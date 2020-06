◼ USA

Pelosiová žádá odstranění soch postav Konfederace

Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová ve středu vyzvala další představitele Kongresu Spojených států, aby ze svého sídla, Kapitolu, nechali odstranit sochy představitelů Konfederovaných států amerických a konfederačních vojáků z občanské války z let 1861 až 1865. Jedním z důvodů války byl spor o otroctví, které tehdy bylo pilířem jižanských států. Pelosiová uvedla, že tato díla "skládají hold nenávisti, nikoliv dědictví", a proto musí být odstraněna.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Anglické město se zbaví sochy zakladatele skauta

Úřady v jihoanglickém městě Pool oznámily, že odstraní sochu zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella kvůli jeho rasistickým názorům. Je to další z řady pomníků, které mají zmizet z veřejného prostoru v důsledku protirasistických protestů vyvolaných smrtí amerického černocha George Floyda. Městská rada Poolu uvedla, že Baden-Powellova socha bude odstraněna z nábřeží naproti ostrovu Brownsea, kde skautské hnutí v roce 1907 vzniklo.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Univerzity zvažují dát pryč sochy kolonizátorů a otrokářů

Debata o pomnících se v Británii vede i na akademické půdě. Oxford chce z areálu univerzity odstranit sochu politika, podnikatele a kolonizátora Cecila Rhodese. V Edinburghu uvažují o odstranění sochy Henryho Dundase, politika z přelomu 18. a 19. století, který bojoval proti zrušení otroctví. Univerzita v Liverpoolu přejmenuje jednu ze svých budov, jež nese jméno britského premiéra Williama Gladstonea (1809−1898), který bojoval proti zrušení otroctví. Jeho rodina vlastnila rozsáhlé plantáže v Karibiku.

◼ USA

Sochy obhájců otroctví mizí v USA z veřejných míst

V Richmondu, který byl v letech 1861 až 1865 hlavním městem Konfederovaných států amerických, byla ve středu před půlnocí stržena socha konfederačního prezidenta Jeffersona Davise. Ve stejný den účastníci demonstrace v nedalekém Portsmouthu strhli čtyři sochy na místním konfederačním památníku. Pomníky představitelů Konfederace, která během americké občanské války hájila otroctví, mizí v souvislosti s nynějšími protirasistickými protesty i z dalších měst Spojených států.

"

Celosvětově zatím rozpočtová opatření činila zhruba deset bilionů dolarů.

Kristalina Georgievová

Šéfka MMF informovala o tom, kolik peněz vydaly vlády na boj s krizí způsobenou koronavirem. A dodala: "Je však zapotřebí další velké úsilí."

◼ ČESKO

"Prohloubení schodku je neopodstatněné"

Národní rozpočtová rada považuje zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun za předčasné, nadměrné a neopodstatněné. Podle ní by bylo lepší vzhledem k nejistotě ohledně budoucího ekonomického vývoje vyčkat na předběžné údaje o vývoji ekonomiky za druhé čtvrtletí a další předstihové ukazatele pro druhou polovinu roku.

◼ VNITŘNÍ HRANICE EU

EK navrhuje zrušit kontroly uvnitř unie

Země Evropské unie by měly do pondělka zrušit hraniční kontroly zavedené kvůli pandemii covidu-19. Pouštět cizince přes vnější hranici do EU bude možné postupně a koordinovaně od začátku července. Doporučila to včera Evropská komise, podle níž mají být mimoevropské země rozděleny do skupin podle rizika šíření nákazy.

◼ EVROPA

V dubnu podalo žádost o azyl jen 8730 lidí

Kvůli pandemii a opatřením, která země přijaly v boji proti šíření koronaviru, v dubnu prudce klesl počet nových žádostí o azyl v Evropě. Země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko přijaly v dubnu jen 8730 žádostí o azyl. To je nejméně od roku 2008. Za leden to bylo 65 692 žádostí.

◼ EU

EP bude hlasovat o rezoluci proti Babišovi

Evropský parlament bude příští pátek hlasovat o usnesení, které kritizuje možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Rozhodli o tom šéfové parlamentních skupin spolu s předsedou EP Davidem Sassolim, kteří potvrdili program zkráceného plenárního zasedání v Bruselu.

