Volnější cestování, plnější kina a divadla, déle otevřené zahrádky restaurací. Vláda v pondělí představila další dvě vlny zmírňování či rušení zákazů a omezení, které zavedla ve snaze zpomalit šíření nemoci covid-19 v zemi.

Velké změny se týkají především cestování. Počínaje 15. červnem se pro Čechy mají otevřít hranice do většiny zemí Evropské unie i některých nečlenských zemí, jako jsou Švýcarsko nebo Norsko. Bez omezení budou moci vyrazit i do států, kde to ještě před pár dny bylo kvůli koronavirové pandemii nepředstavitelné, jako jsou Itálie nebo Španělsko.

Stále však bude nutné sledovat aktuální situaci v jednotlivých zemích a brát v potaz, že otevřené hranice směrem do Česka i z něj ještě neznamenají otevřené hranice také v příslušné zemi. Ze sousedních států zůstává nejasná situace s jediným − Polskem. Česko sice hranice 15. června otevře, Polsko se k tomu však zatím nechystá.

"Ještě budeme jednat. Prozatím platí, že naši občané budou muset být po příjezdu do Polska ve čtrnáctidenní karanténě," řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z ČSSD. Naopak komplikace by Čechy neměly potkat při cestování do oblíbených letních destinací, jako jsou Chorvatsko, Řecko nebo Bulharsko. "Tamní vlády již dopředu oznamovaly, že nejpozději 15. června chtějí otevřít hranice pro cestování z bezpečných zemí, mezi které Česká republika patří," tvrdí Petříček.

Čeští turisté se budou moci řídit mapou, kterou mají průběžně aktualizovat ministerstva zahraničních věcí a zdravotnictví. Státy jsou na ní označené podobnými barvami jako na semaforu.

Od 15.6. můžeme začít cestovat po Evropě. Na vládě jsme schválili systém označující bezpečné země pro cestování. Barvy na mapě označují závažnost vývoje covid v dané zemi. Zeleně jsou bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy. pic.twitter.com/hSphgepOei — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 1, 2020

Zelená znamená volné cestování oběma směry, bez nutnosti prokazovat se negativním testem na koronavirus nebo absolvovat čtrnáctidenní karanténu. Oranžová označuje země, do kterých mohou Češi rovněž cestovat volně, omezení však dopadne na občany těchto zemí v případě, že budou chtít přijet do Česka. Červeně pak jsou označené země, do kterých Češi nadále nebudou smět volně cestovat − to je případ Velké Británie a Švédska.

Naopak mnohé země, které měly v minulosti velké potíže s epidemií, jako jsou Itálie, Španělsko, Nizozemsko nebo Belgie, jsou označené oranžově.

"Chápu, že například Itálie je v očích mnoha s epidemií spojená. Ale situace se vyvíjí a Itálie je na tom dnes podstatně lépe než před dvěma měsíci," zdůvodňuje to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.

Mnohé oblasti v těchto zemích navíc boj s epidemií zvládaly i v nejtěžších časech: platí to třeba pro Sicílii, Sardinii nebo Kanárské ostrovy. A cestovatele se teď snaží motivovat k návštěvě. Například sicilská regionální vláda už dříve oznámila, že hodlá turistům proplácet polovinu nákladů na letenky a každou třetí noc v hotelu. Příjemné změny ale cestovatelé pocítí i jinde.

"Už teď je jasné, že ve velkých hotelech bude letos méně hostů, takže lidé budou mít kolem sebe více místa i v těch nejpopulárnějších přímořských destinacích, jako jsou Chorvatsko nebo řecké ostrovy," očekává specialista na cestovní ruch z agentury Travel Advance Jan Osúch. Pondělní rozhodnutí vlády by mělo alespoň částečně rozhýbat zatím strnulý cestovní ruch.

"Rezervace jsou téměř na nule, lidé vyčkávají. Ale v nejbližších dnech se to určitě bude rychle měnit," předpokládá Osúch. Nárůst poptávky pak už teď registrují některé služby specializující se na cestování pro jednotlivce nebo menší skupiny lidí.

"Proti stejnému období loni máme trojnásobný nárůst poptávky po pronájmu jachet. Zájem je čistě o Chorvatsko, lidem vyhovuje, že tam dojedou autem, bez kontaktu s dalšími. A pak zažijí moře prázdné, jak ho neviděli možná 15 let," říká podnikatel a provozovatel serveru Yachting.com Tomáš Vondráček.

I ti, kteří zůstanou v Česku, se však mohou těšit na mnohá uvolnění. Od 8. června už zahrádky restaurací nebudou muset zavírat ve 23 hodin, toto omezení zůstane jen pro vnitřní prostory, podle Vojtěcha by však během června mohlo také padnout. Zároveň se od 8. června zvyšuje kapacita kulturních a hromadných akcí na 500 osob a pořadatelé už nebudou muset nechávat mezi návštěvníky volné židle. Na koupalištích se pak bude nově možné pohybovat bez roušky, lidé by si ji však měli nasadit, pokud budou méně než dva metry od cizí osoby.