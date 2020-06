◼ ČESKO

Šéfka výboru nesouhlasí s výběrem zástupců do EU

V Radě vlády pro nestátní neziskové organizace končí šéfka jejího výboru pro EU. Pavle Dusíkové Jindrové vadí, že kabinet na místa expertů neziskového sektoru v poradním orgánu Evropské komise schválil Jaroslava Ungermana, poradce premiéra Andreje Babiše (ANO), a Jarmilu Dubravskou, ředitelku společné zemědělské politiky v Agrární komoře. Dusíková Jindrová to uvedla v dopise místopředsedkyni rady vlády Heleně Válkové (ANO).

◼ ČESKO

Agrofert odmítá Babišův střet zájmů

Holding Agrofert v dopisu předsedovi Evropského parlamentu Davidu Sassolimu odmítl vyjádření výboru EP pro rozpočtovou kontrolu, podle něhož český premiér Andrej Babiš (ANO) skupinu kontroluje a je ve střetu zájmů. Podle Agrofertu je to nepodložené tvrzení a omezení dotací, k němuž výbor vyzval, by nespravedlivě znevýhodnilo holding vůči konkurentům. EP se bude zabývat rezolucí kritizující možný Babišův střet zájmů v pátek.

◼ BELGIE/NATO

Ministři obrany projednají stahování vojáků USA

Přítomnost amerických vojáků v Evropě má zásadní význam jak pro evropské spojence, tak pro bezpečnost Spojených států. Prohlásil to včera generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg v reakci na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhnout z Německa téměř třetinu z 34 500 vojáků. O Trumpově iniciativě, kterou kritizovali němečtí politici, budou v příštích dvou dnech na dálku jednat alianční ministři obrany.

◼ ČESKO

Zdravotnická zařízení dostanou 30,5 miliardy

Poskytovatelé zdravotní péče obdrží náhrady za výpadek příjmů zhruba 30,5 miliardy korun, o něž přišli kvůli epidemii koronaviru. Podrobnosti k výplatě peněz stanoví ministerstvo zdravotnictví kompenzační vyhláškou. Umožní to vládní návrh zákona, který schválila sněmovna v senátní verzi. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to podpořil. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

"

Nebude to slavení, říkáme tomu připomínka, je pro nás důležité setkat se s tématem z různých úhlů pohledu.

Francesca Šimuniová

zástupkyně kláštera a poutního místa na Bílé hoře Letošní 400. výročí bitvy na Bílé hoře připomene srpnová poutní slavnost, výstava, ekumenické setkání, koncert v katedrále sv. Víta a vztyčení smírčího kříže.

◼ ČESKO

Ministerstvo školství žádá náhradu škody 1,1 miliardy

V kauze údajné manipulace sportovních dotací ministerstvo školství požaduje po obviněných náhradu škody 1,116 miliardy korun. Po zahájení hlavního líčení to včera uvedla zmocněnkyně úřadu. Další poškození − Český olympijský výbor a Česká obec sokolská − se náhrady nedomáhají. V případu čelí obžalobě Fotbalová asociace ČR a její bývalý předseda Miroslav Pelta či Česká unie sportu (ČUS) a její šéf Miroslav Jansta.

◼ INDIE/ČÍNA

Střet s Číňany stál život 20 indických vojáků

Při pondělním incidentu na hranici Indie s Čínou v hornaté oblasti Ladaku zemřelo 20 indických vojáků. Peking a Dillí se vzájemně obviňují z vyvolání konfliktu. Ztráty měli podle Indů i Číňané. Obě strany v oblasti od začátku května shromáždily tisíce mužů, obrněné vozy a dělostřelectvo. Indie a Čína spolu sdílejí 3500 kilometrů dlouhou hranici v Himálaji a vedou vleklý územní spor, který v roce 1962 přerostl v krátkou válku.

◼ ČESKO

Vinni jsou všichni, rozhodl soud v případu dotací

Krajský soud v Hradci Králové včera v případu dotačních podvodů a poškozování zájmů EU uznal vinnými všech 27 obžalovaných fyzických a právnických osob. Dvěma lidem vyměřil po pěti letech vězení, 13 lidem uložil podmíněné tresty, padly také peněžité tresty. Rozsudek není pravomocný. Obžaloba označila za hlavní obžalované tři fyzické osoby a dvě firmy − podnik Poradea a Česko-polskou akademii celoživotního vzdělávání.

◼ USA

Úřady důkladněji vyšetří úmrtí dvou černochů

Americké federální úřady se vloží do vyšetřování úmrtí dvou černošských mužů, které nalezli záchranáři oběšené na stromech ve státě Kalifornie v rozmezí 10 dní asi 80 kilometrů od sebe. Místní policie došla k předběžnému závěru, že se v obou případech jednalo o sebevraždu. Jeden z případů vzbuzuje pochybnosti − na místě činu se nenašly žádné schůdky či židle, které by mohla oběť k oběšení využít.

