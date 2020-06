◼ ČESKO

Záplavy na Olomoucku si vyžádaly jednu oběť

Při lokálních povodních na Uničovsku a Šumpersku v Olomouckém kraji zemřel člověk, starší žena se pohřešuje. Pátrání po ní by mělo pokračovat dnes. Mezi nejvíce postižené obce patří Šumvald a jeho místní část Břevenec, Uničov a jeho místní část Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka, kde voda mnohde dosahovala přes metr vysoko. Naposledy si záplavy v Česku vyžádaly lidský život v roce 2013.

◼ ČESKO

Vláda chce mít možnost vyhlásit i stav nebezpečí

Ústavní zákon o bezpečnosti ČR by měl nově obsahovat vedle nouzového stavu a stavu ohrožení státu i stav nebezpečí. Uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Návrh úprav zákona včera projednala Bezpečnostní rada státu. Dosud mohou stav nebezpečí vyhlašovat kraje, kabinet ale takovou pravomoc nemá. Podle Hamáčka by byl mírnější stav nebezpečí v budoucnu lepší celostátní reakcí na pandemii, sucho či kybernetické útoky než nynější nouzový stav.

◼ ČESKO / VELKÁ BRITÁNIE

Podle Británie má Babiš stále vliv na Agrofert

Britské úřady evidují premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše jako osobu stále ovládající holding Agrofert. Zjistil to Radiožurnál z údajů v oficiálním britském obchodním rejstříku. Podle britských úřadů může Babiš firmu kontrolovat díky svému vlivu na svěřenské fondy, do kterých akcie Agrofertu v roce 2017 převedl na základě českého zákona o střetu zájmů. Předseda vlády se k informacím nechtěl vyjádřit.

◼ ČESKO

Lhůta pro daňové přiznání se posune na 18. srpna

Daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok bude možné bez sankce podat až do 18. srpna. Ministerstvo financí tak prodlouží v souvislosti s dopady šíření koronaviru lhůtu, která byla dosud stanovena na 1. července. Takzvaný liberační balíček III dále prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31. července 2020. Až do 31. prosince 2020 odsouvá také povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitostí.

Je absurdní, že v našem právním řádě tato pravomoc neexistuje.

Hana Marvanová

pražská radní (za STAN). Hlavní město navrhne změnu živnostenského zákona, aby samosprávy mohly lépe regulovat krátkodobé ubytování typu Airbnb − třeba omezit počet dní v roce, kdy jsou byty pronajímány, případně určit maximální počet přenocování.

◼ ČESKO

K maturitnímu testu se dostal každý. Neúspěšnost stoupla

Neúspěšnost u maturit vzrostla. Didaktický test z matematiky letos nezvládlo 17,5 procenta studentů, meziročně o dva procentní body víc. U maturitního testu z češtiny neuspělo 14,1 procenta žáků, o 3,9 procentního bodu více. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) to zdůvodňuje dosud nejvyšší účastí studentů u zkoušek, protože kvůli opatřením proti koronaviru nikdo nepropadl, a k maturitě se tak dostali i žáci, kteří by k ní jinak připuštěni nebyli.

◼ ČESKO

Bernarda odvolali, Plzeňský kraj je bez hejtmana

Zastupitelé Plzeňského kraje odvolali na jeho vlastní návrh hejtmana Josefa Bernarda. Funkci dal k dispozici poté, co na začátku května kvůli dlouhodobějším neshodám se stranickými kolegy opustil ČSSD. Pro odvolání hlasovalo 39 ze 44 přítomných zastupitelů. Kraj bude pokračovat do konce volebního období bez hejtmana. Nové volby budou na začátku října. Formálně bude kraj reprezentovat první náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová z ODS.

◼ ČESKO

Festival Metronome letos nakonec nebude

Hudební festival Metronome Prague se bude konat až příští rok od 17. do 19. června, uvedli jeho pořadatelé. Letošní ročník se měl původně konat v červnu na pražském Výstavišti, pořadatelé ho ale přeložili na 17. až 19. září. Včera uvedli, že kvůli přetrvávající nejistotě ho musí opět přesunout. Vstupenky zůstávají v platnosti. Přes polovinu kapel, které měly letos vystoupit, potvrdilo účast i na příštím ročníku.

◼ ČESKO

Biskupství zpřístupnilo zahrady pod Petrovem

Brněnské biskupství opravilo a zpřístupnilo veřejnosti historické zahrady pod Petrovem. Lidé se tam dostanou nově zřízeným průchodem od katedrály sv. Petra a Pavla, případně z Petrské ulice. Celkové náklady činily 14,6 milionu korun. Na jihozápadních svazích Petrova jsou už volně přístupné Denisovy sady, východně od katedrály i nedávno rekonstruované Kapucínské zahrady.

◼ ČESKO

V Praze šla do školy asi polovina druhého stupně

K dobrovolné výuce na znovuotevřeném druhém stupni základních škol nastoupilo nebo tento týden nastoupí v Praze více než polovina žáků. Pro děti, které se do školy nechystají, je k dispozici on-line vyučování. Na dotaz ČTK to včera uvedli ředitelé základních škol v Praze. Kvůli opatřením proti koronaviru mohli do školy z druhého stupně ZŠ chodit jen žáci devátých tříd, a to od 11. května.