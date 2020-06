Lufthansa oznámila propuštění 22 tisíc zaměstnanců. British Airways už před řadou týdnů spustily nucený odchod 12 tisíc lidí a tím zeštíhlování zřejmě nekončí. Prosperující Emirates? 7,5 tisíce. Scandinavian Airlines, národní dopravce pro Švédsko, Norsko a Dánsko, propustily pět tisíc − najít novou práci si tedy musí téměř polovina lidí, kteří pro severské aerolinky pracovali. Místa ve velkém škrtají i americké společnosti a tisíce zaměstnanců propouštějí také nízkonákladoví dopravci. V celém světě se letečtí dopravci od nástupu pandemie přizpůsobují dramaticky odlišným podmínkám, než v jakých dosud fungovali. Odcházejí piloti, podpůrné profese, redukuje se i manažerské patro. Jako maják stability mezi všemi září české Smartwings. Pardon, ČSA. Aby splnily vládní podmínky a získaly úvěr v objemu několika set milionů korun, přejmenovaly se a každé pracovní místo zázračně zachránily.

Opravdu si na ministerstvech odpovědných za pomoc českým podnikům myslí, že to může fungovat? Vládní podmínky pro poskytnutí záruk za úvěr, které ministr průmyslu, obchodu a také dopravy Karel Havlíček oznámil po sobotní schůzce s prezidentem Zemanem, jsou podivnou směsí mikromanagementu, zavírání očí před realitou a populistických kroků, které snad mohou zabrat na neinformované voliče. Rozhodně ale nepovedou k tomu, aby se Smartwings a vše, co pod ně spadá a navazuje, zachránily v největší krizi, jaká leteckou dopravu postihla.

Už jen podmínka, aby se firma vlastněná z poloviny trojicí českých podnikatelů a z půlky čínským státním fondem, který akcie zdědil po zkrachovalé CEFC, přejmenovala na ČSA. Proč? Podle Havlíčka jsou to cestovní kanceláře, které "vysloveně požadují, aby ČSA byly jakožto značka" udrženy. Smartwings samozřejmě značku své dceřiné firmy, kterou pohltily poté, co ji státem dosazený management zničil, využívají. Dělají to špatně? Pravda, ani pod Smartwings ČSA zrovna nevzkvétají, ale pokud s tím má stát problém, proč chce podpořit podnikatele, kteří na odlišném brandu postavili strategii? Hlavní značka aerolinek je dávno Smartwings. Už v době, kdy se firma jmenovala Travel Service, manažeři do výročních zpráv začleňovali pasáže o "dlouhodobě budované silné obchodní značce Smartwings" a konstatovali, že pod tímto brandem rostou výnosy nejdynamičtěji. A teď se pod záštitou prezidentského majestátu firmě nadiktuje, ať toto úsilí a investice spláchne? Nebo jde jen o to, aby se přejmenovala zastřešující firma? K čemu by to bylo? Snad jen k vypointování ironie osudu − po přejmenování by se k ČSA jako zástupce čínských akcio­nářů znovu dostal Jaroslav Tvrdík, nejpolitičtější a zdaleka nejmegalomanštější z šéfů, jaké kdy "český národní dopravce" v novodobé éře měl.

Zcela mimo realitu je podmínka nutící Smartwings udržet každé místo. Letecký byznys je dynamický, cyklický a k tomu ještě sezonní. V případě Smartwings, jejichž síla je v dopravě Čechů na letní dovolené, to platí dvojnásob. Stavění podmínek úvěru takto povede k tomu, že státní peníze budou potřeba znova a znova a nakonec by opravdu došlo ke znárodnění "ČSA". Přesně, jak o tom už řadu měsíců z vládních míst, která o pomoci rozhodují, slýcháme. Kdyby k tomu došlo, otevřela by se pravá černá díra na státní miliardy.