Kvůli řešení malého množství českých potravin v regálech se ve středu poprvé veřejně sešli členové sněmovního zemědělského výboru a ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). A k jednání rovněž pozvali zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu hájící obchodníky a Agrární komory a Potravinářské komory zastupující výrobce.

Podporu domácí produkce hodlá skupina poslanců napříč stranami společně s Tomanovým úřadem zařadit do zákona o potravinách. Podle šéfa zemědělského výboru a zároveň předsedy největšího poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka to chtějí stihnout do konce července tak, aby novela šla po prázdninách do závěrečného hlasování v Poslanecké sněmovně.

Přestože mají zákonodárci na úpravu zhruba měsíc, obrysy, jak by měla podpora domácí produkce vypadat, jsou stále mlhavější. Několik týdnů se mluvilo o návrhu, který nařizoval obchodům mít v nabídce do sedmi let 85procentní podíl českých potravin a zbytek z dovozu. Nyní je na tuzemských pultech zhruba čtvrtina potravin domácího původu, i když se ministerstvo snaží podporovat domácí výrobky udělováním značek Klasa, Regionální potravina či Česká potravina.