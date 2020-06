◼ ČESKO

Květnový schodek rozpočtu je doposud nejhorší

Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl na 157,4 miliardy korun z dubnových 93,8 miliardy korun. Loni ke konci května byl schodek 50,9 miliardy korun. Letošní květnový výsledek je nejhorší od vzniku Česka. Sněmovna 22. dubna kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšila letošní schodek na 300 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

◼ RUSKO

Moskva si stěžuje na Prahu ohledně konzultací

Ruské ministerstvo zahraničí si včera pozvalo českého velvyslance v Moskvě a první náměstek ministra zahraničí Vladimir Titov velvyslanci Vítězslavu Pivoňkovi tlumočil údiv nad tím, že česká strana podle jeho slov zdržuje uskutečnění česko-ruských konzultací o problémech v bilaterálních vztazích. Uvedla to agentura TASS. Ministerstvo zahraničí v Praze reagovalo, že se zahájením konzultací s ruskou stranou zabývá.

◼ ČESKO

Středočeský kraj si bere úvěr na pomoc živnostníkům

Středočeský kraj si vezme úvěr 2,75 miliardy korun na pomoc živnostníkům postiženým koronavirovou krizí. Živnostníci budou moci kraj žádat o bezúročné půjčky do výše 50 tisíc korun. Úvěr může kraj začít splácet až za rok, nemusí vyčerpat celou částku. Čerpání úvěru schválili zastupitelé, z 54 přítomných hlasovalo pro 48, zdrželo se šest zastupitelů. Středočeští živnostníci mohou o bezúročnou půjčku žádat od 13. května do konce června.

◼ ČESKO

Místopředseda Vokřál končí v hnutí ANO

Kandidát na jihomoravského hejtmana a místopředseda ANO Petr Vokřál podle zjištění Aktuálně.cz a HN nečekaně končí v politice. Brněnský exprimátor dle svých slov nesouhlasí se směřováním ANO. Zároveň dle něj vedení nechce řešit napojení některých buněk na podsvětí. Děje se tak v době, kdy Brnem cloumá kauza Stoka, v níž z manipulace zakázek policie podezřívá i syna dvojky ANO Jiřího Faltýnka.

"

Lidé v ČSSD se nervou za tým a za program, ale vzhledem ke slabým preferencím za sebe a svoje místečko.

Jiří Zimola

Bývalý jihočeský hejtman opustil řady sociální demokracie po 20 letech. Zimola se stal předsedou hnutí Změna 2020, které kandiduje v krajských volbách.

◼ ČESKO

Vláda podpořila zákon, jenž pomůže Babišovi

Vláda hlasy ministrů za hnutí ANO schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který může podle kritiků pomoci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Předseda koaliční sociální demokracie Jan Hamáček napsal, že ministři ČSSD se při hlasování zdrželi. Babiš před pondělním jednáním kabinetu řekl, že se projednávání bodu nezúčastní.

◼ ČESKO

Soud vyslechne Zemana v kauze MUS v říjnu

Výslech prezidenta Miloše Zemana v trestní kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS) chce soud uskutečnit v říjnu. Zeman se má jako svědek vyjádřit k okolnostem prodeje státního podílu v MUS, který v roce 1999 schválila jeho tehdejší vláda. Předsedkyně senátu pražského městského soudu Silvie Slepičková věří, že se videokonferenci se Zemanem podaří domluvit na podzimní termíny hlavního líčení od 12. do 16. října.

◼ USA

Zpracovatelský průmysl v USA se zvedá ze dna

Aktivita zpracovatelského průmyslu Spojených států v květnu stoupla z 11letého minima, na něž spadla v dubnu vlivem pandemie. Vyplývá to z údajů Institutu řízení dodávek. Agentura Reuters to označuje za dosud nejvýraznější znamení, že nejhorší hospodářský pokles pominul. Oživení ekonomiky z koronavirové krize ale může trvat kvůli vysoké nezaměstnanosti roky.

◼ OSN

Závažnost koronaviru se podle WHO nesnížila

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) neexistuje důkaz, že by koronavirus ztrácel na síle, jak tvrdí někteří italští lékaři. Nezměnila se ani přenosnost, ani závažnost nákazy, řekla podle agentury Reuters na brífinku v Ženevě šéfka oddělení WHO pro nové nemoci Maria van Kerkhoveová. Italský lékař Alberto Zangrillo, který je šéfem milánské nemocnice San Raffaele, rozpoutal polemiku tvrzením, že koronavirus ztrácí na síle a usmrcuje čím dál méně.

◼ ČÍNA/USA

Ceny ropy klesají vlivem napětí mezi Čínou a USA

Ceny ropy klesají vlivem napětí mezi Čínou a Spojenými státy. Část ztrát ceny suroviny smazaly po zprávě, že OPEC a Rusko diskutují o prodloužení stávajících těžebních škrtů o jeden až dva měsíce. V pondělí večer vykazovala severomořská ropa Brent pokles zhruba o půl procenta na 37,67 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate ve stejnou dobu ztrácela téměř 2,2 procenta na 34,72 dolaru za barel.

