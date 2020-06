◼ ČESKO

Sociální služby dostanou dotaci 990 milionů korun

Poskytovatelé sociálních služeb dostanou zhruba 990 milionů korun na pokrytí zvýšených nákladů, které měli kvůli koronavirové nákaze. Mimořádné dotace schválila včera vláda. Sociální služby − domovy, stacionáře či poradny − provozují především kraje, obce, neziskové či církevní organizace. Peníze by měly dorovnat výdaje na ochranné pomůcky i přesčasy a také výpadek příjmů, protože zařízení nemohla přijímat nové klienty.

◼ ČESKO

Pomůcky z Číny dovezou vlaky ve stovce kontejnerů

Vlaky dopraví do Česka z Číny celkem 100 kontejnerů s ochrannými pomůckami proti šíření infekčních nemocí. Po prvním vlaku, který přijel do Pardubic v neděli, je další již na cestě a třetí má v brzké době vyjet, řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Celá zakázka má být dopravena do policejních skladů v Opočínku na Pardubicku do dvou týdnů.

◼ ČESKO

OKD otestuje všechny své lidi mimo Darkov

Počet nakažených covidem-19 v souvislosti s Dolem Darkov společnosti OKD v Karviné stoupl od neděle o čtyři na 494. Přibyli tři zaměstnanci a rodinný příslušník. Krajská hygienická stanice v Ostravě nařídila společnosti OKD, aby do konce června nechala na covid-19 otestovat všechny své zaměstnance kromě pracovníků z Dolu Darkov a Golf Resortu Lipiny.

◼ ČESKO

Petříček jede poprvé po koronaviru do ciziny

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes navštíví Rakousko. Při své první zahraniční cestě od začátku pandemie koronaviru v Evropě bude jednat o středoevropské spolupráci v boji s onemocněním covid-19 a o jejím prohloubení po odeznění pandemie. Petříček přijede do Vídně na pozvání svého protějška Alexandera Schallenberga. Společného jednání se zúčastní i šéfové diplomacií Slovenska, Maďarska a Slovinska.

◼ ČESKO

Koronavirem se nakazilo již přes 10 tisíc lidí

Počet případů koronaviru v Česku překročil 10 tisíc, dosud se nemoc covid-19 prokázala u 10 024 lidí. Za neděli přibylo 33 nakažených, což bylo nejméně zhruba za tři týdny. Testů na koronavirus laboratoře provedly 1057, mezi testovanými se tak nákaza prokázala u 3,12 procenta lidí. Počet lidí, kteří s nákazou zemřeli, se v neděli zvýšil o jednoho na 330, informoval včera dopoledne web ministerstva zdravotnictví.

◼ ČESKO

Ústavní soudci odmítli stížnosti na opatření

Ústavní soud už odmítl nebo odložil více než 70 podnětů proti opatřením vlády, případně ministerstev v době šíření nového typu koronaviru. Podle přehledu na webu soudu zbývají tři dosud neuzavřená řízení. Žádnému podnětu soud zatím nevyhověl. Největší část vyřízených stížností adresovali soudu lidé zastupovaní advokátem Davidem Zahumenským. Bylo jich přes 50. Část soudci sloučili do jednoho řízení a odmítli, část odložili.

◼ ČESKO

Pro cestování platí jednodušší pravidla

Češi od včerejška kromě cest ze Slezského vojvodství v Polsku, z Portugalska a Švédska nemusí při návratu do vlasti dokládat negativní test na koronavirus. Hranice Česka se do velké míry otevírají i cizincům. Některé státy, jako například Španělsko, ale zatím zachovávají omezení pro vstup na své území pro turisty. Dosud bylo možné cestovat bez omezení pouze mezi Českem, Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem.

◼ ČESKO

Za podporu islamistů dostal muž pětileté vězení

Slovenský občan Dominik Kobulnický si za propagaci teroristického hnutí odpyká pět let ve vězení. Trest mu uložil odvolací pražský vrchní soud, který ho také na deset let vyhostil z Česka. Muž ve svém pražském bytě skladoval chemikálie, ze kterých by bylo možné vyrobit výbušninu. Na Facebooku pak sdílel fotografie a příspěvky radikálních islamistů. Slovák je od konce roku 2017 ve vazbě.

◼ ČESKO

Děti neplatičů podpoří stát

Vláda včera schválila návrh zákona o náhradním výživném. Uvedla to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Děti neplatičů by mohly dostávat novou dávku. Úřad práce by jim poskytoval stanovené výživné, ale nejvýš 3000 korun. Vyplácel by podporu nejdéle dva roky.

