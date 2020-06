Na pražské Václavské náměstí se po týdnech vynuceného klidu pomalu vrací ruch, který utlumila koronavirová pandemie. Lidé postávají v hloučcích u laviček, chodí do obchodů, míří na stanice metra. Brzy budou mít v horní části náměstí nový cíl. Společnost Flow East tam otevře budovu Flow Building, v níž bude sídlit například irský módní řetězec Primark. Přípravy na její dokončení právě vrcholí. Kolaudace stavby je v plánu v červenci, Primark by se do ní měl nastěhovat nejspíše na podzim.

Flow Building je zvenčí již hotová, stavební úpravy nyní probíhají hlavně v interiérech a na střeše, kde vzniká prostor využitelný například pro večerní firemní akce s panoramatickým výhledem na Prahu. "Důležité bylo dodržet architektonický jazyk okolních objektů. Jejich nejvyšší patro je vždy jiné než ta pod ním. My jsme k tomu přistoupili tak, že jsme hlouběji potlačili skleněnou fasádu, čímž jsme navázali na historické architektonické principy, které na náměstí jsou. Jen jsme je převedli do moderních tvarů," říká architekt Jan Pokorný ze studia Chapman Taylor, jež projekt navrhovalo.

Jeho realizace se táhla téměř 13 let. Provázely ji spory o to, zda by na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice vůbec měla vyrůst nová stavba. Dříve tam stála tovární budova tiskárny a především neorenesanční dům z roku 1880, jenž o 40 let později získal proti své původní velikosti další dvě patra. Právě proti jeho zbourání veřejnost protestovala. Uměleckohistorická společnost dokonce žádala ministerstvo kultury, aby původní budovu prohlásilo za památku, což by demolici zabránilo. Úřad ale žádosti nevyhověl a v polovině roku 2018 začala stavba Flow Building.