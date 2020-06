Kvůli cestě šéfa Senátu na Tchaj-wan by se Česko mělo připravit na ekonomické výhrůžky ze strany Číny, říká Max Zenglein, hlavní ekonom evropského think-tanku Merics v Berlíně, který se zabývá Čínou. "Z dosavadní praxe ale vyplývá, že nemusí být vůbec důvěryhodné, Česko navíc není na Číně v ekonomické oblasti přímo tolik závislé," zdůraznil Zenglein.

HN: Jakou odvetu český byznys a český stát může očekávat od Číny za to, že předseda českého Senátu navštíví Tchaj-wan?

Bude rozdíl mezi tím, čím budou hrozit, a co budou opravdu schopni udělat. Pro Čínu je typické, že když věci nejdou směrem, kterým chce, tak začnou vyhrožovat. Například během debaty o 5G sítích čínský velvyslanec v Německu hrozil německému automobilovému průmyslu. Něco podobného se teď děje ve Velké Británii kvůli Hongkongu. Takže vůči Česku budou určitě směrovat různé výhrůžky, ale otázka je, jak budou důvěryhodné. S kolegou jsme před pár měsíci dělali analýzu, kde jsme se dívali na to, jak ohrožené jsou evropské státy ve vztahu k Číně. V případě Česka jde do Číny 1,3 procenta vývozu a mám pocit, že i české investice v Číně jsou spíš omezenějšího charakteru. Asi víte lépe, které firmy jsou zranitelnější. Já bych to viděl v automobilovém nebo strojírenském průmyslu, ale to by se promítlo i do širšího evropského dodavatelského řetězce, takže si nejsem jistý, jak důvěryhodná by taková hrozba vůči Česku byla.

HN: V případě automobilového průmyslu je Česko propojeno s Německem a týkalo by se to firem, jako je Volkswagen. Rozlišuje Čína, že Berlín má vůči Pekingu odlišné postavení a jinou politiku než Česko?

Jen to zvyšuje složitost celé situace. Například by to znamenalo, že by Volkswagen musel nějak změnit způsob, jakým dostává autodíly z Česka. Plus je tam ještě Škoda. Právě píšu na toto téma analýzu. Čínské ekonomické hrozby jsou ve většině případů jen blafováním. Nejsem expert na český průmysl, ale mám pocit, že Česku ze strany Číny velké ohrožení přímo nehrozí. Spíš nepřímo skrze německý automobilový průmysl, který má v Číně své podnikatelské zájmy.