Na podzim by podle odhadů epidemiologů mohla dorazit druhá vlna koronavirové pandemie. Ministr zahraničí Tomáš Petříček ale upozornil, že její dopad na ekonomiku a společnost, pokud se skutečně objeví, by nemusel být tak tvrdý jako letos na jaře. Díky poznatkům, které se podařilo získat v průběhu nedávné karantény, by se například nemusely už znovu zavírat hranice, prohlásil místopředseda ČSSD při on­-line debatě Anti­-panic 3.0, jež se věnovala mimo jiné budoucnosti Evropy a otevřenému obchodu.

"Měli bychom obrnit společnost vůči příštím šokům, všimli jsme si, že náš svět je křehčí, než jsme si mysleli," dodal ministr s tím, že do budoucna by měla lépe zafungovat spolupráce členských států EU. "Chyběla koordinace v rámci Evropské unie a přes veškeré snahy se i v současnosti s partnery v rozhodnutích překvapujeme. Navíc už v lednu jsme měli na Radě EU možnost připravit se na pandemii, to se ale nestalo."

O lepší spolupráci požádal také člen představenstva mladoboleslavské Škodovky Bohdan Wojnar. Na srdci měl především to, aby se vlády dohodly a nezaváděly žádné nové regulace, protože adaptace na nové podmínky, které ve společnosti vytvořila pandemie, bude podle něj důležitější než to, jak kdo zvládl samotnou karanténu. Že by se autoprůmysl včetně Škody Auto v důsledku koronaviru vzdal například důrazu na elektromobilitu, ale odmítl. "Do těchto technologií už bylo investováno příliš mnoho peněz," uvedl.

Wojnar i další zástupci byznysu, například Oliver Dlouhý z Kiwi.com, při diskusi Anti­-panic 3.0 zdůraznili, jak důležité jsou inovace a otevřené hranice. "Je to DNA Evropské unie," prohlásila například rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. A bývalý guvernér ČNB a předseda dozorčí rady ČSOB Zdeněk Tůma ji ještě doplnil: "Neměli bychom propadnout mentalitě uzavřených hranic. Pokud chceme mít otevřený svět, tak bychom si hlavně měli udržet pohyb v hlavě."