◼ ČESKO

Senát kvůli lékárnám neschválil kompenzace

Senát kvůli odpuštění sociálních odvodů lékárnám vrátil sněmovně zákon, díky kterému by měla zdravotnická zařízení dostat finanční náhradu za výpadky příjmů během epidemie koronaviru. Senátoři ve středu v jiné normě doporučili to, aby byly odvody odpuštěny za červen až srpen lékárnám do 25 zaměstnanců. Kvůli tomu z kompenzačního zákona navrhli odstranit pasáž o odpuštění odvodů lékáren do 15 zaměstnanců. Ministr zdravotnictví se senátním řešením souhlasil.

◼ ČESKO

Finanční správa bude vracet platby zaslané omylem

Finanční správa bude vracet platby zaslané omylem, posoudí jen, zda nemá osoba, která částku omylem uhradila, vlastní daňový nedoplatek. Uvedla to mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová. Kancelář veřejného ochránce práv v týdnu upozornila na případ, kdy podnikatel zaslal finančnímu úřadu přes půl milionu korun s chybným variabilním symbolem, peníze mu pak úřad nechtěl vrátit zpět. Muže se zastal až ombudsman a správní soudy.

◼ ČESKO

Peníze ze sbírky dá ČVUT asi na vylepšení pomůcek

Na další zdokonalení ochranných pomůcek, například přetlakových roušek nebo přetlakových masek, chtějí výzkumníci z ČVUT použít výtěžek peněžní sbírky vyhlášené Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou. Ve sbírce pro školu se podařilo vybrat 607 000 korun. Rektor ČVUT Vojtěch Petráček v Praze od komory převzal symbolický šek a zároveň představil přístroje a výrobky, na kterých se ČVUT během krize kvůli koronaviru podílelo.

◼ ČESKO

Na Valči otevřou výstavu originálů Braunových soch

Ve Valči na Karlovarsku příští týden otevřou výstavu 28 originálů soch z dílny předního barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Expozice bude přístupná od 19. června. Netradiční expozice soch doplněná o zvukové a světelné efekty je připravena v historickém objektu bývalé kovárny. Informoval o tom kastelán zámku Tomáš Petr. Na přípravě lapidária se podíleli studenti i vyučující z Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

◼ ČESKO

Kriminální policii povede Krákora

Ředitel krajského ředitelství policie v Plzni Pavel Krákora od příštího týdne povede v Praze celostátní Úřad služby kriminální policie a vyšetřování (ÚSKPV). Po čtyřech letech v čele krajské policie padesátiletý Krákora požádal o místo, které se letos uvolnilo po odchodu ředitele kriminální policie Michala Foita. Na novou pozici by chtěl z působení v Plzni přenést některé úspěchy, například ve spolupráci se zahraničními policejními sbory.

◼ ČESKO

Za neúspěchy u maturit může i výuka na dálku

Nárůst neúspěšnosti u maturitního testu z češtiny měl letos víc důvodů. Uvedla to mluvčí Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Veronika Valíková. Kromě toho, že k maturitě mohli jít letos všichni studenti posledních ročníků, může podle ní vyšší počet propadlíků souviset i s dlouhými texty a nižší aktivitou studentů v důsledku výuky na dálku. Test byl podle ní jinak z odborného hlediska v pořádku. Neúspěšnost ve výši 14,1 procenta ji překvapila.

◼ USA

Trump povolil sankce proti mezinárodnímu soudu

Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožňuje uvalení ekonomických sankcí a cestovních omezení na členy Mezinárodního trestního soudu (ICC) zapojené do vyšetřování možných válečných zločinů USA spáchaných v Afghánistánu. Postihy hrozí soudním pracovníkům, kteří by bez souhlasu Washingtonu vyšetřovali příslušníky armády či zpravodajských služeb Spojených států.

◼ USA

Krajní pravice šíří paniku kolem protestů

Krajně pravicoví aktivisté vedou úspěšnou internetovou dezinformační kampaň s cílem zdiskreditovat účastníky amerických demonstrací proti policejní brutalitě. Snaží se je vykreslovat jako teroristy a šířit paniku kolem údajného zapojení levicově-anarchistického hnutí Antifa. Tvrdí to středeční analýza amerického think-tanku Atlantická rada, který se zaměřuje na mezinárodní bezpečnost a hospodářský rozvoj.

"

I když nebude stoupat počet případů a my všechno necháme tak, jak je, dá se očekávat, že někdy během září dosáhneme 200 000 úmrtí.

Ashish Jha

Expert z Harvardovy univerzity varuje, že pokud USA nepřistoupí k nějaké "drastické akci", počet mrtvých bude i nadále stoupat.

