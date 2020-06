◼ ČESKO

Babiš a Netanjahu dohodli jednání vlád v Praze

Premiér Andrej Babiš (ANO) telefonicky hovořil se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem a pozval ho na návštěvu Česka. Politici se také dohodli, že se příští společné jednání české a izraelské vlády uskuteční v Praze, až to okolnosti dovolí. Na Twitteru český premiér uvedl, že s Netanjahuem hovořili hlavně o koronaviru, dopadech pandemie na ekonomiky obou zemí i o druhé vlně nemoci covid-19.

◼ ČESKO

Obce mají příspěvek dostat automaticky

O příspěvek 1200 korun na obyvatele, který má obcím vyrovnat ztráty z kompenzačního bonusu pro podnikatele, nebudou muset obce žádat. Z návrhu zákona, který má ČTK k dispozici, vyplývá, že po schválení normy a její publikaci ve Sbírce zákonů pošle ministerstvo financí příslušný obnos krajům do 60 pracovních dnů, ty pak obcím příspěvek přepošlou do pěti dnů.

◼ ČESKO

Středočeským volebním lídrem ODS je Kupka

Kandidáti středočeské ODS budou v kampani před letošními krajskými volbami čistit řeky a projedou kraj na kolech. Lídrem je stejně jako před čtyřmi lety Martin Kupka. Při včerejším zahájení kampaně v Praze uvedl, že jeho prioritou je vyměnit nynější krajské vedení ANO a ČSSD podporované komunisty. Na příští koalici by se podle něj ODS ráda domluvila se STAN, případně dalšími uskupeními, která jsou nyní v opozici.

◼ ČESKO

Piráti chtějí snazší odnětí diplomů při podvodu

Piráti chtějí novelou vysokoškolského zákona usnadnit odebírání podvodně získaných titulů. Změna by zakotvila povinnost studenta jednat při studiu čestně a poctivě. Závažným porušením dobrých mravů by bylo použití mikrosluchátka či opisování v závěrečné práci. Měla by se také prodloužit lhůta pro odebrání diplomu ze tří na 15 let. Piráti žádají i zákaz reklam firem nabízejících mikrosluchátka či psaní prací na zakázku.

"

Dnešní den je pro nás završení minimálně dvouleté intenzivní práce, protože už na jaře 2018 jsme začali pořádat kulaté stoly s různými segmenty veřejnosti, které se měly vyjadřovat k budoucí podobě památníku.

Jana Horváthová

ředitelka Muzea romské kultury

Vítězem soutěže na podobu památníku Lety − Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách se stal návrh Atelieru Terra Florida a Atelieru Světlík. Má symbolickou podobu lesa. Muzeum ho otevře v roce 2023.

◼ RAKOUSKO

Vídeň od 16. června otevře hranice s Itálií

Rakousko od 16. června zruší kontroly na hranicích s Itálií. Informoval o tom server deníku Der Standard. Kontroly na všech svých hranicích s výjimkou Itálie zrušilo Rakousko už 4. června. Lidé z Česka, Slovenska i dalších sousedních zemí od té doby nemusí při cestě do alpské země předkládat negativní test na koronavirus.

◼ ČESKO

Ke zkouškám na gymnázia šlo téměř 25 tisíc žáků

Zájemci o studium víceletých gymnázií včera zamířili k jednotným přijímacím zkouškám. Víceletá gymnázia většinou otevírají jednu až dvě třídy. Například v Praze se na ně přitom hlásí často i několik stovek dětí. Podle statistik Cermatu, který přijímací zkoušky organizuje, se na osmiletá gymnázia letos přihlásilo 19 296 žáků a na šestiletá gymnázia 5558.

◼ ČESKO

Omezení už výslovně neplatí na demonstrace

Vládní omezení veřejných akcí maximálně na 500 osob kvůli riziku nákazy covidem-19 se od včerejších 15:00 výslovně nevztahuje na demonstrace podle shromažďovacího zákona. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V Praze a na dalších více než 160 místech se včera konaly protesty spolku Milion chvilek proti vládě a premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

◼ ČESKO

Remdesivir se může používat do února 2021

Ministerstvo zdravotnictví povolilo užívat lék Remdesivir pro léčbu pacientů s covidem-19 do konce února 2021. Dodávat se bude do dvou lékáren ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. V Česku se Remdesivirem léčily zatím jednotky pacientů s vážným průběhem nemoci. Léčit jím mohou kromě VFN a svatoanenské nemocnice v Brně také FN Motol a Nemocnice na Bulovce.

