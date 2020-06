Premiér Andrej Babiš nejde pro silný kalibr daleko. A tak nepřekvapilo, že když na první pokus ve sněmovně nesehnal podporu pro rozpočet se schodkem půl bilionu korun, začal vyhrožovat předčasnými volbami. "V momentě, že by naše koaliční vláda nemohla prosadit rozpočty, které potřebuje, tak potom to samozřejmě může být otázka na stole," pravil. Jsou to plané výhrůžky přinejmenším ze tří důvodů.

Zaprvé dospět k předčasným volbám není snadné. K rozpuštění sněmovny je třeba 120 hlasů a Babiš jich má 78. S pomocí opozice počítat nemůže. Pro ODS, Piráty, TOP 09, STAN, KDU i SPD je výhodnější počkat na řádný termín, protože s nadcházející ekonomickou krizí mohou preference ANO přeci jen spadnout. A že by Babišovi pomohli komunisté a ČSSD, kteří se potácejí kolem pěti procent a do sněmovny by se nemuseli vůbec dostat, je fantazie. Babiš by samozřejmě mohl spojit rozpočet s hlasováním o důvěře, ale to automaticky k volbám nevede. Ke slovu by se dostal prezident a při kreativitě a mocenském apetitu Miloše Zemana je to něco, co Babiš opravdu nechce.

Zadruhé, aby měly předčasné volby smysl, musely by se konat brzy. A vysvětlovat voličům, proč se odehrává politické divadlo, místo aby se pracovalo na zmenšení následků ekonomické krize, to by byl oříšek, na kterém by si mohli vylámat řezáky i Babišovi píáristé.

A zatřetí Babiš jistě ví, že v Česku na předčasné volby zpravidla doplácí ten, kdo je vyvolá. Mohl by mu o tom vyprávět Jiří Paroubek, který v roce 2009 shodil Topolánkovu vládu, pak nevyhrál dostatečným způsobem a skončil. Babišovi by se to mohlo přihodit také. Stačilo by, aby lehce posílila ODS a Piráti a ze sněmovny vypadli komunisté a ČSSD. Babišovi by pak zbyla jen SPD a ocitl by se v autu. Jistější je vládnout, dokud to jde.

Takže klid − hrozby předčasnými volbami jsou opravdu falešné a prázdné. Babiš se nakonec s komunisty na podpoře rozpočtu s pětisetmiliardovým nebo o fous menším schodkem dohodne. Sněmovní volby budou v řádném termínu v říjnu příštího roku.