Podle zahraničních médií za firmu zaplatil 165 milionů dolarů.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Paříž chce zakázat lety na části vnitrostátních linek

Francie se chystá zakázat komerční lety na nejkratších vnitrostátních linkách. Chce tak předejít situaci, že nízkonákladové letecké společnosti obsadí linky, které musela opustit Air France, když chtěla získat záchranný balík. Vlajkový přepravce dostane státní pomoc v objemu sedmi miliard eur, a to v podobě státních půjček i státem garantovaných úvěrů od bank. Za to musí zeštíhlit vnitrostátní lety o 40 procent.

◼ DOPRAVA

RegioJet navýšil emisi dluhopisů o 447 milionů

Provozovatel osobní železniční a autobusové dopravy RegioJet navýšil loňskou emisi dluhopisů splatných v roce 2024 o 447 milionů korun. Peníze využije na investice do rozvoje svého vozového parku a splacení bankovního financování. Celková jmenovitá hodnota všech vydaných dluhopisů je nyní 1,368 miliardy korun. RegioJet dosáhl loni zisku 167 milionů a podle managementu zvládl i letošní pandemickou krizi.

◼ PIVO

Budvar má nové tanky, investoval 280 milionů

Pivovar Budějovický Budvar zprovoznil nové cylindrokónické tanky. Do 24 nových tanků s objemem 3000 hektolitrů a do budovy investoval 280 milionů korun. Kapacita pro hlavní kvašení tak vzrostla skoro o polovinu. Jde o součást investic, jejichž cílem je zvednout roční výstav na 2,25 milionu hektolitrů. Loni přitom Budvar uvařil rekordních 1,679 milionu hektolitrů piva.

◼ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Konica Minolta loni v Česku utržila 2,14 miliardy korun

Skupině Konica Minolta v Česku loni klesly tržby o osm procent na 2,144 miliardy korun a zisk před zdaněním o pětinu na 138 milionů korun. Přes pokles šlo o druhý nejlepší výsledek českého zastoupení firmy. Firma se postupně z dodavatele tiskových řešení transformuje na dodavatele IT služeb, což se podle generálního ředitele Konica Minolta Business Solutions Czech Pavla Čurdy osvědčilo v době nouzového stavu.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Letiště Praha v květnu odbavilo jen 7960 pasažérů

Provoz na pražském letišti se začal v květnu po obnovení prvních leteckých linek mírně oživovat, stále však byl hluboko pod úrovní před koronavirovou krizí. Letiště odbavilo 7960 cestujících, což je proti dubnu téměř o 3000 více. Meziročně však jde o pokles 99,5 procenta. Skutečné oživení se tak teprve čeká. Nyní létá z Prahy 20 linek (oproti květnovým devíti) a další budou obnovovány v následujících týdnech.

◼ PRŮMYSL

Výroba v Británii klesla na rekordní minimum

Průmyslová výroba v Británii klesla ve druhém čtvrtletí na rekordně nízkou úroveň. Index průmyslové výroby se podle průzkumu Sdružení britského průmyslu za tři měsíce do června snížil na minus 57 bodů z minus 54 bodů v tříměsíčním období do konce května. Dostal se tak na nejnižší úroveň od července 1975, kam až sahají záznamy. Výrobní aktivity v zemi silně zasáhla opatření proti šíření koronaviru.

◼ PORADENSTVÍ

Věra Výtvarová bude řídit PwC na Slovensku

Věra Výtvarová se od 1. července stává novou řídící partnerkou Pwc Slovensko. Nynější auditní partnerka v českém PwC tu vystřídá Alexe Šranka. Povede tak tým 650 lidí, kteří se v kancelářích PwC v Bratislavě a Košicích zabývají auditem, poradenstvím či daněmi.

Banky jsou zaplaveny hotovostí, topí se v penězích jako strýček Skrblík.

