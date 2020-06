Poslední slova černocha George Floyda, kterému bílý policista Derek Chauvin za přihlížení kolegů bezmála devět minut klečel na krku, zněla: "Nemohu dýchat." Říkal to opakovaně, ale marně. Nedlouho poté umřel. A Spojené státy vybuchly.

Pro černošskou menšinu je incident, který se odehrál před dvěma týdny v Minneapolisu, obrovskou, symbolickou metaforou. Bílá společnost klečí černochům na krku a jejich volání o pomoc nikoho nezajímá. Hnutí Black Lives Matter se v USA na protest proti policejní brutalitě vůči Afroameričanům zformovalo už v roce 2013 a nyní znovu vyšlo do ulic. Tentokrát se přidali další a vlna je mnohem mohutnější. Současné demonstrace jsou nejsilnějšími rasově motivovanými bouřemi od roku 1968, kdy se Amerikou valilo rozhořčení po zavraždění černošského vůdce Martina Luthera Kinga Jr.

Ve 30 státech USA byla povolána Národní garda, desítky měst na noc vyhlašují zákaz vycházení.

Na pokojné demonstrace se na některých místech nabalilo rabování a útoky na nevinné lidi, vzplály obchody i policejní auta. Donald Trump se v jednu chvíli musel uchýlit do bunkru pod Bílým domem, neboť se bezpečnostní složky bály, že protestanti prolomí jejich řady. Prezident pak opakovaně pohrozil − a to i proti názoru svého ministra obrany Marka Espera − povoláním armády do Washingtonu.

Incident v Buffalu ◼ Dva policisté z Buffala byli obviněni z ublížení na zdraví za to, že při demonstraci proti rasismu povalili pětasedmdesátiletého muže. Mezitím byli postaveni mimo službu. Na protest proti tomu opustili svůj útvar všichni členové zásahové jednotky. Oba policisté se podle prokuratury cítí být nevinní. Soud je z vazby propustil na svobodu, aniž museli složit kauci. Incident zachytila kamera. Na záznamu je vidět běloch s šedivými vlasy, který se blíží k postupujícím těžkooděncům. Jeden policista do něj strčí obuškem a druhý rukou; muž – podle starosty města Byrona Browna známý aktivista za dostupné bydlení Martin Gugino – spadne na záda a začne krvácet z hlavy. Podle amerických médií skončil v nemocnici. Newyorský guvernér Andrew Cuomo vyzval k propuštění dvojice obviněných policistů. Jejich kolegové je ale podpořili a všech 57 aktivních členů jejich jednotky útvar opustilo s poukazem, že oba pouze plnili rozkaz vyklidit náměstí. Přidaly se k nim i stovky strážníků či hasičů, kteří se dnes shromáždili před budovou soudu. Obviněné muže přivítali příznivci bouřlivým potleskem.

"Před sedmi lety nás měli za radikály, mimo hranice možného," řekla pro New York Times aktivistka Alicia Garzaová z Oaklandu v Kalifornii. To ona na svém Facebooku poprvé použila slogan Black Lives Matter − Na černých životech záleží. V roce 2013 se v USA protestovalo po osvobozujícím rozsudku pro bílého Hispánce George Zimmermana, který zabil sedmnáctiletého černocha Trayvona Martina.

Už tehdy se úřady a policie obávaly, že osvobozující verdikt může vyvolat bouře po celých Spojených státech.

To se naplnilo až nyní. "Mezitím bylo ztraceno bezpočet dalších životů, teď nás konečně berou vážně," přidává Garzaová a věří, že problém, na který upozorňuje hnutí Black Lives Matter − policejní násilí vůči černochům, jež podle hnutí navíc vyplývá ze systémového rasismu −, nyní už musí zajímat celou americkou společnost.

Násilnická a po zuby ozbrojená policie

Co je vlastně jiné než před sedmi lety po vraždě Trayvona Martina? Proč je situace mnohem vážnější a výbušnější, než byly v srpnu 2014 protesty ve Fergusonu v Missouri, kde tehdy bílý policista zastřelil neozbrojeného osmnáctiletého černocha Michaela Browna? Jak to, že Amerika takto nepovstala po incidentu v červenci 2014, který se velmi podobal tomu, co se před dvěma týdny stalo Georgi Floydovi? V New Yorku tehdy bílý policista sevřel v "kravatě" paží krk pouličního černošského prodavače cigaret Erika Garnera. Také on před smrtí sípal, že nemůže dýchat. Řekl to jedenáctkrát, ale marně.