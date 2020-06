Všichni velcí investoři ve stavebnictví začínají kvůli dopadům koronaviru přehodnocovat svoje plány. To bude mít v příštích dvou letech na stavebnictví zásadní dopad, a to jak v pozemním, tak i v dopravním stavitelství. "Za Skansku mohu jednoznačně říct, že my do žádné cenové války nepůjdeme. Určitě nebudeme dávat ceny, které by nepokrývaly náklady a dostatečnou marži," říká v rozhovoru HN Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.