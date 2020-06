V době, kdy roste počet bezhotovostních plateb a Češi i kvůli pandemii koronaviru stále častěji platí bezkontaktně, přichází Václav Klaus mladší (Trikolóra) s návrhem ústavní změny spočívajícím v tom, že lidé mají mít právo používat hotovost. Podle ohlasů, které HN nasbíraly mezi poslanci, má však jen malou šanci svůj plán prosadit. Moc šancí na úspěch mu nedává ani ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Ministerstvo se nebrání diskusi o roli hotovosti v dnešní společnosti. Dlouhodobě ale zastáváme názor, že na způsobu placení by se měli primárně domluvit plátce a příjemce."

Klaus ve svém návrhu na změnu ústavy píše, že až na výjimky má mít každý právo na úhradu svých peněžitých dluhů v hotovosti. Dokument sepsali právníci a šéf Trikolóry tvrdí, že podle nich by se tato povinnost vztahovala i na běžný prodej třeba rohlíků. "Chceme posílit hodnotu hotovostních peněz jako symbolu svobody jednotlivce. Nechci skončit jako v Číně, kde budu monitorovaný kamerami a informace se mi budou načítat na sociální kartu a podle toho se mé děti dostanou, nebo nedostanou na školu," říká Klaus s tím, že chce dát lidem možnost nebýt kontrolovaní, za co a kde utrácejí. Zákon stanoví na platby v hotovosti horní limit 270 tisíc korun. Ten chce Trikolóra zachovat. Podle České národní banky už nyní musí obchodník platbu v hotovosti umožnit. Existují ale výjimky − například když chce zákazník k platbě použít více než 50 mincí.

"Smysl mi to nedává. Máme relativně obecnou ústavu. Když do ní zahrnete právo tohoto typu, tak to působí bizarně," komentuje nápad ústavní právník Jan Kysela. Kdyby Klaus zůstal jen u podpory práva používat hotovost, získal by ve sněmovně více příznivců. Většině poslanců, které HN oslovily, ale vadilo, že toho chce docílit změnou ústavy. Právo k výběru způsobu platby je sympatické třeba místopředsedovi hospodářského výboru Ivanu Adamcovi z ODS. "Nevidím ale důvod dávat to do ústavy," řekl Adamec s tím, že riziko šmírování elektronických peněžních toků má stát snižovat jinými cestami. A dokud Česko nezruší elektronickou evidenci tržeb, kvůli níž někteří obchodníci hotovost nepřijímají, nechce se o změně ústavy podle dalšího místopředsedy výboru, Piráta Martina Jiránka, bavit ani jeho strana. "Je to úplný nesmysl. Populistický. Takové věci do ústavy vůbec nepatří," dodává další člen hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO).

Debata o budoucnosti hotovosti ale podle poslanců Česko jednou stejně čeká. Už teď se v Evropě objevují protichůdné tendence. Třeba ve Švédsku roste počet obchodníků, kteří nepřijímají hotovost. Naopak Rakousko od loňska zvažuje, že právo platit hotově zakotví do ústavy.