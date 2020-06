Až o pětinu příjmů, které jim náleží z vybraných daní, přijdou v letošním roce kraje. To bude znamenat chybějící miliardy, což přinutí krajské samosprávy výrazně zredukovat plány investic.

Kraje a obce přijdou o peníze z takzvaných sdílených daní. Z nich náleží celá třetina do obecních a krajských rozpočtů, krajům podle původních plánů patřilo 80 miliard korun ročně.

Vláda z nich však hodlá ještě před rozdělením vyplatit finanční pomoc pro firmy a živnostníky postižené omezením činnosti kvůli pandemii koronaviru. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve řekl, že stát peníze samosprávám "bohatě vrátí" formou dotací. Včera navíc přednesl ve vládě návrh, aby kraje dostaly navýšené peníze na opravu silnic druhé a třetí třídy. Částka je zatím v jednání.

20 miliard korun bude podle Svazu měst a obcí letošní výpadek v rozpočtech financí měst a krajů.

Přesto například na jižní Moravě kvůli více než miliardovému poklesu příjmů už nyní vědí, že odloží některé investice a sníží provozní výdaje. Hejtmanství již přesunulo některé stavby na příští rok, případně prodloužilo jejich dokončení do příštího roku. Dotklo se to mimo jiné oprav budovy vyšší odborné školy v Pionýrské ulici za 150 milionů. "Na letošek jsme nechali pouze vypracování projektové dokumentace za šest milionů, samotnou rekonstrukci jsme odložili do dalšího roku," potvrdil náměstek hejtmana Petr Hýbler (ANO).

Škrty a úspory se týkají také Prahy, která má rovněž status kraje. Hlavní město očekává pokles daňových příjmů o 3,2 miliardy korun, což představuje zhruba pět procent z předpokládaných příjmů ze sdílených daní. "Vláda má v úmyslu financovat i zavedení zpětného působení daňové ztráty z rozpočtů samospráv. Efekt na pražský rozpočet bude zdrcující," řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Jiné kraje uvádějí, že chtějí i navzdory poklesu příjmů investice zachovat. Plzeňský kraj plánuje, že uspoří na provozu a využije přebytek loňského hospodaření. Zhruba 253 milionů zřejmě také dostane od státu jako kompenzaci kvůli koronavirové krizi. "O těchto kompenzacích se teď jedná," řekla ekonomická náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová (ODS).

Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí a Spolek pro obnovu venkova vyzvaly minulý týden dopisem premiéra Babiše k jednání o formě kompenzací výpadku daňových příjmů. Podle odhadů svazů přijdou obce, města a kraje asi o 20 miliard. Premiér původně označil akce samospráv za kampaň a prohlásil, že stát obcím peníze vrátí formou dotací. To je však podle samospráv problematické řešení, protože by s takovými prostředky nemohly počítat napevno. Státní Národní rozpočtová rada proto navrhla, že by výpadky příjmů samospráv měly být kompenzovány převody peněz ze státního rozpočtu. Podobné návrhy koalice ve sněmovně okamžitě přehlasovala.

Včera však s Babišem jednala starostka čtyřtisícové obce Mnichovice u Prahy Petra Pecková (STAN). Na setkání dorazila s vozíkem plným šanonů, který měl potvrdit její slova o administrativní náročnosti dotačních projektů.

Babiš podle Peckové slíbil, že obce by mohly peníze dostat plošně podle počtu obyvatel. "Pan premiér řekl, že tento týden připraví návrh, aby se obcím vrátily podle počtu obyvatel," uvedla starostka Pecková. Babiš potvrdil, že ve vládě navrhl příspěvek pro obce ve výši 1200 korun na každého obyvatele.