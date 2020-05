Příště se na vás vy*erem, pravila ve sněmovně ministryně financí Alena Schillerová. To když se chtěli sociální demokraté bavit o tom, jak se budou obcím kompenzovat miliardové ztráty, které vzniknou kvůli způsobu, jak Schillerová nastavila pomoc pro živnostníky. Radikální slovník paní ministryně přímo vybízí k neméně radikálnímu zhodnocení její vlastní práce. A nutno rovnou říci, že na to, co vytvořila, je podobně radostný pohled jako na krajinu po bitvě.

Posuďte: Většina ekonomů doporučovala už na začátku krize jako nejefektivnější systém pomoci, aby se "vypnul" daňový systém. Například aby sociální odvody byly pozastaveny a firmám zbylo víc peněz na vypořádání se s krizí. Schillerová se k tomu dala, a to ještě polovičatě, dotlačit až po třech měsících. Řada problémů vůbec nemusela vzniknout. Místo smysluplného řešení ministryně vymyslela, že vypne EET. Byla to jednak v podstatě urážlivá výzva − když nemáte peníze, tak si nakraďte. A sekundárně, jak upozornil ekonom Filip Pertold, jsme se tak připravili o data, co se vlastně v ekonomice děje, takže teď nevíme nic o ničem. Program Pětadvacítka na pomoc živnostníkům sice funguje, ale peníze se berou částečně i z rozpočtů obcí. A to ve chvíli, kdy se po nich chce, aby masivně investovaly a pomohly tak rozhýbat ekonomiku. Podařeným kouskem byl i nápad ministerstva financí na zpětné uplatnění daňové ztráty, do kterého se narychlo musel (díky zásahu Pirátů) vkládat limit, aby u českého rozpočtu nakonec neuplatňovaly ztráty nadnárodní firmy z půlky Evropy a ve státní kase nevznikla sekera dalších sto a více miliard korun. K tomu připočtěme ještě neúčast na konferencích evropských ministrů financí kvůli nedostatečné angličtině a chabé hájení skutečných zájmů Česka v EU, a již tak plastický obrázek bude kompletní.

Celkově se dá natvrdo říci, že výkon Aleny Schillerové hraničí s nekompetencí. Andrej Babiš má sice pravdu, že ministři nerostou na stromech. Ale přece jen by se mohl Aleny Schillerové ve stylu jejího sněmovního výroku zeptat, jestli by se na to nechtěla už vy… kašlat. A instalovat někoho kompetentnějšího.