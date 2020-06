◼ ČESKO

Na východě země mají stoupat hladiny řek

Rozvodněné řeky v Královéhradeckém kraji včera většinou stagnovaly nebo začaly klesat. Vysoký stupeň nebezpečí záplav přetrvával také ve Slezsku a na jihu, jihovýchodě a severovýchodě Moravy. Meteorologové i pro dnešek očekávají deště či přeháňky, ojediněle bouřky. Vzhledem k nasycení půdy a vydatnějším srážkám má zejména na východě území docházet k vzestupům hladin vodních toků, varují.

◼ ČESKO

Prouza navrhne snížení DPH na potraviny

Svaz obchodu a cestovního ruchu navrhne po vzoru Německa snížení DPH na potraviny. Její hodnota by se tak z 15 procent mohla snížit na 10 procent. V pořadu ČT Otázky Václava Moravce to včera řekl prezident svazu Tomáš Prouza. Návrh svazu je reakcí na novelu zákona o povinných kvótách na potraviny na pultech obchodních řetězců, kterou svaz kritizuje. Podle Prouzy je DPH na potraviny v Česku čtvrtá nebo pátá nejvyšší v Evropě.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Policie označila útok v Readingu za terorismus

Britská policie vyšetřuje sobotní útok nožem v jihoanglickém městě Reading, při němž zemřeli tři lidé, jako teroristický čin. Útok v parku Forbury Gardens si kromě třech obětí vyžádal i tři vážně zraněné. Na místě byl zatčen 25letý muž pro podezření z vraždy, po nikom jiném policie nepátrala. Britská média uvedla, že zatčený muž je Libyjec, který byl v minulosti trestán za menší přečin, který nijak nesouvisel s terorismem.

◼ ČESKO

Faltýnek z brněnské kauzy vyvodí odpovědnost

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek chce ze stranických problémů v Brně vyvodit zásadní politickou zodpovědnost. Řekl to včera v televizním pořadu CNN Prima News. Své další kroky nekonkretizoval. Připomněl jen, že na jaře čeká hnutí ANO volební sněm. Předsednictvo ANO v úterý zrušilo brněnskou organizaci kvůli tomu, že organizace řešila v posledních týdnech spory kvůli možnému napojení některých lidí na pochybné kauzy a lidi.

V době, kdy byli sexuální pachatelé i děti uzavřeni doma, zaznamenaly úřady zvýšení množství on-line sdílených materiálů zobrazujících zneužívání dětí.

z prohlášení Evropské policejní služby Europol

◼ ČESKO

Namísto vězení bude možné častěji uložit pokutu

Soudy budou moci častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobých trestů vězení. Sněmovna to v pátek schválila v rámci vládní novely trestního zákoníku. Doplnila do ní ustanovení, které má rozšířit možnosti dohody o vině a trestu tak, aby se mohla týkat i závažnějších trestných činů. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) s tím souhlasila. Novelu nyní dostane k projednání horní komora parlamentu.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Banka a anglikáni se omluvili za otrokářství

Zástupci britské centrální banky a anglikánské církve se v pátek omluvili za historickou roli svých institucí v obchodování s otroky. Fakt, že vysoce postavení duchovní profitovali z otrokářství i z jeho zrušení, označila církevní mluvčí za "zdroj hanby", informoval zpravodajský web BBC. Debatu o minulosti v Británii vyvolala nedávná smrt černocha George Floyda v americkém Minneapolisu v důsledku dušení způsobeného zásahem policisty.

◼ ČESKO

Nemocnice dostanou náhrady za výpadky příjmů

Zdravotnická zařízení dostanou náhrady za výpadek příjmů zhruba 30,5 miliardy korun, o něž přišla kvůli epidemii koronaviru. Podrobnosti k výplatě peněz stanoví ministerstvo zdravotnictví kompenzační vyhláškou. Umožní to vládní návrh zákona, který v pátek podepsal prezident Miloš Zeman. Kompenzační zákon má umožnit, že zdravotnická zařízení dostanou od státu zhruba 30,5 miliardy korun za výpadek příjmů, o něž přišly během koronavirové epidemie.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Dluh Británie přesáhl sto procent HDP

Britská vláda si v květnu kvůli rozsáhlým nákladům na podporu ekonomiky v době koronavirové krize půjčila rekordních 55,2 miliardy liber (1,6 bilionu Kč). Veřejný dluh Británie tak poprvé od roku 1963 přesáhl sto procent hrubého domácího produktu (HDP). Na konci května dluh britského veřejného sektoru podle statistiků činil 1,95 bilionu liber, tedy 100,9 procenta HDP.

