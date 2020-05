Američané jsou zpátky ve vesmíru, na vlastních nohou a ve velkém stylu. Úspěšný zkušební let kosmické lodi Crew Dragon, jež včera přistála na Mezinárodní kosmické stanici (ISS) mění historii: je to poprvé, co soukromou firmou vyvinuté vesmírné plavidlo dopravilo lidskou posádku na oběžnou dráhu. Perfektní dojem podtrhlo přistání prvního stupně rakety Falcon 9 na plošinu v oceánu. Schopností zachránit techniku pro další let a dopravu do vesmíru tak zlevnit nikdo další nedisponuje. Že toho všeho dosáhla − pravda, zčásti za peníze amerických daňových poplatníků − firma SpaceX, která před 18 lety začínala od nuly, je ukázkou, co dokáže vizionář.

Pro Elona Muska, který SpaceX založil, stále ji z nadpoloviční většiny vlastní, vede ji a ještě je hlavním konstruktérem, je let k ISS jen jedním z postupných kroků. Cílem je Mars a k němu vede cesta přes návrat na Měsíc. Americký prezident Donald Trump, který v Kennedyho vesmírném středisku po úspěšném startu přednesl řeč, zmínil stejné cíle. Už před několika měsíci přišel s návrhem vyššího rozpočtu pro vesmírnou agenturu a euforie vyvolaná úspěšným letem by měla přispět k tomu, aby současné plány nedopadly jako program návratu na Měsíc oznámený za vlády George Bushe mladšího. Euforie je namístě. Američané se zbavili potupné, čím dál dražší a také víc a víc politicky neúnosné závislosti na Rusech, bez nichž posledních devět let nemohli vyslat své astronauty do vesmíru. To teď končí. Vždyť vedle lodi z dílny SpaceX bude brzy připraven i Starliner od Boeingu. I mezi raketami je na výběr.

Proč je kvůli letu Crew Dragon takový rozruch, když podobné lety USA a Sovětský svaz zvládaly už před desítkami let a nejsou dnes problém ani pro Čínu? Rozdíl je v ceně. Nedocenitelné je i tempo vývoje. Třeba už zmíněná "recyklace" raketových motorů. Představu rakety přistávající kolmo k zemi a brzdící sestup zášlehy motorů dosud nikdo nedokázal realizovat. Až Musk a jeho tým. Vedla k tomu řada karambolů, které SpaceX ukazuje ve videu podkresleném hudbou z grotesek. Může si to dovolit, výsledky mluví přesvědčivě.

Krátce před úspěšným startem Crew Dragon Muskovi v Texasu explodovala další raketa. Nehoda vyvolala záplavu úsměšků, ovšem ty jsou spíš projevem neinformovanosti. Ohnivá koule je výsledkem intenzivních testů levné (opakovaně použitelné a v budoucnu sériově vyráběné) obří rakety Starship. Tentokrát to odnesl prototyp SN4 určený výhradně k pozemním testům. Ovšem už se staví další s čísly 5, 6 a 7. Starship je po všech stránkách netradiční podnik a zklamání i efektních explozí bude jistě ještě řada. Ale případný úspěch kosmonautiku radikálně změní tak, že snění o kolonizaci Marsu bude vypadat zase o něco reálněji.