◼ ČESKO

Výbor podpořil vznik on-line finančního úřadu

Senát by měl beze změny schválit vládní novelu daňového řádu, která umožní vznik portálu MOJE daně. Jednomyslně mu to doporučil senátní hospodářský výbor. Senát by měl o návrhu hlasovat ve čtvrtek. Projekt on-line finančního úřadu má umožnit hlavně občanům, aby mohli spravovat své daňové záležitosti z domova nebo kanceláře. Sněmovna už jednou novelu daňového řádu s touto novinkou schválila, Senát ji ale poté vrátil.

◼ ČESKO

Exhejtman Bernard bude lídrem STAN na Plzeňsku

Lídrem kandidátky hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v krajských volbách v Plzeňském kraji bude Josef Bernard, který v květnu opustil ČSSD. V pondělí byl odvolán z funkce plzeňského hejtmana poté, co návrh na své odvolání sám předložil. O Bernardově možné spolupráci se STAN se mluvilo od loňska. Dosavadní lídr STAN a hejtmanův náměstek pro dopravu Pavel Čížek opakovaně řekl, že je ochoten Bernardovi postoupit svou pozici volební jedničky.

◼ ČESKO

Do boje proti covidu se zapojili i armádní medici

Do boje proti koronaviru se v Česku od začátku epidemie zapojila téměř stovka armádních mediků z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Většina z nich pomáhala se zaváděním chytré karantény, řekl mluvčí Univerzity obrany Vladimír Šidla. Studenti v projektu chytré karantény hráli roli operátorů u hovorů zaměřených na vyhledávání lidí, kteří se dostali do úzkého kontaktu s pozitivními.

◼ ČESKO

Káně lesní na Orlickoústecku otrávil jed na hraboše

Káně lesní, které uhynulo na začátku dubna u Vraclavi na Orlickoústecku, otrávil jed používaný na hubení hrabošů, uvedla Česká společnost ornitologická. Organizace eviduje letos druhý případ otravy Stutoxem II. Koncem dubna ornitologové zaznamenali otráveného bažanta. U místa otravy našli psovodi se cvičenými psy desítky otrávených hrabošů a granulí s jedem. Nejvíc jsou ohrožené druhy, které s regulací hrabošů pomáhají přirozeně, nejen káně lesní, ale i sovy.

"

Jsou příklady v Evropě, kde si mysleli, že už jsou za vodou. Najednou se jim to vymklo zpod kontroly a mají druhou vlnu.

Igor Matovič

Slovenský premiér vybídl k opatrnosti. Slovensko od středy zruší většinu zbylých karanténních omezení, která přijalo proti šíření koronaviru.

◼ ČESKO

Praha dá 360 milionů na podporu kultury

Pražský magistrát vyhlásí granty pro kulturu a umění. Dotace jsou určené na jednoleté projekty v roce 2021 a na víceleté činnosti do roku 2025. Grantové řízení bude vypsáno v červnu. Praha na podporu kultury v roce 2021 dá 360 milionů korun. Vyplývá to z usnesení rady, která vypsání grantů schválila. Z plánovaných 360 mi­lionů korun je 252,9 milionu korun vázáno schválenými víceletými granty.

◼ ČESKO

Soud vrátil kauzu exšéfa CzechInvestu na začátek

Obvodní soud pro Prahu 2 se bude muset již počtvrté zabývat případem bývalého ředitele státní agentury CzechInvest Miroslava Křížka stíhaného kvůli zakázce na provedení personálního auditu za dva miliony korun. Odvolací senát zrušil prvoinstanční verdikt, který muže na počátku března zprostil obžaloby z podvodu. Z podvodného jednání je Křížek viněn proto, že se podle žalobců audit neuskutečnil.