◼ ČESKO

Šumavský park zvětšil bezzásahovou zónu pralesa

Bezzásahová plocha na území rezervace šumavského Boubínského pralesa na Prachaticku se rozšiřuje zhruba o 55 hektarů. Nově bude mít výměru 139 hektarů. Rozhodl o tom šumavský národní park, který tím chce ponechat větší rozlohu pralesa pro samovolný vývoj. Opatření souvisí i s vývojem kůrovce. Loni správce rezervace, kterým jsou Lesy ČR, usiloval o výjimku na plošné kácení v pralese. NP Šumava však tento požadavek zamítl a nyní zpřísnil podmínky pro zásahy.

◼ ČESKO

Dvě restaurace z Prahy obhájily michelinskou hvězdu

Pražské restaurace Degustation Bohême Bourgeoise a Field i letos obhájily michelinskou hvězdu. V průvodci po evropských restauračních zařízeních zůstávají ale jedinými dvěma českými zástupci s hvězdičkami. Do v pátek zveřejněného michelinského výběru se jako "dobrá kvalita za dobrou cenu" dostaly stejně jako loni ještě čtyři české restaurace: Divinis, Eska, Na Kopci a Sansho. Také tyto čtyři podniky, které nezískaly hvězdu, ale ocenění Bib Gourmand, jsou v hlavním městě.

◼ ČESKO

Telefonní budky skončí, stát je nebude dotovat

Veřejné telefonní budky by měly v příštím roce skončit. Rada Českého telekomunikačního úřadu minulý týden rozhodla, že je stát jako takzvanou univerzální službu přestane dotovat. Operátor O2 je v takovém případě neplánuje dál provozovat, nyní má 1150 budek. O2 provozuje budky už jen v obcích do 200 obyvatel. Jeden automat stát dotuje zhruba 9000 korunami ročně. Nejvíce jich provozovalo O2 na přelomu století, kdy fungovalo přes 30 tisíc budek.

◼ SLOVENSKO

Kočner popřel objednání vraždy novináře

Obžalovaný slovenský podnikatel Marian Kočner v pátek u soudu odmítl tvrzení prokuratury, že si objednal vraždu novináře Jána Kuciaka kvůli jeho článkům. Tvrdil, že o něm déle a častěji psali jiní novináři. Prokurátor v obžalobě uvedl, že si vraždu objednal ze msty za to, že Kuciak poukazoval na jeho ekonomickou trestnou činnost.

"

Svět je v nové a nebezpečné fázi. Mnoho lidí už má očividně dost toho zůstávat doma.

Tedros A. Ghebreyesus

Šéf Světové zdravotnické organizace. Ve čtvrtek přibylo ve světě 150 000 případů koronavirové infekce, což je nejvíce od začátku pandemie.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Černoši mají vyšší riziko úmrtí na covid-19

Příslušníci etnických menšin umírají ve Velké Británii na komplikace způsobené nákazou koronavirem mnohem častěji než běloši. Nejvyšší riziko úmrtí hrozí černošským mužům, mezi nimiž je 255 úmrtí na covid-19 na 100 000 obyvatel. Mezi bělochy přitom umírá jen 87 mužů na 100 000 obyvatel. Podobná je situace u žen, přičemž vyšší pravděpodobnost smrti kvůli viru SARS-CoV-2 je i mezi lidmi, kteří jsou indického či pákistánského původu.

◼ ČESKO

V Praze jezdí více cyklistů, infrastruktura se zlepšuje

Počet cyklistů v pražských ulicích od března zhruba do poloviny června meziročně stoupl o 39 procent. Důvodem jsou vedle vyhlášení nouzového stavu i vyšší investice města do cyklistické infrastruktury. Letos to bude až 170 milionů korun. Letošní rozpočet města na cyklistickou infrastrukturu je podle mluvčího magistrátu 170 milionů korun, tedy o 49 milionů korun více než loni a o 153 milionů více než v roce 2017.

◼ USA

Tennessee zakázalo potraty po šestém týdnu

Zákonodárci amerického státu Tennessee schválili přísný protipotratový zákon, který zakazuje interrupce od chvíle, kdy je znatelný tlukot srdce plodu, což může být už v šestém týdnu těhotenství. Zákon přichází po jiných přísných protipotratových opatřeních, jež schválily zákonodárné sbory v dalších státech, kde mají republikáni většinu.

◼ ČESKO

Zeman podepsal příspěvek 1200 korun obcím

Obce dostanou jednorázový příspěvek 1200 korun ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku daňových příjmů. Počítá s tím vládní balík změn daňových zákonů, které podepsal prezident Miloš Zeman. Příspěvek má obcím nahradit příjmy z daní, o které přicházejí kvůli výplatě státní podpory podnikatelům postiženým dopady epidemie. Také daňový balíček má pomoci poplatníkům lépe zvládat dopady epidemie koronaviru.

