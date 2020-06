Ministr vnitra a první místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) nesouhlasí s plánovanou cestou předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wan. V rozhovoru pro HN uvedl, že je přesvědčen, že Čína návštěvu nenechá jen tak a pro Česko to bude mít důsledky. "Vztahy s Čínou to ovlivní. Česká republika se od roku 1989 držela jednotné politiky, kterou nezpochybňovali ani Václav Havel nebo Karel Schwarzenberg. Teď přichází kolega Vystrčil s revizí této politiky," prohlásil. "Není to o tom, že by nám Čína vyhlásila válku, ale určitě to pro nás bude znamenat řadu problémů všude tam, kde probíhají jednání na multilaterální úrovni," dodal.