úterý 16. června

Slyšení ve federálním Kongresu čeká předsedu americké centrální banky Jeroma Powella. Členy zákonodárného sboru seznámí s kroky Fedu na podporu amerického hospodářství a výhledem vývoje ekonomiky. Pravděpodobné je, že politiky ujistí, že ve snaze tlumit dopady krize a podpořit hospodářský růst bude Fed přinejmenším příští dva roky držet úrokové sazby blízko nulové hranice.

čtvrtek 18. června

Na programu je zasedání vedení Bank of England, britské centrální banky. Očekává se, že bankéři ponechají klíčovou úrokovou míru, prostřednictvím které ovlivňují cenu peněz v ekonomice, na úrovni 0,1 procenta. A to i přesto, že někteří ekonomové spekulují o tom, že by Bank of England mohla v blízké budoucnosti poslat své sazby do záporných hodnot. Rovněž se očekává, že banka bude pokračovat v takzvaném kvantitativním uvolňování, které provádí prostřednictvím nákupu dluhopisů. Snaží se tak udržet ve finančním systému dostatek likvidity a zabránit v období krize růstu tržních úrokových sazeb.

pátek 19. června

Lídři evropských zemí budou prostřednictvím videokonference projednávat rozpočet Evropské unie a také podrobnosti fungování protikrizových opatření, na která EU vyčlenila 750 miliard eur. Peníze do tohoto fondu si chce EU vypůjčit na finančních trzích. Z uvedené sumy má mít 500 miliard eur podobu přímých plateb, zbytek mají činit úvěry členským zemím.