◼ ŠVÝCARSKO

Komisařka OSN vypracuje zprávu o rasismu

Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) odsoudila přístup policie, který vedl ke smrti amerického černocha George Floyda. Nařídila rovněž vysoké komisařce OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové do roka vypracovat zprávu o "systematickém rasismu" vůči osobám afrického původu, která ale oproti původnímu návrhu Spojené státy explicitně nezmiňuje. Rezoluci navrženou africkými státy fórum 47 zemí přijalo jednohlasně.

◼ AUSTRÁLIE

Austrálie čelí útoku hackerů jiného státu

Australská vláda a další instituce i podniky se v pátek staly terčem rozsáhlého kybernetického útoku vedeného z nejmenovaného státu, řekl premiér Scott Morrison. Podle vládních zdrojů agentury Reuters připisují australští představitelé útok s největší pravděpodobností Číně, Canberra však oficiálně viníka neupřesnila a Peking podezření odmítá.

◼ SLOVENSKO

Slováci se loučili se zavražděným učitelem

Stovky lidí se v pátek rozloučily s učitelem, kterého minulý týden při útoku v budově školy ve městě Vrútky na severu Slovenska zabil bývalý žák vyzbrojený nožem. Dvaadvacetiletý útočník, kterého policisté na útěku zastřelili, zranil také několik dalších osob včetně dvou dětí. "Pan učitel Jaroslav Budz zemřel jako hrdina. Všichni víme, že se to nemělo stát," řekl místní kněz během posledního rozloučení.

◼ USA

Na Aljašce odstranili slavný opuštěný autobus

Úřady odstranily opuštěný autobus v centrální Aljašce, který proslavila kniha Útěk do divočiny a stejnojmenný film. Objekt, který se nachází mimo dosah signálu mobilních sítí, na místě s mnohdy nepředvídatelným počasím a vysokou hladinou řek, dlouhodobě přitahoval dobrodruhy. Někteří museli být evakuováni, jiní v okolí zemřeli. Christopher McCandless, o němž pojednává kniha i film, tam zemřel v roce 1992.

◼ NĚMECKO

V Německu přibývá obyvatel díky migraci

Počet obyvatel Německa se loni zvýšil o 148 000 na 83,2 milionu. Podle statistiků je růst o poznání nižší než v předchozích letech. Stejně jako v uplynulých letech byl i loni nárůst způsoben migrací. Bez ní by počet obyvatel klesal. Za rok 2019 zemřelo přibližně o 161 000 lidí více, než se narodilo. Zároveň se ale do země přistěhovalo zhruba o 300 000 lidí více, než se odstěhovalo.

◼ ITÁLIE

Stopy viru v odpadních vodách byly už v prosinci

Koronavirus byl v Itálii podle všeho mnohem dříve, než tamní úřady oficiálně oznámily první potvrzený případ nákazy. Ve vzorcích odpadních vod odebraných v prosinci v Miláně a Turíně nyní vědci zjistili stopy koronaviru. Známá ohniska nákazy se sice objevila po půlce února v Lombardii a Benátsku (Veneto), ale odborníci jsou už delší dobu přesvědčeni o tom, že koronavirus byl v zemi o několik týdnů dříve.

◼ ŠPANĚLSKO

Zemřel významný spisovatel Ruiz Zafón

Ve věku 55 let zemřel na rakovinu nej­úspěšnější španělský spisovatel současnosti Carlos Ruiz Zafón. V Česku je znám například jeho román Stín větru, který se odehrává v Barceloně před občanskou válkou, během ní a po ní. Ruiz Zafón, který bývá často označován za nejčtenějšího autora od dob Cervantese, je autorem řady úspěšných románů, které byly přeloženy do více než 40 jazyků a za něž získal mnoho ocenění.

◼ USA

Nové album Boba Dylana nadchlo kritiky

S převážně nadšenými kritikami se setkalo nejnovější album Boba Dylana Rough and Rowdy Ways, které je jeho první deskou s původními písněmi po osmi letech. Většina recenzentů dává albu plný počet pěti hvězdiček a zdůrazňuje "tvůrčí vitalitu" 79letého nositele Nobelovy ceny za literaturu. Umělec pustil do světa sérii hutných skladeb plných narážek a odkazů na výtvarné umění, literaturu a pop kulturu, napsal list The Guardian.

◼ TECHNOLOGIE

Šéf Wirecard odstoupil kvůli účetnímu skandálu

Generální ředitel německé finanční společnosti Wirecard Markus Braun odstoupil. Společnost ve čtvrtek oznámila, že znovu odkládá zveřejnění výsledků hospodaření za loňský rok. Auditoři firmy EY je odmítli podepsat, protože nemohou najít hotovost ve výši 1,9 miliardy eur. Akcie firmy, která zpracovává bezhotovostní platby, během čtvrtka a pátku ztratily 75 procent a její hodnota se smrskla na 3,18 miliardy eur.