◼ ČESKO

Strakonické muzeum má kopii gotické madony

Strakonické Muzeum středního Pootaví nechalo zhotovit kopii Strakonické madony, jejíž gotický originál je ve sbírkách Národního muzea. Repliku spatří návštěvníci před vstupem do hradní kaple od července 2021, kdy muzeum otevře opravený hrad i nové expozice. Kopii vytvořil volyňský řezbář Jaroslav Frencl, náklady byly 98 tisíc korun. Oznámila to ředitelka muzea Ivana Říhová.

◼ ČESKO

Pozdní mráz může ovlivnit migraci listnatých stromů

To, jak se dřeviny v různých zemích světa vyrovnávají s pozdními jarními mrazy, zkoumal mezinárodní tým, jehož součástí jsou i čeští vědci. Výzkumníci odhadli, že stromy v Evropě a Asii budou v budoucnu více poškozeny mrazem než v některých částech Severní Ameriky. Studie může přispět například k lepšímu plánování v lesnictví a krajinářství či odhadům, jak mráz ovlivní přesun listnatých stromů do vyšších poloh.

◼ USA

Koronavirus se ve Wu-chanu možná šířil už v srpnu 2019

Nový typ koronaviru se možná šířil v Číně už loni v srpnu. Satelitní snímky z čínského města Wu-chan v té době ukazují zvýšený příliv lidí do místních nemocnic. Na čínském internetu navíc uživatelé ve stejném období začínají častěji vyhledávat slova, která odpovídají příznakům nemoci covid-19. Podle agentury Reuters to uvádí studie odborníků z lékařské fakulty americké Harvardovy univerzity (Harvard Medical School). Čína studii odmítla jako "směšnou".

◼ BELGIE

Antverpy po kritice odstranily sochu Leopolda II.

V belgických Antverpách byla včera odstraněna socha bývalého krále Leopolda II. Kvůli vladařově sporné roli v belgické koloniální minulosti byla v posledních týdnech terčem zesílené kritiky odpůrců rasismu a spolu s dalšími skulpturami utrpěla škody při víkendových protestech. Rozhodnutí o odstranění sochy přišlo poté, co se o tomto víkendu po celé Belgii v reakci na květnové zabití amerického černocha George Floyda uskutečnily několikatisícové demonstrace proti rasismu.

◼ PORTUGALSKO

Portugalský ministr financí rezignuje

Portugalský ministr financí a současně šéf skupiny zemí EU platících eurem Mário Centeno příští týden ve vedení úřadu skončí. O uvolnění z funkce požádal prezidenta Marcela Rebela de Sousu a ten mu vyhověl. Důvod jeho odchodu prezidentská kancelář neupřesnila.

◼ ŠPANĚLSKO

Ve Španělsku se budou nosit roušky i po nouzovém stavu

Španělská vláda schválila povinnost roušek na veřejnosti i po skončení nouzového stavu 21. června, pokud nepůjde dodržet bezpečnou vzdálenost. Stanoví to dekret, který příští týden zřejmě podpoří i parlament. Dalším z opatření je, že veřejní dopravci budou muset měsíc uchovávat data, z nichž půjde případně vytrasovat nakažené cestující. Dekret má platit až do doby, než vláda rozhodne, že v zemi skončila nouzová epidemická situace.

"

Jde o největší úspěch polské policie co do množství zadržených tvrdých drog.

Mariusz Kamiński

Polský ministr vnitra informoval, že celníci v Gdyni zabavili více než tři tuny čistého kokainu, jehož hodnota na černém trhu by byla přes 3 miliardy zlotých (18 miliard korun).

◼ JAPONSKO

V Japonsku vrcholí závod o vývoj chladivé roušky

Několik japonských společností z různých odvětví se snaží co nejrychleji vyvinout obličejové roušky, které by byly chladivé a lidé by je tak mohli nosit i v nadcházejících horkých letních měsících. V současné době přitom nejen v této asijské zemi roste poptávka po ochraně obličeje vhodné i na léto. Lékařští experti již dříve varovali před riziky spojenými s nošením běžných roušek v období velkého horka a vlhka.

