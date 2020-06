Po pěti letech už podruhé dal český Ústavní soud za pravdu Britovi, jehož opustila česká manželka a s sebou domů odvezla i jejich dvouletého syna. Muž, který se s Češkou rozvádí, se už šest let snaží prostřednictvím soudů domoci toho, aby se hoch vrátil do Velké Británie.

Ústavní soud nyní opět konstatoval, že české soudy, které většinou stály na straně matky a odmítaly rozhodnutí britské justice požadující návrat chlapce do Anglie, porušily právo otce na péči o dítě a spravedlivý proces. Porušování práv otce pokračuje podle soudu už řadu let. Syn se mezitím v Česku zabydlel a do Británie se mu nechce. Na to, kdo z rodičů ho dostane do péče, stále čeká.