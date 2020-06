◼ ČESKO

Česká ekonomika klesla meziročně o dvě procenta

Česká ekonomika klesla podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu v 1. čtvrtletí meziročně o dvě procenta a mezičtvrtletně o 3,3 procenta. První odhady z poloviny května přitom hovořily o meziročním snížení o 2,2 procenta a mezičtvrtletním o 3,6 procenta. Navzdory revizi však stále jde o největší pokles české ekonomiky od začátku roku 2010. Pokles byl zcela v souladu s odhady České národní banky v její aktuální prognóze.

◼ ČESKO

Správa dostala 792 tisíc žádostí o příspěvek OSVČ

Finanční správa do pondělka přijala 792 333 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným. Celkem vyřídila přes 790 tisíc žádostí a vyplatila 17,7 miliardy korun. OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činil maximální příspěvek 25 tisíc korun, tedy 500 korun denně. Následně ministerstvo financí prodloužilo vyplácení příspěvku i po 30. dubnu do 8. června, a to opět 500 korun denně.

◼ ČESKO

V karanténě je v Česku zhruba 2400 lidí

V karanténě na ochranu před šířením koronaviru je v Česku asi 2400 lidí. V květnu do ní hygienici a lékaři poslali 3853 lidí. Je to zhruba desetina březnového počtu a čtvrtina dubnového. Vyplývá to ze statistiky elektronických neschopenek, kterou zveřejnilo ministerstvo práce. Od začátku března dosud zatím do karantény s e-neschopenkou nastoupilo 53 651 lidí.

◼ ČESKO

Ombudsman prověří záměr zrušit telefonní automaty

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček prověří záměr Českého telekomunikačního úřadu od příštího roku zrušit povinnost provozovat veřejné telefonní automaty. Podle ombudsmana takovému kroku musí předcházet důsledné ověření, že služba skutečně není potřebná nebo že je dostatečně zajištěna jinak. Telefonní automaty z celého Česka postupně mizí, společnosti O2, která je provozuje, se nevyplácí.

Budeme se bavit o možnosti navýšení. My bychom rádi až pět miliard navíc.

Richard Brabec

Ministr životního prostředí (ANO) chce s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) jednat o zvýšení letošního rozpočtu resortu až o pět miliard korun, zejména na projekty proti suchu.

◼ ČESKO

Bankrotů za minulý měsíc v Česku přibylo

V květnu bylo vyhlášeno 49 bankrotů obchodních společností, o pět více než v dubnu. Počet návrhů na bankrot obchodních společností klesl o 38 na 59. Rovněž byl vyhlášeno 619 bankrotů podnikatelů, o 17 více než v předchozím měsíci. Dubnová čísla ale byla nejnižší od června 2019, tedy od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF − Czech Credit Bureau.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Jourová se zastala Twitteru v jeho sporu s Trumpem

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová se postavila na stranu internetové společnosti Twitter ve sporu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o nakládání s obsahem jeho příspěvků. Trumpovi vadilo, že sociální síť označila několik jeho příspěvků za nepřesné, kvůli čemuž se pokusil změnit zákon chránící sítě před odpovědností za obsah zveřejněný uživateli. Jourová na Twitteru uvedla, že podporuje snahu této společnosti upozorňovat na nepřesné informace.

◼ NĚMECKO

Na kurzarbeit pracuje v Německu 7,3 milionu lidí

Koronavirová krize zasáhla v Německu téměř všechna odvětví ekonomiky a v režimu kurzarbeit pracovalo v květnu rekordních 7,3 milionu lidí. Včera to uvedl hospodářský institut Ifo. V období finanční krize v květnu 2009 jich bylo jen necelých 1,5 milionu. Když vypukla koronavirová krize, nahlásili zaměstnavatelé na úřadech kurzarbeit pro 10,1 milionu lidí. Pracovat v tomto režimu jich po úředním schválení začalo 71,6 procenta.

