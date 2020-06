Kam by jezdili, v Česku je pěkně a potřebujeme, aby lidi utráceli a podpořili naši ekonomiku, říkal v době pandemie premiér Andrej Babiš. Znělo to dobře a znělo by to ještě lépe, kdyby se on sám v létě nechystal podpořit ekonomiku řeckou, protože má zájezd zaplacený dopředu a ani upřímné obavy o vývoj tuzemského HDP jej nedonutily destinaci změnit.