◼ ČESKO

Předávání hudebních cen Anděl proběhne bez diváků

Netradiční předávání výročních Cen České hudební akademie Anděl, které se letos uskuteční bez přítomnosti diváků, odvysílá Česká televize 20. června na programu ČT1. V pořadu zazní téměř všechna původně oznámená hudební čísla. Předávání nejstarších tuzemských odborných hudebních cen se mělo uskutečnit již 31. března v pražském O2 universu, ale kvůli opatřením ohledně pandemie koronaviru se nemohlo konat.

◼ ČESKO

Řidiči do 24 let zůstávají nejrizikovější skupinou

Lidí usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách v Česku vinou nezkušených řidičů do 24 let loni ubylo, mezi řidiči ale zůstávají nejrizikovější skupinou. Vyplývá to z informací oddělení Besip ministerstva dopravy. V loňském roce se snížil i počet nehod, které mladí řidiči způsobili. "Tito řidiči tíhnou k tomu, na silnici riskovat, nemají ale odhad na limity vozidla a na to, jak řešit krizovou situaci," uvedl vedoucí Besipu Tomáš Neřold.

◼ ČESKO

Sportovní kluby dostanou miliardu za zrušené akce

Národní sportovní agentura rozdělí miliardu korun na dotacích pro sportovní organizace na náklady na provoz zařízení, která kvůli koronaviru nesměla fungovat. V rámci programu COVID-SPORT to schválil kabinet. Dotace pokryje maximálně polovinu doložených ztrát. Týkat se bude také výdajů za zrušené nebo odložené akce nebo nájem, které sportovní organizace musely hradit, i když nesměly provozovat svou činnost.

"

Virus dnes nemá stejnou sílu jako před dvěma měsíci. Nemoc covid-19 je dnes jiná.

Alberto Zangrillo

Podle lékaře − šéfa milánské nemocnice − ztrácí koronavirus na síle a stává se mnohem méně smrtícím. Státní tajemnice ministerstva zdravotnictví Sandra Zampaová naopak upozornila, že to nebylo podloženo vědeckými důkazy.

◼ NĚMECKO

Hudebníci hráli ve vesnici ohrožené těžbou

Šedesátka profesionálních hudebníků z různých německých orchestrů zahrála včera Beethovenovu symfonii číslo 6 zvanou Pastorální v západoněmecké vesnici Keyenberg, které hrozí, že bude muset ustoupit rozšiřování povrchového dolu Garzweiler. Beethovenova symfonie bývá vnímána jako oslava přírody a výzva k její ochraně má podle agentury DPA znít při příležitosti pátečního Světového dne životního prostředí.

◼ USA, ČÍNA, HONGKONG

Peking kritizuje kroky USA vůči Hongkongu

Rozhodnutí USA ukončit zvláštní vztah s Hongkongem a další zásahy proti Číně se podle Pekingu setkají s tvrdými protiopatřeními. Kroky, které Washington oznámil minulý týden v reakci na čínským parlamentem podpořený bezpečnostní zákon o Hongkongu, kritizovalo čínské ministerstvo zahraničí. Trump dal pokyn vládě, aby zahájila proces rušení politických výjimek, které Hongkongu poskytovaly zvláštní status.

◼ RUSKO, USA

Rusko odmítá být spojováno s nepokoji v USA

Spory kolem práv na rybolov v britských vodách jsou zásadním tématem dalšího kola videokonferencí vyjednávačů Evropské unie a Británie, které je tento týden poslední příležitostí dosáhnout pokroku v jednáních před rozhodnutím, zda prodloužit přechodné období. Nedlouho před úterním zahájením rozhovorů znějí z obou stran Lamanšského průlivu nesmiřitelné hlasy, které podle diplomatů nedávají velkou šanci na průlom.

◼ BĚLORUSKO

V Bělorusku pozatýkali desítky opozičních aktivistů

Podle lidskoprávní organizace Vjasna policie v pátek a během víkendu pozatýkala na pět desítek opozičních aktivistů, kteří shromažďovali podpisy pod petici vyzývající umožnit účast ve volbě hlavy státu Lukašenkovým oponentům. Mezi zadrženými jsou i stoupenci blogera Sergeje Tichanovského, kterého policisté odvedli v pátek a účast ve volbách mu byla zakázána. V Bělorusku jsou prezidentské volby vypsané na 9. srpna bez ohledu na pandemii.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Londýn je proti znovupřijetí Ruska do skupiny G7

Britská vláda nepodpoří opětovné přijetí Ruska do skupiny sedmi nejvyspělejších zemí světa G7. Včera to prohlásil mluvčí britského premiéra Borise Johnsona. Dodal nicméně, že je na hostitelské zemi každého ze summitů, aby rozhodla o tom, které vůdce případně pozve jako hosty. Americký prezident Donald Trump o víkendu uvedl, že se rozhodl přeložit summit skupiny G7 z konce června na podzim. Doplnil, že kromě členských států by chtěl pozvat také Austrálii, Rusko, Jižní Koreu a Indii.

