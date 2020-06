◼ ČESKO, EU

EK dostala české vysvětlení k voucherům, zváží postihy

Evropská komise dostala od deseti zemí včetně Česka odpovědi na vytýkací dopisy k voucherům za zájezdy zrušené kvůli koronavirové krizi. Brusel bude nyní vysvětlení členských zemí analyzovat, než sáhne k případným postihům. Podle mluvčího komise Christiana Wiganda Brusel i přes výjimečnou situaci hodlá zaručit zákazníkům cestovních kanceláří či aerolinek právo na vrácení peněz.

◼ EU, USA

EU vyzvala USA, ať přehodnotí ukončení spolupráce s WHO

Evropská unie vyzvala Spojené státy, aby přehodnotily své rozhodnutí skončit spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. Tento krok oznámil americký prezident Donald Trump a konstatoval přitom, že WHO je pod vlivem Číny. Uvedl, že Spojené státy své prostředky původně určené této organizaci věnují na jiné globální zdravotnické účely. Loni USA pokryly zhruba 20 procent rozpočtu WHO. Organizaci také vyčetl, že není přístupná reformám.

◼ HONGKONG, SVĚT

USA začnou rušit výjimky Hongkongu

Americký prezident Donald Trump dal pokyn vládě, aby zahájila proces rušení politických výjimek, které Hongkongu poskytovaly ze strany USA oproti pevninské Číně zvláštní status. Reagoval tak na nový bezpečnostní zákon pro Hongkong, pro nějž se ve čtvrtek vyslovil čínský parlament na svém plenárním zasedání. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell uvedl, že země Evropské unie jsou novým zákonem "vážně znepokojeny".

◼ USA

Trump odložil summit G7 na podzim, přizve další státy

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se rozhodl přeložit summit skupiny G7 z konce června na podzim. Kromě členských zemí chce pozvat také Austrálii, Rusko, Jižní Koreu a Indii. Šéf Bílého domu přitom podotkl, že současný formát skupiny G7 je "velmi zastaralý" a neodráží patřičně dění ve světě. Rusko bylo součástí původní skupiny G8, v roce 2014 po okupaci a anexi ukrajinského Krymu ji ale muselo opustit.

"

Trampolína funguje.

Elon Musk

Majitel SpaceX radostně reaguje na úspěšné vypuštění rakety Falcon 9. Svým výrokem naráží na někdejší vyjádření nynějšího šéfa ruské vesmírné agentury Dmitrije Rogozina. Ten v roce 2014 komentoval americké sankce namířené proti ruskému kosmickému průmyslu. Navrhl Spojeným státům, aby své astronauty dopravovaly na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) trampolínou.

◼ ČESKO

Sněmovna schválila nižší DPH i silniční daň

Daň z přidané hodnoty na ubytovací služby nebo u vstupenek na kulturní a sportovní akce se sníží z 15 na deset procent. Podnikatelům se sníží silniční daň na nákladní vozidla i autobusy nad 3,5 tuny a budou si moci zpětně uplatnit daňovou ztrátu. Obcím se rozšíří možnosti osvobodit vybrané nemovitosti od daně. Počítá s tím vládní daňový protikrizový balíček, který ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna.

◼ MAĎARSKO, EU

Orbánovi přijde záchranný balík EU zvrácený

Za absurdní a zvrácený považuje konzervativní maďarský premiér Viktor Orbán záměr Evropské komise, která chce v rámci obnovy evropských ekonomik poskytnout členským zemím unie 750 miliard eur (přes dvacet bilionů korun). Orbán řekl, že plán komise by znamenal financování bohatých z peněz chudých. Představitelé Polska, kterému má z balíku připadnout třetí největší suma, jsou naopak spokojeni.

◼ ČESKO

Vzrostly výdaje na platy zaměstnanců státu

Výdaje na platy zaměstnanců státu a s nimi související výdaje loni vzrostly o více než 22 miliard na 209,5 miliardy korun. Oproti roku 2017 je to dokonce o 43 miliard korun víc. Průměrný plat zaměstnance na výplatní listině státu loni vzrostl nominálně téměř o desetinu na průměrných 37 061 korun měsíčně. Průměrná hrubá mzda v celém Česku vzrostla na 34 125 korun, proti státní sféře tak byla téměř o tři tisíce korun nižší.

◼ ČESKO

Data v evidenci účtů by se mohla rozšířit

Data shromažďovaná v centrální evidenci účtů se rozšíří o údaje o bezpečnostních schránkách a zároveň je budou do evidence zasílat poskytovatelé platebních služeb, kteří vedou účty. Normu projedná dnes vláda společně s návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů firem, který vypracovalo ministerstvo spravedlnosti. Oba zákony společně zavádí do českého právního řádu požadavky směrnice EU na opatření proti praní špinavých peněz.

◼ ČESKO

Vytváření sdílených míst podpoří dotace

Ministerstvo práce chystá dotace pro zaměstnavatele na podporu zavádění sdílených pracovních míst. V pátek to ve sněmovně řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle dřívějších informací by se peníze daly využít případně na administrativu a vybavení. Dolní komora schválila novelu zákoníku práce, která sdílené místo upravuje. Aby změna začala platit, musí kodex projednat Senát a podepsat prezident.

◼ ČESKO

O žalobách na soudce z kauzy Opencard se rozhodne za měsíc

Nejvyšší správní soud (NSS) v prvních dvou červencových dnech veřejně projedná kárné žaloby na soudce Alexandra Sotoláře, který řešil kauzu Opencard. Hrozí mu i ztráta taláru. Sotolář je na základě opatření ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) dočasně zproštěn funkce. Údajně manipuloval s výpověďmi v kauze Opencard. Kárnou žalobu podali jeho nadřízený Libor Vávra a ministryně Benešová. Kárný senát může soudci uložit důtku, snížit plat, zbavit jej funkce předsedy senátu nebo ho vykázat z justice.

◼ ČESKO

Starosty pro Liberecký kraj povede do voleb opět Půta

Do podzimních voleb do krajského zastupitelstva povede Starosty pro Liberecký kraj znovu hejtman Martin Půta. Funkci bude obhajovat už podruhé. Nad zvolením Půty do čela kandidátky visel do poslední chvíle otazník kvůli projednávání korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany téměř za 100 milionů korun. Soud ale minulý týden všech 12 obžalovaných lidí včetně libereckého hejtmana a také čtyři firmy osvobodil.

◼ ČESKO

Za boje na Ukrajině hrozí mužům až dvacet let vězení

Pražské vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu na běloruského občana žijícího trvale v Česku za to, že se na východě Ukrajiny opakovaně, a to v letech 2014 až 2016, zúčastnil ozbrojeného konfliktu v řadách separatistů. Za teroristický útok mu hrozí 12 až 20 let vězení. Obdobné obžalobě a hrozbě stejně vysokého trestu čelí i český občan. Ten se k separatistům na východě Ukrajiny přidal na přelomu let 2015 a 2016.

"

Co se týká případu paní Jermanové, určitě není dobrý způsob to řešit trestním oznámením.

Andrej Babiš