Zdá se, že koníčkem českého státu je nechávat firmy v nejistotě. Nyní například podnikatelé netuší, zda bude pokračovat program na udržení pracovních míst. Zatím mají jistotu jen do srpna, kdy má skončit program Antivirus. A to opravdu nestačí. Nejde jen o to, že hlavní náraz krize přijde právě v podzimních měsících. Ale také o to, že pokud by kurzarbeit v nějaké formě nepokračoval a firmy by musely propouštět, musí to dát úřadům práce vědět dva měsíce dopředu. To znamená, že pokud se firmy nedozvědí do týdne co a jak, dostanou se do problémů.