Díra, jakou najdeme v grafech znázorňujících vývoj české ekonomiky během jara, bude vidět i v desetiletém odstupu. Duben totiž přinesl něco, co historie nepamatuje. Průmysl se ve srovnání s výkonem dosaženým před rokem propadl o třetinu a automobilky, tradiční tahoun českého hospodářství, zažily dokonce pokles osmdesátiprocentní. Nevyhnutelně se proto zadrhl vývoz, a to dokonce více než průmysl jako celek. České firmy a spotřebitelé sice nakoupili méně věcí a strojů z dovozu, to ale na vyrovnání bilance nestačilo, a tak zahraniční obchod hlásí hluboký deficit. A to přitom Česku hraje do karet nevídaně levná ropa a plyn.