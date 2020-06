Odpověď na otázku, kam se dál ubírat, je nyní pro Česko jasnou výzvou. Myslí si to profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) při ČVUT. "Proměňuje se ekonomika, klima a s tím i celá společnost. To znamená, že čelíme složité a hluboké krizi, pro jejíž vyřešení musíme hledat odpovědi. A to i za pomoci odborníků z různých odvětví," říká spoluzakladatel Institutu Equilibrium v rozhovoru pro HN.

HN: Chystáte konferenci nazvanou Hledání české cesty. Jaká by podle vás měla tato cesta být?

Nejde o to nalézt specificky český přístup. S kolegy z našeho institutu se na veškeré problémy díváme z globálního hlediska. Jde spíš o to, kam se bude vyvíjet velký globální celek a jak v jeho rámci najdeme vhodnou cestu prosperity pro Česko.

HN: Na čem by mělo Česko podle vás zapracovat?

Klíčová je proměna v myšlení lidí. Rozhodující bude, co si budou představovat pod variantami cest, které jim nabídneme. Musí proto uvažovat kriticky a nežít v zajetí dezinformací a názorových bublin, kde se utvrzují o své jediné pravdě. Naše společnost se musí do budoucna především zabezpečit ekonomicky. Je třeba provést zásadní strukturální změny. České hospodářství dosud do značné míry stálo na výrobě automobilů. Teď ale nemůžeme jen s napětím čekat, kdy se automobilová výroba vrátí na předkrizovou úroveň. Je třeba se přeorientovat na odvětví, ve kterých můžeme prorazit. To je podle mě správná česká cesta.

HN: Na co konkrétně bychom se měli více soustředit?