◼ EVROPSKÁ UNIE

EK chce navýšit společný zdravotní a krizový fond

Evropská komise hodlá v reakci na pandemii covidu-19 výrazně posílit společné financování zdravotnictví a krizové pomoci. V návrhu příštího sedmiletého rozpočtu Evropské unie spojeném s fondem obnovy pro tuto oblast počítá s více než 12,5 miliardy eur (přes 330 miliard korun), což je zhruba desetinásobek peněz vynakládaných společně v současnosti. EU by díky tomu měla být lépe připravena na krize podobné té nynější, řekl eurokomisař pro krizové řízení Janez Lenarčič.

◼ ČESKO

KSČM vadí v zákonu zmínka o svěřenských fondech

Komunisté, kteří podporují menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD, umožní projednat kontroverzní zákon o majitelích ve sněmovně, chtějí ale, aby z návrhu vypadla diskutovaná zmínka o svěřenských fondech, jinak jej zřejmě nepodpoří. Zákon o evidenci skutečných majitelů, který v pondělí schválila vláda, má podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče zachovat princip rovnosti, výjimka týkající se svěřenských fondů proto KSČM vadí.

◼ ČESKO

Odborníci chtějí větší ochranu lužních lesů u Dyje

Odborné společnosti chtějí lužní lesy podél dolních toků řek Moravy a Dyje důsledněji chránit, osm jich ohledně toho podepsalo společné prohlášení. Lokalitě se přezdívá Moravská Amazonie, podle odborných společností, které zastupují šest tisíc členů, ji stát spravuje především jako zdroj dřeva. Výzvu k důslednější ochraně lokality odborné společnosti poslaly předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO), uvedly včera v tiskové zprávě.

◼ ČESKO

Soud znovu vyhověl Nečasové

Nejvyšší správní soud vyhověl čtvrté kasační stížnosti Jany Nečasové (dříve Nagyové) ve sporech o darovací daň. Tentokrát šlo o dodatečně doměřenou daň 45 360 korun z náušnic za kupní cenu 378 tisíc korun. Spor se tak vrací k Městskému soudu v Praze.

◼ Z TWITTERU

Podepsala jsem rozpočtové opatření na navýšení odměn pro @PolicieCZ a @hasici_cr ve výši 1,2 miliardy korun. Policisté a hasiči aktivně pomáhali během koronakrize a mají velký podíl na tom, že jsme se vyhnuli nejhoršímu scénáři.

@alenaschillerov

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) včera podepsala rozpočtové opatření na navýšení odměn pro policisty, hasiče, celníky a vojáky ve výši 1,2 miliardy. Vláda schválila celkovou výši odměn za pomoc se zvládnutím epidemie koronaviru ke konci dubna.

Policisté zaznamenali meziročně o 30 procent méně kolizí. Zemřelo při nich 18 lidí, o jedno úmrtí méně než za stejné období loni.

Jan Tulach

policejní náměstek. Ve středních Čechách za nouzového stavu výrazně ubylo dopravních nehod.

◼ ČESKO

Stovky lidí demonstrovaly proti Zemanovi a Babišovi

Dvě až tři stovky lidí se v úterý v podvečer sešly na Hradčanském náměstí v Praze na demonstraci proti politice prezidenta Miloše Zemana a vlády. Mezi řečníky byli kromě organizátorů také senátoři David Smoljak, Marek Hilšer a Václav Láska, bývalý europoslanec Pavel Svoboda nebo filozof Václav Němec. Kritizovali volbu nových členů Rady České televize, plán dostavby jaderné elektrárny Dukovany nebo přístup vlády k Číně.

◼ ČESKO

Babiš jednal na dálku o penězích z EU

Premiér Andrej Babiš (ANO) na dálku jednal s předsedy vlád zemí visegrádské čtyřky (V4 − Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a posléze i šéfem Evropské rady Charlesem Michelem o unijním fondu obnovy a víceletém evropském finančním rámci. Řekl, že je nutné vyjasnit podmínky úvěrů, které chce Evropská komise rozdělit mezi země EU. V4 bude pozici ladit ve čtvrtek 11. června v Brně, uvedl Babiš.

