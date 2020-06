Krajina v Česku se dostala do paradoxní situace: už od středověku se systematicky odvodňuje, aby se na ní pohodlně hospodařilo, voda se svádí pod zem a posílá pryč. Teď, když se otepluje klima a plodiny začínají schnout, stát honem řeší, jak do přírody vodu zase dostat. Staré drenáže jsou však v zemi pořád a fungují naplno. Přírodovědec a expert na vodu v krajině Jakub Hruška říká, že kdyby se významná část těchto odvodnění vykopala, proti suchu by to hodně pomohlo. "Jenže do toho se nikomu nechce. Stát radši bude stavět přehrady," upozorňuje Hruška.