Burzovním investorům se během pandemie vyplatilo řídit se názvem písně ze závěru filmu Život Briana − Always Look on the Bright Side of Life. Kdo viděl budoucnost optimisticky, nebál se a včas levně nakoupil, slušně vydělal. Ceny akcií pokračují v růstu, který začal na konci března, a hodnoty indexů se rychlým tempem blíží vrcholům dosaženým před příchodem pandemie covid-19.