◼ ITÁLIE

Policie při zátahu proti neapolské mafii zatkla 59 lidí

Italská policie včera při zátahu proti členům neapolské mafie Camorra zatkla 59 lidí a zabavila majetek v hodnotě přes 80 milionů eur (přes dvě miliardy korun). Mezi zatčenými jsou i tři bratři senátora Luigiho Cesara, který v horní komoře parlamentu zastupuje pravicovou stranu expremiéra Silvia Berlusconiho Vzhůru, Itálie. Policie se zaměřila na členy tří mafiánských klanů, které podezírá ze zločinného spolčení, obchodu s drogami, vydírání, korupce a volebních podvodů.

◼ FRANCIE

Muž vysoudil 50 tisíc eur za to, že se v práci nudil

Francouzské firmy byly dlouho známy tím, že mohly být snadno zažalovány za to, že přetěžují své zaměstnance. Manažeři nyní dostali na srozuměnou, že pracovníky nesmějí ani nechat zahálet. Pařížský odvolací soud minulý týden přiznal v přelomovém rozhodnutí odškodné ve výši 50 tisíc eur (přes jeden milion a 300 tisíc korun) muži, kterému se údajně zhoršilo zdraví v důsledku nudy na pracovišti.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Karanténní opatření ušetřila v Evropě tři miliony lidí

Rozsáhlá karanténní opatření včetně uzavření obchodů a škol omezila v Evropě šíření koronaviru a pomohla zachránit více než tři miliony životů. Vyplývá to ze studie britské vysoké školy Imperial College London. Drastická opatření, která většina evropských zemí zavedla v březnu, měla podle britských vědců "významný dopad" a pomohla do počátku května snížit reprodukční číslo pod hodnotu jedna. Reprodukční číslo udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný.

◼ ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz z Německa v dubnu rekordně klesl

Vývoz z Německa se v dubnu propadl meziročně téměř o třetinu, což je nejvíce od roku 1950, kdy statistický úřad začal tento údaj sledovat. Důvodem byla koronavirová pandemie, která snížila poptávku po zboží z Německa, největší evropské ekonomiky. Přebytek bilance zahraničního obchodu klesl na 3,5 miliardy eur ze 17,8 miliardy eur loni v dubnu a byl nejnižší od prosince 2000.

◼ BANKY

Vlastník ČSOB může převzít slovenskou OTP

Slovenský antimonopolní úřad povolil belgické skupině KBC ovládnout slovenskou divizi maďarské banky OTP Bank. Transakce byla ohlášena letos v únoru. KBC na Slovensku vlastní bankovní dům Československá obchodná banka (ČSOB) a další firmy. Po ovládnutí OTP Bank Slovensko její tržní podíl v zemi nepřesáhne 15 procent. KBC už dříve uvedla, že OTP Bank Slovensko sloučí s ČSOB.

◼ REALITY

Nové byty v Praze zdražily o osm procent

Průměrná nabídková cena volných nových bytů v Praze na konci dubna meziročně vzrostla o osm procent na 115 700 korun za metr čtvereční. Uvedla to společnost Deloitte. Tempo růstu bylo posledních sedm měsíců zhruba stejné. Počet volných dostupných bytů v nabídce developerů na konci dubna meziročně klesl o 6,6 procenta na 5392.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Letiště Praha loni vydělalo tři miliardy korun

Letiště Praha loni vykázalo čistý zisk zhruba tři miliardy korun, což je meziročně asi o 400 milionů méně. Tržby naopak stouply o 500 milionů na 8,9 miliardy. Státní firma to uvedla ve své výroční zprávě. Letiště loni odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících, letos však kvůli koronavirové krizi lze očekávat velký úbytek pasažérů i příjmů. V současnosti na letišti funguje jen 12 pravidelných linek, situace se ale postupně lepší.

◼ AUTA

Škoda Auto má nového člena představenstva

Automobilka Škoda Auto bude mít od července nového člena představenstva zodpovědného za nákup. Současný člen představenstva Dieter Seemann odchází do předčasného důchodu, nahradí ho Karsten Schnake. Ten dříve zastával pozici výkonného viceprezidenta u Volkswagen Group China, kde měl na starosti strategické nákupy a zajišťování dodávek všech koncernových značek.