Politici se už několik let, zatím neúspěšně, zabývají změnou exekučního řádu. Jeho současná podoba, která umožňuje volnou soutěž mezi exekutory o dlužníky, se podle mnoha expertů přežila a je jednou z příčin, proč jsou v Česku v dluhové pasti statisíce lidí. Zákon vedl podle kritiků k velké dravosti exekutorů a tím i vyššímu počtu exekucí, než bylo nutné. Například na každou z několika jízd jediného černého pasažéra byla běžně nařízena zvláštní exekuce, včetně nákladů.

Dnes bude novelu exekučního řádu posuzovat vlivný ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny. Spor je hlavně o takzvanou teritorialitu, tedy územní příslušnosti exekutorů. Ta by spočívala v tom, že exekutora by jmenoval soud podle kraje, ve kterém má dlužník trvalé bydliště. Tato úprava by volný trh exekucí zrušila. Exekutor by tak netrávil čas sháněním zakázek a nedostával by se do ekonomické závislosti na věřitelích. Dlužníci by zase ušetřili na nižších nákladech exekučního řízení a faktu, že by všechny jejich dluhy vymáhal jediný exekutor.

Dnes si věřitel vybírá exekutora a ten pak požádá soud, aby ho případem pověřil. V případě přijetí územní příslušnosti by věřitel dal dlužníka k soudu a ten by určil exekutora, který by byl v daném kraji pro přijetí dalšího případu na řadě. Pokud by dlužník už nějakou exekuci měl, tu další by vyřizoval ten samý exekutor.