◼ ČESKO

Raketa Vega s českou vlajkou odstartuje v pátek

Raketa Vega s českou vlajkou na plášti a součástkou vyrobenou v Brně má z Francouzské Guyany odstartovat v pátek. Předchozí termín startu byl zrušen kvůli koronaviru. Česká vlajka je na raketě proto, že brněnská firma S.A.B. Aerospace vyrobila vrchní část rakety, takzvaný dispenser − ač váží 252 kilogramů, může nést až tunu a půl nákladu. Evropské rakety startují z kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně v Jižní Americe.

◼ ČESKO

Už skoro čtvrt milionu lidí má aplikaci eRouška

V aplikaci eRouška, která má pomáhat vyhledávat kontakty nakažených novým typem koronaviru, je podle jejích autorů registrováno 220 000 telefonních čísel. Ministerstvo zdravotnictví chce počet uživatelů zvýšit informační kampaní. V aplikaci Mapy.cz sdílí polohu 1,3 milionu lidí. Oba nástroje mají být využitelné v systému takzvané chytré karantény, která má v ČR usnadňovat odhalování nových případů nemoci covid-19.

◼ ČESKO

Brno uvolnilo pravidla pro alkohol na veřejnosti

Brno má novou vyhlášku, která rozvolňuje popíjení alkoholu v ulicích a v parcích. Velkou většinou ji schválili zastupitelé. Na místech v centru města je možné zůstávat na restaurační zahrádce a v jejím blízkém okolí do půlnoci a v parcích lze popíjet do 22:00, schválili zastupitelé. Úprava navazuje na květnovou novelu vyhlášky, která měla vrátit do centra města život poté, co kvůli covidu-19 zmizel a restaurace měly problém přežít.

◼ ČESKO

Korupční kauza Vidkun kolem Kyselého pokračuje

Výslechem dalších svědků pokračovala u olomouckého krajského soudu údajná korupční kauza Vidkun odkrývající podle žalobce klientelistické vazby mezi policisty, podnikateli a politiky. Případ, který od podzimu 2015 hýbe veřejným děním, se znovu odehrává bez přítomnosti hlavního aktéra kauzy, vlivného podnikatele Ivana Kyselého. Sérii svědků otevřel Jaroslav Králík, někdejší vlivný člen ČSSD, jehož jméno figuruje v jednom z devíti případů.

"

Jsme jediní, kdo dokáže říci, kde ve městě se vyskytla nákaza a jak je rozsáhlá.

Ari Goldfarb

Zakladatel izraelské firmy Kando, která provádí podrobné rozbory odpadních vod ve snaze určit ohnisko výskytu koronaviru.

◼ ŠVÝCARSKO

Anexe osad je z hlediska práva nezákonná

Izraelský záměr anexe částí palestinského Západního břehu Jordánu znamená porušení mezinárodního zákona, který zakazuje zabírání území silou. Shodli se na tom včera podle agentury Reuters v prohlášení odborníci Rady OSN pro lidská práva (UNHRC). Izrael Západní břeh Jordánu obsadil za války v roce 1967, vystavěl tam osady asi pro půl milionu lidí a nyní se jeho část chystá anektovat.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Koronavirus zvedl zájem o důvěryhodné zpravodajství

Krize spojená s pandemií koronaviru zvýšila poptávku po zpravodajství, a to zejména z důvěryhodných zdrojů, jaké představují televize či zavedená on-line média. Lidé také více používali sociální sítě, přičemž na vzestupu je nyní zejména Instagram, který jako zdroj zpráv využívá o polovinu více lidí než před dvěma lety. Vyplývá to ze studie o digitálním zpravodajství oxfordského institutu Reuters pro studium žurnalistiky, který provedl výzkum ve čtyřech desítkách zemí včetně Česka.

◼ ČESKO

Sucho negativně ovlivňuje i skalní stepi na Pálavě

Extrémní sucha mohou negativně ovlivnit nejen mokřady, ale i přirozeně nejsušší biotopy jižní Moravy, tedy skalní stepi Pálavy. Tamní rostliny jsou sice adaptované na sucho, ale pokud trvá několik let, začínají strádat. Vyplývá to ze studie publikované v časopise Journal of Vegetation Science. Botanici analyzovali 25 let dlouhou řadu zápisů druhového složení flóry skalních stepí nedaleko vrcholu Děvína v Pavlovských vrších.

◼ ČESKO

Strážnický festival se přenese na internet

Strážnický folklorní festival, zrušený kvůli pandemii koronaviru, letos nahradí 28 hodin vysílání přes internet. On-line přehlídku iFolklorní Strážnice sestaví pořadatelé z programových bloků téměř 50 cimbálových a lidových muzik, souborů i pěveckých sborů, zdravic osobností folkloru, hudebních klipů a materiálů z archivu strážnického Národního ústavu lidové kultury.

◼ MAĎARSKO

Mimořádné pravomoce vlády ukončil parlament

Maďarský parlament se včera usnesl ukončit Evropskou komisí kritizované mimořádné pravomoce vlády pro období nouzového stavu, který byl vyhlášen před dvěma měsíci v rámci boje s pandemií. Rozhodnutí se očekávalo, protože ho inicioval sám premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz má většinu poslaneckých mandátů. Zákon dal kabinetu v době časově neomezeného nouzového stavu možnost vládnout pomocí dekretů bez zapojení parlamentu.