Největší nesmysly mají zpravidla nejtužší kořínek. Hezkým příkladem je snaha národoveckých poslanců nařídit povinný podíl českých potravin v obchodech. Sněmovnou neprojde jejich původní, jako z doby komunismu vystřižená představa, aby do roku 2027 bylo 85 procent potravin na pultech obchodů českého původu, a tak chystají inovaci. Povinnost prodávat takřka výhradně české potraviny se má nově vztahovat jen na velké prodejny. A podíl "českého" se nemá počítat z celkového sortimentu, ale z celkové hmotnosti prodaného zboží. Ano, vážně: máme tu mít povinné české kilogramy a tuny.

I takto je to pořád stejný, nebezpečný nesmysl. Předně: jsme exportní ekonomika a naším zájmem je co nejotevřenější evropský trh. Jestliže se začneme bránit proti polským bramborám či španělským rajčatům, nemůžeme se divit, když se jiné země začnou na oplátku bránit proti českým průmyslovým výrobkům. To, co vyhlíží velmi vlastenecky, je ve skutečnosti pro naši ekonomiku destruktivní. Nehledě na to, že potravinový protekcionismus je proti zásadám volného pohybu zboží v Evropské unii a jako takový by nepochybně narazil v Bruselu.