◼ TURECKO

Sousedské hlídky mohou používat i střelné zbraně

Turecký parlament schválil zákon, který dává takzvaným místním sousedským hlídkám skoro stejné pravomoci, jako má v zemi policie. Hlídky, přezdívané noční orlové, budou moci používat i střelné zbraně, zastavovat auta, kontrolovat doklady a provádět osobní prohlídky. Nesmí zatýkat či vyslýchat podezřelé. Opozice se obává, že strážci budou porušovat lidská práva a fungovat jako mravnostní policie.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Odškodné za implantáty náleží jen ženám ve Francii

Ženy s vadnými prsními implantáty od francouzské společnosti Poly Implant Prothèse (PIP) mají nárok na odškodné od pojišťovny Allianz IARD pouze v případě, že jim je lékaři voperovali přímo ve Francii. Rozhodl o tom Soudní dvůr EU, podle něhož je rozhodující, že se smlouva mezi výrobcem a pojišťovnou, kterou žalovala o náhradu škody pacientka v Německu, vztahuje pouze na Francii.

◼ TURECKO

Zaměstnanec konzulátu USA má jít do vězení

Turecký soud poslal na osm let a devět měsíců do vězení tureckého zaměstnance amerického konzulátu v Istanbulu za pomoc hnutí duchovního Fethullaha Gülena, jehož prezident Recep Tayyip Erdogan viní ze snahy svrhnout vládu. Případ překladatele konzulátu Metina Topuze je jedním ze zdrojů napětí mezi Washingtonem a Ankarou. Topuz, který pracoval pro americký protidrogový úřad DEA, všechna obvinění odmítá.

◼ RUSKO

Úřady zahájily stíhání starosty Norilsku

Ruské úřady včera zahájily trestní stíhání starosty města Norilsk na severu země kvůli jeho nedostatečné reakci na únik ropného paliva do přilehlé řeky. Únik koncem května způsobil ekologickou katastrofu. Vyšetřovací výbor, hlavní kriminální ústředna země, uvedl, že Rinat Achmetčin věděl o rozsahu havárie, ale nepodnikl potřebná koordinační opatření, aby únik ropných produktů včas zastavil.

◼ USA

Policie nesmí používat program Amazonu

Americký technologický gigant Amazon vyhlásil roční zákaz využívání svého programu na rozpoznávání obličejů policií. Moratorium dá Kongresu čas na přijetí zákonů, jež by nasazení technologie regulovalo. Podle kritiků má systém větší problémy s vyhodnocováním tváří černochů a příslušníků dalších menšin než bělochů, což může vést k zaujatosti a předsudkům. Program na rozpoznávání obličejů přestala policii nabízet také IBM.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Orchestry nemusí přežít, varují významní dirigenti

Dva významní britští dirigenti Mark Elder a Simon Rattle upozornili na "zničující" situaci v klasické hudbě kvůli koronaviru. Některé orchestry nemusí krizi přežít. V dopise, který zveřejnil list The Guardian, vyzvali vládu, aby vyjasnila podmínky, za jakých budou moci hudebníci znovu hrát, a inspirovala se Evropou, kde tělesa obnovují činnost. Rattle provede v sobotu v pražském Rudolfinu benefiční koncert, vystoupí i jeho žena Magdalena Kožená.

◼ USA

Trumpova administrativa chce ztížit přístup k azylu

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti představilo plán dalekosáhlých změn v azylovém systému. Změny by mohly začít platit už od července. Nově by byli odmítáni imigranti, kteří by svou žádost o azyl opírali o hrozbu ze strany teroristů, gangů a veřejných činitelů zneužívajících pravomoci. Právo zamítnout žádost by nově měli i řadoví azyloví úředníci, zatímco nyní mohou toto rozhodnutí činit pouze imigrační soudci.

◼ ČÍNA

Vědci nalezli sošku starou 13 500 let

Archeologové ve střední Číně nalezli jedinečnou figurku drobného ptáka vytesanou do ohořelé kosti neznámého zvířete dlouhou 1,5 centimetru. Soška je stará zhruba 13 500 let, jde o zatím nejstarší trojrozměrné dílo nalezené v Číně i celé východní Asii. Nejstarší známé trojrozměrné rytiny objevili vědci na jihu Německa, pochází z doby před 40 000 lety a jsou vyrobené z mamutoviny.

"

Je načase, abychom se odnaučili rasismu. Všichni.

Robert Habeck