◼ POLSKO

Sejm otevřel cestu k prezidentským volbám

Sejm, dolní komora polského parlamentu, přijal jen část opozičních dodatků, které do zákona o konání prezidentských voleb prosadili senátoři. Klíčové návrhy ale koaliční poslanci odmítli. Očekává se, že šéfka Sejmu nyní vyhlásí nové datum voleb odložených z května. Podle vládních politiků jím má být 28. červen. Nová norma umožňuje, aby se volič sám rozhodl, zda hlas pošle poštou, nebo zda ho odevzdá ve volební místnosti.

◼ EU

Evropské akcie se vyšplhaly na březnovou úroveň

Evropské akcie v úterý vyšplhaly na úroveň z první poloviny března. Výrazně posílila burza ve Frankfurtu, německé automobilky těží z nadějí na státní podporu prodeje. Panevropský akciový index STOXX 600 obchodování uzavřel růstem o 1,57 procenta na 359,77 bodu. Hlavní index německých akcií DAX připsal 3,75 procenta na 12 021,28 bodu. STOXX 600 se dostal nejvýše od 9. března a DAX nejvýše od 5. března, napsala agentura Reuters.

◼ NĚMECKO

V mnichovských obchodech se objevily nápoje s jedem

Ve dvou mnichovských supermarketech se v březnu a dubnu objevily nápoje se smrtícím jedem. Případy si vyžádaly tři přiotrávené zákazníky, kteří ale vypili jen menší množství nápoje. V případě větší konzumace jim hrozila smrt. Policie případy vyšetřuje jako pokusy o vraždu, motiv zatím nezná. Bavorští strážci zákona celkem zaznamenali čtyři lahve, v nichž kromě běžného nápoje bylo i rozpouštědlo. Tři z nich se prodaly, čtvrtá byla objevena ještě předtím.

◼ RUSKO

Rusko vidí zbraně ve vesmíru jako hrozbu

Ruský prezident Vladimir Putin schválil strategický dokument, který označuje vytvoření a rozmístění protiraketových a úderných zbraní ve vesmíru za jedny z hlavních vojenských hrozeb. Uvedla to agentura Reuters. Dokument, který nastiňuje ruskou politiku v jaderném odstrašování, byl zveřejněn v době stoupajícího napětí mezi Ruskem a Spojenými státy kvůli nejisté budoucnosti americko-ruské smlouvy START o omezení strategických zbraní.

◼ POLSKO

Polská velvyslankyně v Praze šikanovala podřízené

Stávající polská velvyslankyně v Praze Barbara Ćwiorová se dopustila šikany a diskriminace vůči svým podřízeným, uvedl zpravodajský server Onet.pl s odvoláním na zjištění zvláštní komise polského ministerstva zahraničí. Případ již 11 měsíců vyšetřuje také varšavská prokuratura, ale bezvýsledně. Ministerstvo zahraničí sdělilo, že interní vyšetřování skončilo potvrzením mobbingu a diskriminace, ale vzhledem k citlivosti informací nelze poskytnout podrobnosti.

◼ ITÁLIE

Itálie zažívá kvůli koronaviru boom cyklistiky

Ještě nedávno představa, že by běžný Ital k cestě do práce či na nákup použil kolo, hraničila skoro se sci-fi. Země není cyklistům příliš nakloněná, cyklostezky jsou plné výmolů, řidiči aut se k jezdcům na kolech chovají nevybíravě a ve městech je problém se smogem. Rok 2020 by se ale kvůli koronavirové pandemii mohl stát zlomem, spousta Italů teď vzhledem k hrozící nákaze ve vyprázdněných městech vzala kola na milost, napsala agentura DPA.

◼ DANĚ

USA prověřují plány zemí na digitální daně

Spojené státy prověřují daň z digitálních služeb, kterou plánuje zavést nebo již zavedla řada zemí, včetně České republiky. USA se již několikrát vyjádřily, že daň považují za diskriminační vůči americkým firmám a výsledkem přezkumu by mohla být odvetná cla. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení Úřadu amerického obchodního zmocněnce − USTR.

