Opatření proti šíření koronaviru způsobila v některých základních pravidlech etikety velké změny − například zmizelo podávání ruky při začátku obchodního jednání. A přinesla také zcela nové prvky, které si žádají ustálení pravidel − typicky nošení a odkládání roušky. Jak se tedy přizpůsobit postkaranténní etiketě v rámci obchodního jednání? Vždy je nutné respektovat vyhlášená ochranná opatření, avšak jsme­-li v období jejich rozvolňování, mohou vzniknout nejasné situace, kdy právě znalost etikety spolu s empatií a taktem nám pomohou zachovat se vhodně.

Nyní již nejsou pravidla ohledně nošení roušek tak striktní, roušky si průběžně odkládáme a nasazujeme, někdy na ně i neúmyslně zapomínáme. Vždy bychom ale měli pozorně vnímat signály ze svého okolí: pokud se setkáme s obchodním partnerem, který přichází na jednání v roušce a neodloží ji ani v případě, že nás vidí přicházet bez roušky, je to signál, že i my bychom si měli roušku co nejdříve nasadit. Dává nám najevo, že je to pro něho důležité a podpoří to jeho pocit bezpečí.

Pokud chceme ve vhodné situaci navrhnout odložení roušky, nelze zde plně uplatnit pravidlo významnosti dle pohlaví či postavení ve firmě, ale vždy může nabídnout odložení pouze ta osoba, která patří do ohrožené skupiny a odložením roušky ponese větší riziko. Tedy osoba starší či z jiného důvodu patřící do rizikové skupiny. Nezapomínejme na to, že nošením roušky chráníme primárně ne sebe, ale ostatní osoby, jejím odložením se tedy nestaneme nebojácným hrdinou či hrdinkou, ale možnou hrozbou pro své okolí.

A co při odložení roušky? S určitou mírou nadsázky můžeme roušku přirovnat ke kapesníku − kapesník zachycuje znečištění z nosu, rouška z úst a dechu. Těžko si představit, že nosíte použitý kapesník celý den uvázaný u krku či si jej během jednání nebo oběda odložíte vedle sebe na stůl. A stejně je tomu i s rouškou, nashromážděné nečistoty (nemusí se jednat jen o koronavirus) se mohou z vnitřní strany roušky uvolňovat do okolí, a proto roušku vždy ukládáme do kapsy, do tašky, do sáčku. Pokud používáme roušku celý pracovní den, měli bychom mít k dispozici náhradní. Mějme také na paměti fakt, že delší nošení roušky je pro mnoho osob velmi nepříjemné, snažme se tedy obchodní jednání s našimi klienty zkrátit na nutné minimum, co lze projednat předem pomocí on-line platforem či telefonátu, řešme raději touto cestou.

Gesto míru a přátelství spojené s uvítáním, s loučením, s blahopřáním, vyjadřující také naše postavení v rámci společenské hierarchie − to vše je skryto v podávání ruky, a proto nám nyní tolik chybí. Máme potřebu kontaktu, což je zřejmé z nově vzniklého "podávání si" loktů či předloktí, přátelského přikopnutí chodidly. Tyto formy kontaktu však patří spíše mezi neformální, v rámci obchodního vztahu je vhodné zachovat spíše zdrženlivost a podání ruky nahradit mírnou úklonou hlavy při pozdravu či dle uvážení slovně opsat podání ruky. Ani bezprostřední použití dezinfekce před podáním ruky není zcela bez rizika − dochází ke zmenšení odstupu mezi osobami, a proto by i v tomto případě měla iniciativa k podání dezinfikované ruky vycházet vždy ze strany více ohrožené osoby.