◼ ČESKO

Kauza sportovních dotací u soudu začne nejspíš dnes

Hlavní líčení v kauze manipulace se sportovními dotacemi ministerstva školství včera nemohlo začít. Obžalovaná bývalá náměstkyně Simona Kratochvílová zaslala pražskému městskému soudu omluvu, že je hospitalizovaná v Brně. Soudkyně si však vyžádala stanovisko lékařů, podle nichž je schopna účasti na jednání. Soud proto ženě přikázal, ať dorazí dnes. Na lavici obžalovaných včera usedl mimo jiné i bývalý předseda Fotbalové asociace Miroslav Pelta.

◼ ČESKO

Na digitalizaci půjde příští rok 2,5 miliardy korun

Prioritní záměry digitalizace státu si příští rok vyžádají 2,47 miliardy korun. Část by měly pokrýt peníze Evropské unie. Vyplývá to z plánů programu Digitální Česko pro období 2020−2021, které včera schválila vláda. Celkové náklady na priority Digitálního Česka se odhadují do deseti miliard korun. Vláda usiluje o jejich spolufinancování z evropských fondů. Ty by mohly přispět na všechny záměry zhruba až 20 miliardami korun.

◼ ČESKO

Vracení ukradených děl do ciziny dostane pravidla

Kulturní památky z Blízkého východu, které by se mohly objevit na evropském trhu kvůli tamnímu konfliktu, bude chránit zvláštní zákon. Schválila to včera vláda. Systém naváže na pravidla stanovená Evropskou unií. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) před jednáním kabinetu řekl, že zrovna minulý týden vrátil egyptskému velvyslanci vázu, která byla zabavena při pokusu o prodej v Česku. Pro podobné případy má sloužit soubor nových pravidel.

◼ ČESKO

Vokřál dál zůstává zastupitelem

Bývalý brněnský primátor Brna Petr Vokřál (zvolený za ANO) si zatím ponechá mandáty zastupitele Brna i Jihomoravského kraje. Vokřál nedávno odešel z hnutí ANO, v němž byl místopředsedou. Krok odůvodnil napojením brněnské organizace hnutí na podsvětí.

Lidé cestující do ciziny budou moci s jistotou plánovat své cesty a vyhnout se na nich rizikům.

Thierry Breton

Komisař pro vnitřní trh k novému webu Evropské komise Reopen.europa.eu, na němž jsou důležité údaje o dopravě či hygienických požadavcích a provozu obchodů i restaurací v zemích unie.

◼ ITÁLIE

Za vakcínu proti covidu zaplatí země 750 milionů eur

Itálie, Francie, Německo a Nizozemsko zaplatí 750 milionů eur (20 miliard korun) britsko-švédské firmě AstraZeneca za 300 milionů dávek vakcíny proti nemoci covid-19. Firma s nimi uzavřela dohodu o dodávce očkovací látky o víkendu. O finančních podmínkách včera informoval mluvčí italského ministerstva zdravotnictví. Itálie podle mluvčího z dohodnuté sumy zaplatí 185 milionů eur, což pokryje 75 milionů očkovacích dávek.

◼ ŠPANĚLSKO

První němečtí turisté se vydali na Baleáry

Španělsko včera zahájilo projekt, který postupně více než 10 tisícům německých turistů umožní dostat se na Baleárské ostrovy. Včera už dorazila na Mallorku první skupina 189 lidí. Týden před plánovaným otevřením Španělska turistům si tak Madrid chce otestovat, zda může masová turistika pokračovat i v době, kdy se ve světě stále šíří koronavirus. Španělsko patří v Evropě k zemím, jež jsou nákazou zasaženy nejvíce.

◼ ČESKO

Rusnok: Další snížení úroků může poškodit finanční sektor

Další snížení úrokových sazeb v Česku by mohlo podkopat příjmy i stabilitu tuzemského finančního sektoru, který je klíčový pro dodávání likvidity do reálné ekonomiky. Uvedl to včera podle agentury Reuters guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Banka v květnu snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta, aby pomohla zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů.

◼ ČESKO

Během nouzového stavu klesla kriminalita

O doby, kdy byl v Česku vyhlášen nouzový stav v souvislosti s epidemií koronaviru, poklesla v meziročním srovnání kriminalita. V březnu klesla meziročně o čtvrtinu, v dubnu o třetinu a květnu zhruba o sedm procent. Uvedl to mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Pokles se podle něj týká téměř všech sledovaných oblastí, nejvýznamnější je však u trestných činů, které jsou jakkoliv provázané s venkovním pohybem osob.

◼ RUSKO

Ruský soud poslal Američana do vězení za údajnou špionáž

Ruský soud včera uznal bývalého příslušníka americké námořní pěchoty Paula Whelana vinným ze špionáže a poslal ho na 16 let do vězení. Zatčen byl v moskevském hotelu v prosinci 2018, údajně při přebírání špionážních materiálů. Američan se podle obhajoby domníval, že flash disk obsahuje fotky z dovolené v Rusku. Jednalo se prý o past. "Chování ruských úřadů vůči Whelanovi je otřesné," reagoval na rozsudek americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Washington vyzval k jeho okamžitému propuštění.