◼ STATISTIKA

Lidé pracovali o sedm hodin týdně méně

Zaměstnanci v dubnu odpracovali o sedm hodin týdně méně než před rokem. Prací strávili 28,4 hodiny týdně, zatímco před rokem to bylo 35,3 hodiny týdně. Jestliže pracovní den loni trval sedm hodin, letos v dubnu pracovali čtyři dny v týdnu místo pěti. U podnikatelů se počet odpracovaných hodin snížil ještě výrazněji, letos v dubnu odpracovali týdně o 12 hodin méně. Data zveřejnil Český statistický úřad.

◼ SVĚTOVÁ EKONOMIKA

Dopady viru budou USA pociťovat deset let

Hospodářství Spojených států by mohlo pociťovat negativní dopady nynější koronavirové krize zhruba jedno desetiletí. Prognózu vypracoval Rozpočtový úřad Kongresu (CBO). Úřad předpokládá, že koronavirus v letech 2020 až 2030 připraví USA o ekonomickou produkci v hodnotě 7,9 bilionu dolarů (190 bilionů Kč) po očištění od inflace. Většinu ztrát podle úřadu utrpí největší světová ekonomika během letošního roku.

◼ UHLÍ

Tykač získal amerického těžaře Blackhawk Mining

Energetická skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače včera převzala amerického těžaře Blackhawk Mining. Firma je významným dodavatelem metalurgického uhlí na americké i mezinárodní trhy. Mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová cenu transakce neuvedla. Blackhawk Mining má v pěti důlních komplexech v Západní Virginii a Kentucky roční výrobní kapacitu sedm až osm milionů tun metalurgického uhlí.

◼ AUTA

TPCA již opět vyrábí na plnou kapacitu

Kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) od pondělí opět vyrábí na plnou kapacitu, denně z linek sjede zhruba 900 aut. Na plný výkon se tak vrátila týden od obnovení výroby po více než dvouměsíční odstávce způsobené pandemií. V závodě není žádný potvrzený případ nákazy koronavirem, řekl mluvčí TPCA Tomáš Paroubek. Do práce se vrátilo všech 2500 zaměstnanců, problémy nejsou ani se zahraničními dělníky.

◼ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Dráhy se vrátily k prodeji místenek

České dráhy obnovily prodej místenek ve svých vlacích, místa bude možné rezervovat na spoje ode dneška zatím do 13. června. Výjimkou jsou vlaky pendolino, kde byly místenky v prodeji i v předchozích dnech. Včera byl předprodej spuštěn na dalších devíti dálkových linkách, dnes bude také na zbývajících spojích. Dráhy zrušily prodej místenek v polovině března kvůli šíření koronaviru.

◼ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Soutěž Lesů ČR vyhrály LDF Rožnov a JACER-CZ

Ve dvou náhradních lesnických tendrech státního podniku Lesy České republiky v hodnotě 241 milionů korun zvítězily a smlouvy podepsaly společnosti LDF Rožnov a JACER-CZ. Tendry se týkaly dvou územních jednotek, na nichž podnik v minulém tendru 2020+ nikoho kvůli finančně nevýhodným nabídkám nevybral a soutěže zrušil. Včera to řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Ztráta Aeroflotu kvůli viru výrazně vzrostla

Čistá ztráta ruské vlajkové letecké společnosti Aeroflot v prvním čtvrtletí vzrostla o 43 procent na 22,5 miliardy rublů (téměř osm miliard Kč). Aeroflot kvůli koronaviru utrpěl v samotném březnu u osobní přepravy meziroční propad téměř o třetinu, v celém prvním čtvrtletí činil tento pokles zhruba 12 procent. Provozní zisk podniku se v prvním čtvrtletí propadl téměř o dvě pětiny zhruba na 13 miliard rublů.

Slovenské banky jsou na krizi dobře připraveny. Mají dostatek kapitálu a likvidity. Nastávají ovšem rizika, a to riziko nesplácení úvěrů, které se objevuje kvůli omezení ekonomických aktivit.

Vladimír Dvořáček