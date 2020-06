Obří halda stavebního odpadu rostla mezi obcemi Chýně a Chrášťany nedaleko Prahy plných 30 let. A to i přes protesty majitelů pozemků, kteří k tomu nikdy nedali souhlas. Pražskému podnikateli Jindřichu Frýdlovi umožnil skládku zavážet úředník stavebního úřadu v Hostivici. Když to soudy konečně zakázaly, Frýdl na to nedbal a suť na skládku vozil dál. Jen od července 2016 do dubna 2017 tam vysypal 600 tisíc tun odpadu. Skončil kvůli tomu před soudem s obžalobou pro poškozování cizí věci, ale minulý čtvrtek nakonec odešel bez trestu. Verdikt je to přitom paradoxní: soudy potvrdily, že Frýdl postupoval v rozporu se zákonem.