◼ HONGKONG

Hongkong si letos nepřipomene masakr na Tchien-an-men

Hongkongská policie včera odmítla žádost o pořádání pietního setkání při příležitosti výročí násilně potlačených protestů na pekingském náměstí Tchien-an-men. Setkání podle úřadů odporuje zavedeným protikoronavirovým opatřením. Je to poprvé po 30 letech, co tradiční akci policie nepovolila, píší zahraniční agentury. Vzpomínková vigilie při svíčkách se v hongkongském Victoria Parku koná každoročně 4. června již od roku 1990. Podobné menší akce se pořádají i na Tchaj-wanu a v Macau.

◼ EU, VELKÁ BRITÁNIE

Jednání EU s Británií se zasekla na rybolovu

Spory kolem práv na rybolov v britských vodách jsou zásadním tématem dalšího kola videokonferencí vyjednavačů Evropské unie a Británie, které je tento týden poslední příležitostí dosáhnout pokroku v jednáních před rozhodnutím, zda prodloužit přechodné období. Nedlouho před úterním zahájením rozhovorů znějí z obou stran Lamanšského průlivu nesmiřitelné hlasy, jež podle diplomatů nedávají velkou šanci na průlom.

◼ ITÁLIE

Do římského Kolosea se mohou vrátit návštěvníci

Po tříměsíční přestávce kvůli pandemii covidu-19 se včera otevřela jedna z nejznámějších světových památek, římské Koloseum. Znovuotevření historické arény značí nový začátek i naději, domnívá se ředitelka archeologického parku Alfonsina Russoová. Návštěvníci Kolosea však musí dodržovat přísná bezpečnostní pravidla. Lístky lze objednat jen předem přes internet, před vstupem do Kolosea si musí návštěvníci nasadit roušky a nechat si změřit teplotu.

◼ BANKY

Banky dostaly 345 tisíc žádostí o odklad splátek

Banky obdržely zhruba 345 tisíc žádostí o odklad splátek úvěrů od klientů postižených opatřeními proti šíření koronaviru. Tímto způsobem ponechaly dlužníkům načas likviditu celkem za 10 miliard korun. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace mezi členským bankami. Banky odhadují, že odklad (o tři nebo šest měsíců) se týká zhruba desetiny jejich klientů s úvěry.

◼ ROPA

OPEC a Rusko diskutují o delším omezení těžby

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a Rusko diskutují o prodloužení stávajících těžebních škrtů o jeden až dva měsíce. S odkazem na své zdroje z uskupení OPEC+ o tom píše agentura Reuters. OPEC a jeho spojenci včetně Ruska se kvůli propadu cen dohodli na rekordním snížení ropné těžby. V květnu a červnu tak přední producentské státy vytěží o 9,7 milionu barelů denně méně.

◼ GUMÁRENSTVÍ

V Nexenu u Žatce už jedou naplno

Výrobce pneumatik Nexen Tire v pondělí obnovil plný provoz v závodu u Žatce na Lounsku. Produkci firma, v níž pracuje 860 zaměstnanců, omezila kvůli nedostatečnému odbytu na konci března. "Všichni zaměstnanci dorazili do práce. Jsme na původním stavu, v plné výrobě," uvedl Dzido. Odbyt pro své výrobky má společnost zajištěn. "Objednávky máme a věříme, že to tak bude i nadále," řekl Dzido.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Řízení letového provozu dostane dotaci

Státní podnik Řízení letového provozu (ŘLP) dostane od státu dotaci až 500 milionů korun. Stát tak chce podniku pomoci pokrýt ztráty způsobené koronavirovou krizí. Snížení příjmů ŘLP je zapříčiněno zejména obřím poklesem leteckého provozu kvůli pandemii koronaviru. V dubnu se provoz meziročně snížil o více než 83 procent.

◼ ÚVĚROVÉ FIRMY

Matce Home Creditu se prudce propadl zisk

Nizozemské společnosti PPF Financial Holdings, která většinově vlastní úvěrovou firmu Home Credit, v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl zisk o 95 procent na devět milionů eur. Upozornil na to server E15.cz. Finanční část skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera v poslední době hlavně díky Číně rychle rostla. Pandemie koronaviru to ale změnila. Letos za čtvrtletí půjčila 19,6 miliardy eur, což byl meziroční pokles o více než 300 milionů eur.